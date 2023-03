Drága mulatság lett idén a gumicsere: erre figyelj tavasszal, ha nem akarsz ráfizetni

2023.03.16.

Lassan elérkezik a valódi tavasz, és ideje az autóabroncs cseréjét is beütemeznünk. Tendencia, hogy szinte minden autós ugyanabban a két-háromhetes időintervallumban keresi fel a gumist, ami miatt alaposan megnő a várakozási idő, a műhelyek túlterheltek. A szakemberek szerint ezért inkább ne kapkodjuk el a cserét, hisz pár száz kilométer megtétele a téli gumival melegebb időben sem okoz nagy gondot. Ugyanakkor halogatni sem szabad a dolgot, mert nagyon megdobja az autó fogyasztását nyáron a téli gumi használata, az egyéb veszélyekről nem is beszélve. Sok mindent kell tudni az autóabroncsokról és a lecserélésükről, hogy biztonságosan vezessünk tavasszal és nyáron is, valamint az infláció okozta drágulásnak is utánajártunk.

Az optimális időszak a gumicserére itthon jellemzően március 20. és április 20. közé esik, ami egyébként az átlagos hazai hőmérsékleti értékeket figyelembe véve általában egybevág azzal a tétellel, miszerint a nyári gumiabroncsok a napi 7 fok feletti középhőmérséklettől kezdve nyújtanak biztosabb tapadást a téli gumiknál. A középhőmérséklet furcsa dolog, hiszen a 7-es átlag kijöhet úgy is, hogy reggelente még bőven fagypont alatti az idő, délutánra pedig akár 10 fok felé emelkedik a hőmérséklet, ahogy ez mostanában is történik az országban. Ennek ellenére ez az érték tűnik a legbiztosabb igazodási pontnak, azonban de több okból sem kell az első melegebb héten rohanni a gumishoz. Egyrészt még május elején is előfordulhatnak fagyos reggelek, másrészt pedig bár 7 fok felett a téli abroncsok speciális, puhább anyagszerkezete valóban jobban kopik, mint a számukra ideális hőmérsékleten, de azért pár száz kilométer nem okoz bennük nagyobb kárt. Drágul tavaszra a gumiabroncsok cseréje Ellentétes hatások miatt került kényszerhelyzetbe az abroncspiac. A forint erősödésével összefüggésben mérséklődni, legalábbis megtorpanni látszik a termékek drágulása, a gumiszervizek mégis kénytelenek árat emelni a téli működés megnövekedett rezsiszámlái miatt. Átlagosan ötből négy gumiszerviz biztosan megemelte a szolgáltatási árait a téli szezonban – derült ki az Index birtokába került országos felmérésből, amit az Abroncs Kereskedőház (AKH) a tavaszi gumicsereszezon közeledtével készített. Ez most a helyzet a szervizekben országosan: mindössze 17 százalék tartotta fenn a korábbi díjszabást,

