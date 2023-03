Brutális drágulás vár idén a Balatonon? Mutatjuk, milyen szállásárakra számíthatunk

Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, a Balatonon kifejezetten jó szezonra, sok turistára készülnek, de még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebébe nyúlnia annak, aki a magyar tenger partján pihenne idén. hozzátették, persze nem egységes az emelés mértéke, de van olyan szálloda, ahol 30 százalékkal drágább a szoba a szezonban, a magánszállások esetében pedig a 40 százalékos áremelés is elképzelhető. Az átlag valahol 18 százalék környékén fog megállni, de messze van még a nyár vége.

Ahogy a portál írja, akár még a 2019-es csúcsszezonnál is jobbat zárhat idén a belföldi turizmus. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója, Horváth Péter nemrég elmondta, hogy ezt a várakozást erősítik a januári adatok is: jól hajrázott a turisztikai ágazat 2022 végén, és ezt sikerült átmenteni 2023 elejére is. De az is biztos, hogy ismét komolyabb áremelésre kell számítani 2023 nyarára.

Mire számítanak a szállásadók?

Kelemen Lili, a Szállás.hu marketing menedzsere arról beszélt a lapnak, hogy a nyári foglalásokat teljességében még nem látják, de hozzátette:

a húsvéti hosszú hétvégére viszont már kaptunk olyan visszajelzést Zalakarosról, az egyik partnerünktől, hogy nincs több kapacitása az ünnepi hosszú hétvégére.

Mint mondta, a nyári foglalásaik harmada a Balaton térségébe szól: itt átlagosan 13 ezer forint egy éjszaka egy főnek, ez 4,9%-os drágulás tavalyhoz képest. De ez településenként, szállástípusonként és konkrét szálláshelyenként is elég eltérő lehet ez az arány.

Áremelkedésre mindenképp számítnai kell

Meglátásom szerint nem lesz egységes változás a szállás árakban idén nyáron a Balaton partján. Egyes kategóriák esetében várhatóan maradnak a tavalyihoz hasonló árak, például a magán és egyéb szálláshelyek körében korántsem biztos, hogy mindenki fog emelni. Sokan egyébként a korábbi években már forint-euró árfolyamhoz kötötték az áraikat, még ha nem is hivatalosan. A szolgáltatóknál valószínűleg készülnek már a különféle számítások, amelyek megmutatják, hol van az a szint, ahol még megtérül a kiadás, és mekkora összeggel érdemes vagy szükséges még emelni az árakat

- mondta el a Pénzcentrumnak a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Mire számíthatunk még a foglalásokat illetően? Hogy alakultak a top települések árváltozásai? Erről még többet olvashatunk a Pénzcentrum teljes cikkében, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images