a válaszadók 45 százaléka 5-10 százalékkal emelt,

míg a megkérdezett szervizek 38 százalékánál 15 százalékos vagy afeletti drágulás történt. A kutatás több száz független gumiszerviz bevonásával készült, és az AKH szerint az volt a célja, hogy a fogyasztók és a szakma felé egyfajta előrejelzésként szolgáljon. Összességében elmondható, hogy a növekvő rezsiárak nyomására a szolgáltatók nagy része kénytelen a díjakon emelni a tavaszi szezon közeledtével, függetlenül a lokációtól - állapította meg a felmérés eredményeit értékelve Pollák Péter, az AKH kereskedelmi és marketingigazgatója. Az emelés mértéke azonban a kutatásuk szerint várhatóan elmarad majd a korábbi évek 15-20 százalékos szintjétől. A válaszok alapján, ahol újabb drágulás lesz, ott annak mértéke ötből négy helyen már „csak” további 5-10 százalék. Sokan egész évben ugyanazt a gumit nyűvik A felmérések szerint minél idősebb egy gépkocsi, annál valószínűbb, hogy egész évben csak téli vagy csak nyári gumival közlekedik a sofőrje. Az évszaknak megfelelő és így kellő tapadást biztosító gumihasználat leginkább a családosokra jellemző Magyarországon. Azok a gépjárművezetők, akik spórolnak a biztonságon, jellemzően inkább téli gumival járnak egész évben, így jóval kisebb a baleseti kockázat, ugyanakkor a téli gumi nyáron sokkal gyorsabban kopik, az autó többet fogyaszt, hisz nem a meleg aszfaltra van optimalizálva. Sajnos mindez azt is jelenti, hogy a már egyébként sem tökéletes műszaki állapottal rendelkező és általában véve a modernebb biztonsági megoldásokat még nem tartalmazó autók sofőrjei komoly kockázatot jelentenek. Esetükben egyébként jobb választás lehetne a négyévszakos abroncs, de négyévszakos gumit nagyon kevesen használnak - mondta el az Automax szakembere. Az évszaknak megfelelő gumihasználat leginkább a családosokra és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre jellemző, ők azok, akik számára fontosabb a biztonság. Minimum 1,6 mm, de a biztonsághoz ez már nem elég Persze ahhoz, hogy megfelelő legyen a tapadás, nem elegendő az évszaknak megfelelő abroncs. A gumik például a gyártástól számítva 10, felszereléstől számítva 5 évig használhatók biztonságosan. Ezen kívül szükséges még a megfelelő profilmélység, amit a jogszabály 1,6 milliméterben határoz meg. Ez egy olyan minimum, ami alatt a rendőr is büntethet, de a téli gumikat már 4 milliméter alatt érdemes cserélni. Nem véletlen, hogy több környező országban nemcsak kötelező téli gumi használatot írnak elő, de például Csehországban és Ausztriában 4 milliméteres profilmélységet is - fejtette ki Nagy Tibor az Automaxnak. A nyári gumik esetében kicsit más a helyzet, a szakember szerint itt a biztonságos profilmélység 2,5-3 milliméter, amire a hamarosan bekövetkező csere során érdemes odafigyelni. A nyári gumira való váltáskor 10 autósból 9 a hőmérő higanyszálát figyeli, de csak az autósok 56 százaléka tudja jól, hogy pontosan mikor érett meg a csere: akkor jön el az ideje, ha már tartósan 7 fok felett van a napi átlaghőmérséklet. Aki inkább időpont alapján cserél, azok többsége ezt március 15. után teszi. Sok autósban él még az emlék a márciusi havazásról, így az utóbbi években a naptár alapján választók inkább nem kockáztatnak. Ha pedig új nyári gumi beszerzésére kerül sor, akkor elsősorban a teszteredményekre támaszkodnak, de fontos szempont a márka, a szakember tanácsa és az ár is a vásárlás során. Így cseréld/cseréltesd helyesen az autóabroncsot Javasolt négy ugyanolyan, vagy hasonló abroncsot felszerelni az autó kerekeire. Ha túl nagy eltérés van az első és hátsó tengelyek gumijai között, akkor bizony előfordulhat, hogy nem azonos időben reagálnak, ami nehézséget okozhat a jármű kormányozhatóságában, ebből kifolyólag pedig nagyon balesetveszélyes. Ha autónkon egyetlen abroncsot kell bármi miatt lecserélni, ügyeljünk arra, hogy az előírások szerint azonos tengelyen lévő kerekeknek minden szempontból azonosnak kell lenniük: nyári, téli, illetve országúti, és terep. A személygépkocsikon továbbá a gumiabroncsoknak valamennyi tengelyen azonos szerkezetűeknek kell lenniük: egységesen diagonál vagy radiál). Mit tudnak a négyévszakos autógumik? A négyévszakos gumik ötvözni próbálják a nyári és a téli gumiabroncsok előnyeit, ám az extrémebb időjárási viszonyok, például erős havazás esetére csupán kompromisszumos megoldást jelentenek, írt erről korábban a Pénzcentrum. Futófelületük kialakítása eltér a kimondottan téli használatra tervezett abroncsokétól, ezért télies útviszonyok között tapadási képességük korlátozottabb lehet. Habár léteznek 3PMSF (Three-Peak Mountain Snow Flake = 3 hegycsúcs hópihe) szimbólummal ellátott abroncsok is, amelyek jobban megfelelnek a havas utak elvárásainak, ezektől mégsem várhatjuk el, hogy egyenértékűek legyenek a téli gumikkal. A nyári gumikkal összehasonlítva a négy évszakosok kialakításuk és mintázatuk miatt nagyobb menetzajjal járnak, de kevésbé érzékenyek az időjárási körülményekre. A négyévszakos gumi elsősorban azon autóvezetők számára jár előnyökkel, akik viszonylag keveset használják gépkocsijukat, és adott esetben, extrém időjárási körülmények fennállása esetén nem jelent problémát egy-egy utazás elhalasztása. Azoknak azonban, akik kontinentális vagy hideg éghajlatú helyen élnek és vezetnek, a csapadékos, egyben hideg telek miatt ennél speciálisabb megoldásra van szükségük. Kategória szerinti bontásban, 2022-ben a legdinamikusabb növekedést a négyévszakos abroncsok érték el, amely a nyári és téligumiabroncseladások arányainak változásával 19%-ra emelkedett. Értékesítési oldalról nézve szintén a négyévszakos eladások száma növekedett a legnagyobb mértékben, közel 11%-kal a tavalyi évhez képest, míg a nyári 1%-kal stabil maradt, egyedül a téli abroncsok gyártói eladásai mutattak 5%-os csökkenést. A hosszantartó, egyre melegebb nyár és az enyhe tél egyértelműen megváltoztatták a végfelhasználók szokásait az abroncshasználat és -cserét illetően. A négyévszakos gumiabroncsok térnyerése ebből a szempontból szinte borítékolható volt, és teret engedett a prémium gumiabroncsgyártóknak. A jövőre nézve arra számítunk, hogy a négyévszakos kategória tovább növekszik a magyar piacon. - mondta el a Pénzcentrumnak Hunyadi Szabolcs. Autógumi-jelölések: ezt érdemes tudni róluk Autógumi-jelölések: a DOT szám A DOT számról a legtöbben biztosan hallottak már, ám a jelentésével már kevesebben vannak tisztában. Ez egy négyjegyű szám, ami a gumik oldalfalán lelhető fel. Az első két számjegy jelöli a gyártás hetét, az utolsó 2 szám pedig a gyártás évét. Ha tehát azt látjuk a szakember szerint, hogy a DOT szám 2120, akkor azt az autógumit a 2020-as esztendő 21. hetében gyártották. Ezt azért nagyon fontos tudni, mert a gumiabroncsoknak is van egy élettartamuk, amíg biztonságosan felhasználhatók, egy bizonyos ponton túl azonban már nem képesek betölteni eredeti funkciójukat. Fontos megjegyezni, ha az autót baleset éri, akkor a biztosítótól kirendelt szakértő ellenőrzi a gumik minőségét, ha pedig nem az előírásnak megfelelőek, akkor előfordulhat, hogy bukjuk a kártérítési összeget. Kopásjelző A hatósági előírás úgy határoz, hogy személyautó esetén a gumik minimálisan 1,6 mm-es mintázatmélységig, míg tehergépjármű abroncsok minimum 3 mm-es mélységig használhatók. Ezeket az értékeket a futófelület teljes egészére kell érteni, azaz a gumik szélére is. A mai modern gumikat nem kell azonban kézzel méricskélni. A gumik vállrészén kopásjelzők találhatók, helyük megtalálását szolgálja a gumi vállrészén egy kis nyíl, háromszög vagy a TWI rövidítés. Amennyiben e kopásjelzők elérik a futófelületet, az abroncsokat haladéktalanul le kell cserélni. Évszaknak megfelelően érdemes új téli vagy nyári gumiszettet vásárolni. Mi a helyzet a méretekkel? Az autógumi-jelölések közül a perjellel elválasztott 5 számjegy segítségével tüntetik fel az abroncs méretét. Az első három számjegy az abroncs szélességét adja meg milliméterben kifejezve, míg a perjel jobb oldalán szereplő két szám a gumi szélességének és oldalfal magasságának arányát mutatja százalékosan. Manapság már csak radiál szerkezetű abroncsot lehet kapni a kereskedésekben, ezt jelöli az R. Az R betű mellett álló két számjegy a felni átmérője, hagyományos módon nem milliméterben hanem collban megadva. Súly- és sebességhatárok A gumiabroncsokon soron következő két számjegy a súlyindexet adja meg. Itt egy papíron 0 és 279 közötti számnak kell állnia, a 0 45 kg-ot, a 279 pedig 136.000 kg-ot jelent. E számot követően egy betű szerepel, esetlegesen hozzákapcsolódva egy számmal vagy betűvel. Ez jelöli a sebességindexet, azaz a maximálisan megengedett sebességet az adott gumival. Az A betűvel és 1-8-ig számmal ellátott kombináció 5 és 40 km/h-s sebességtartomány lefedésére szolgál. Amennyiben e helyen egy B betű szerepel, az 50 km/h-t jelent. A legmagasabb sebességindex az Y, ami 300 km/h-t jelöl. Meddig jó akkor egy gumiabroncs? A szakemberek egybehangzó véleménye szerint ideális körülmények között tartva az abroncsok élettartama 10 év. Akár téli gumiról, akár nyári gumiról van szó, egy új szett garnitúra 5 éven át teljes mértékig őrzi azokat a tulajdonságaikat, amikkel a gyártás pillanatát követően rendelkezett. Technikailag azonban megkülönböztetnek új és frissen gyártott abroncsokat. Frissen gyártottnak neveznek egy gumit, ha legfeljebb 3 éves, míg újnak, ha legfeljebb 5 éves, és értelemszerűen még nem volt felszerelve. A 6 éves abroncsnak sem kell azonban a kukában landolnia, de csak azzal a kiegészítéssel hozható forgalomba, ha feltüntetik, hogy legfeljebb 4 évig lehet használni. E szabály alapján akár egy 9 esztendős gumit is árusíthatnak a megfelelő megjegyzéssel ellátva. Íme a legfrissebb nyári gumiabroncsteszt Kibővített környezetvédelmi és gazdasági kritériumokkal zajlott le a Német Autóklub 2023-as nyárigumi tesztje. A németek most a 205/55 R16 V méretben. Mint kiderült, hét abroncs is "nem megfelelő" minősítést kapott, számolt be róla a Pénzcentrum. Idén 50 éves a Német Autóklub (ADAC) nagy nyárigumi tesztje, a kerek évfordulón 50 terméket teszteltek a 205/55 R16 méretben. Így gyakorlatilag minden, az országban elérhető gumiabroncsot górcső alá vettek. Idén átrendezték az értékelési szempontokat: 70 százalékos súllyal a legfontosabb elem továbbra is a vezetésbiztonság a száraz és nedves utakon a szokásos tesztkritériumok mellett. A kopás, az üzemanyag-fogyasztás és a zaj átkerül a most bevezetett "környezeti egyensúly" kategóriába, ami 30 százalékot nyom a latba - ezeket a gumiabroncs tömege és kopása, valamint olyan fenntartható szempontok egészítenek ki, mint a gyártási maradványok hasznosítása. Ez a tíz legjobb nyárigumi most a piacon Nem túl meglepő, hogy a Goodyear, a Continental, a Michelin és a Bridgestone prémium termékei állnak a lista élén. De jó minősítést kaptak a finn Nokian Tyres, a japán Falken, a koreai Kumho, Hankook és Nexen termékei is. Ha valaki a legolcsóbbat szeretné megvenni a legjobbak közül, annak a Kumho Ecsta HS52, ami 82 eurós (kb. 31 ezer forintos) darabárával a legolcsóbb a top abroncsok között. Íme a toplista (Ár: euróban - végső értékelés: minél kisebb a pontszám, annál jobb az abroncs értékelése) Goodyear EfficientGrip Performance 2 ár: 110; értékelés: 2 Continental PremiumContact 6 ár: 115; értékelés: 2 Michelin Primacy 4+ ár: 120; értékelés: 2,1 Bridgestone Turanza T005 ár: 111; értékelés: 2,3 Nokian Tyres Wetproof ár: 87; értékelés: 2,3 Falken ZIEX ZE310 ECORUN ár: 89; értékelés: 2,3 Continental UltraContact ár: 113;értékelés 2,3 Kumho Ecsta HS52 ár: 82; értékelés: 2,4 Hankook Ventus Prime4 ár: 89; értékelés: 2,5 Nexen N´Fera Primus ár: 86; értékelés: 2,5 Széles a középmezőny A teszten 21 termék kapott "kielégítő" osztályzatot, és az ADAC szerint jellemzően csak egy kritérium miatt csúsztak le ezek az abroncsok a jó minősítésről. Így a személyes használati preferenciáktól függően ezek akár olcsóbb alternatívát is jelenthetnek a prémium termékeknél. Ezek az abroncsok általában a vizes utakon tapasztalható kisebb gyengeségek miatt kaptak kevesebb pontszámot a bisztonságra, száraz utakon ritkábban jöttek elő tapadásbeli problémák - magyarázták a teszt készítői hozzátéve, hogy a nagyobb kopás miatt a környezetvédelmi kritériumoknál is lepontoztak egyes abroncsokat. Ezek a gumik buktak el a teszten Hét termék kapta meg a legrosszabb értékelést az ADAC tesztjén, általában nedves körülmények között vallottak kudarcot. A németek megjegyzik, hogy több termék annak ellenére bukott el a teszten, hogy bizonyos kategóriákban a legjobbak közé került: a strapabíró kínai DoubleCoin DC99-es gumi például elképesztően jó kopási adatokat hozott, ámde vizes úton veszélyesen nagy a féktávolsága. Ami még kitűnik, hogy nem feltétlenül a legolcsóbb gumik buktak el a teszten: az Evergreen 102 eurós (kb. 39 ezer forintos) ára vetekszik a top10-es gumikéval, mégis a második legrosszabb pontszámot kapta holtversenyben. A legrosszabbra értékelt gumiabroncsok ár (euróban) - Végső értékékelés (minél nagyobb pontszám, annál rosszabb) Rotalla RH 01 ár: 72; értékelés: 4,7

Berlin Tires Summer UHP 1 G2 ár: 52; értékelés: 5,3

Lassa Driveways ár 98; értékelés: 5,3

Evergreen EH 226 ár: 102; értékelés: 5,4

Riken Road Performance ár: 76; értékelés: 5,4

DoubleCoin DC99 ár: 67; értékelés: 5,5

