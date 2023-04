Ilyen luxuskastélyokban pihen a magyar elit: borsos ára van manapság a főúri életnek

Történelmi közelség, elegancia, kényelem és persze feleljthetetlen élmények. Ezt ígérik a hazai kastélyszállók, amelyek Magyarország legszebb vidékein várják a vendégeket. Nemesek, bárók, hercegek egykori otthonai most tárt karokkal várják a látogatókat. Hogy mennyiért szállhatunk meg egy hosszú hétvégén családunkkal egy ilyen mesés szálláshelyen? Ennek jártunk most utána.

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint, az ország kereskedelmi szálláshelyein (szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken, közösségi szálláshelyeken) 2022-ben 26 millió 247 ezer vendégéjszakát töltöttek a vendégek.

A vendégéjszakában mért vendégforgalom 45%-kal meghaladta az előző évit, aminek értékére kedvezőtlenül hatottak a Covid19-járvány idején bevezetett intézkedések. A legjelentősebb bővülés a többségében a külföldivendég-forgalomra támaszkodó Budapesten, valamint Zala, Pest és Győr-Moson-Sopron vármegyében következett be.

A vendégéjszakák többségét (közel hattizedét) a belföldi vendégek töltötték a szálláshelyeken, ezek száma Fejér kivételével mindegyik vármegyében nőtt, országosan 18%-kal. A külföldivendég-éjszakák száma összességében 2,1-szerese volt a 2021. évi értéknek. A külföldi vendégek közül a Németországból érkezők töltötték el a legtöbb éjszakát, őket a Csehországból érkezők követték.

2022. október–decemberben a szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma a (28%-kal) bővülő külföldivendég-forgalomnak köszönhetően 8,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A reálkeresetek hazai csökkenése már éreztette hatását a belföldivendég-forgalmon, ami országosan 5,7%-kal, valamint a vármegyék többségében elmaradt az egy évvel korábbitól.

Ezt a szektort sem kerülte el a drágulás

A Szallas.hu első negyedéves eredményeiből kiderült, hogy az ebben az időszakban leutazott belföldi foglalások elmaradnak a tavalyi év ugyanezen időszakához képest:

11,8 százalékos csökkenést látunk. Azt is hozzá kell tenni, hogy tavaly március 15-e hosszú hétvégét hozott, ráadásul négynaposat, ami a COVID utáni éveket követően kiszabadulási lázban tartotta az országot. Ezzel szemben idén a húsvéti hosszú hétvége pezsdítette fel a belföldi turizmust, de ez már a második negyedévre esett

- részletezte Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. Hozzátette, a portál bruttó szobaár bevétele azonban így is 6,5 százalékkal nőtt ebben az időszakban 2022 első negyedévéhez képest.

Fejenként egy éjszakáért átlagosan 14 ezer forintot fizettünk, ami 21,9 százalékos drágulást jelent.

Inkább a rövidebb utazásokra volt nagyobb arányban igény, az átlagos foglalási hossz 1,9 éj volt, míg az átlagos létszám foglalásonként 2,5 fő. A foglalások 40 százaléka hotelbe szólt, negyede apartmanba, 15 százaléka panzióba, 17 százaléka vendégházba és 4 százaléka pedig egyéb típusú szálláshelyre. Tízből négy vendég wellness-szállást foglalt.

Sokan választották a fürdőzést és a várlátogatást. Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló és Zalakaros fürdőit tömegek keresték. De az egri vár, a visegrádi fellegvár és a Festetics-kastély is sokakat megmozgatott.

De nem csak nézelődni mennek kastélyokba a magyarok

Egyre többen kíváncsiak a magyar várakra, kastélyokra, ezt pedig a fenti adatok is jól bizonyítják. Persze nem csak nézelődni érdemes ezeken a helyeken, hiszen sok hazai kastélyban meg is lehet szállni. A magyar vidék tele van kastélyszállókkal, a hagyományos stílusú épületektől egészen a luxuskastélyokig, mindenki megtalálja azt, ami számára kedvezőbb.

Ugyan az infláció a turisztikai szektorban is érezhető, sokan terveznek idén is nyaralni menni, vagy pár napos hosszú hétvégéket eltölteni egy-egy belföldi városban, településen családjukkal. Éppen ezért, most annak jártunk utána, milyen áron mozognak a szálláshelyek a hazai kastélyokban. Milyen szolgáltatásokat foglalnak magukba az árak és mit kínálnak az egyes kastélyok egy átlagos, négy fős család számára. Lássunk néhány példát magasabb és alacsonyabb árkategóriás kastélyszállókra.

1. Gróf Degenfeld Kastélyszálló - Tarcal

A monarchia korát idéző eleganciájú szálloda az egykori történelmi kúria másfélszázados épületében. A Tokaji borvidéken egyedülálló a Gróf Degenfeld család által megálmodott cháteau-stílusú birtokközpont, amely a kastély, szőlő és pincészet szoros együtteseként jött létre. A Terézia kert közepén, festői környezetben, öreg fák között található négycsillagos, légkondicionált Gróf Degenfeld Kastélyszálló húsz kétágyas szobával, és egy lakosztállyal várja a pihenésre vágyó vendégeket. A kényelmes és szép fotelek, antik bútorok, régi festmények és a velencei csillárok 19.századi milliőt idéznek fel.

A szállás ára két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két estére: 234 862 Ft

Az ár tartalmazza a reggelit is.

2. Forgách Kastély Hotel - Mándok

„Minden örömöm Mekkája” – írja a mándoki Forgách-kastélyban töltött napjaira visszaemlékezve Czóbel Minka költőnő a 19. század végén. Mándok Magyarország északkeleti szélén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye peremén, a Kisvárdai járásban fekszik, az ukrán határ közelében. Szabolcs vármegye egyik legfontosabb főúri rezidenciája, a Forgách grófok 15.000 holdas tiszántúli uradalmi központja 1750 körül épült, így több mint kétszáz ötven éves múlttal rendelkezik. Az impozáns megjelenésű kastély késő barokk stílusban készült el, a kor divatos irányzatai szerint igényes homlokzati kialakítással, később eklektikus stílusban átformálták. A 18. század végétől a 20. század közepéig a korszerű Forgách-uradalom központja volt. A kastélyt gróf Forgách Zsigmond emeltette, a 4 hektáros kert és annak gondozása pedig a grófné szívügye volt, ennek köszönhetően gyönyörködhetünk még ma is többek között a két több mint 200 éves platánban, a méretes tulipánfában, a romantikus vadgesztenyesorban és fekete fenyőkben. A kastély és kertje 1945 utáni sorsa tipikus történet. A park nagyobbik része futballpálya építésének esett áldozatul. A kastély közprédává vált, minden mozdítható és beépített értékét megrongálták és ellopták. A puszta falakon kívül szinte semmi sem maradt belőle.

A végső pusztulástól jelenlegi tulajdonosa mentette meg, kerítéssel és új tetővel óvta meg az épületet a további pusztulástól. 2010-ben megkezdődhetett a kastély és területének teljes újjáépítése az Új Széchenyi terv Észak-Alföldi Operatív Program Üzleti Célú Szálláshelyek Fejlesztése címmel kiírt pályázati konstrukció keretében, 60%-os támogatási aránnyal. Ma már ismét régi, főúri eleganciájában pompázik. A tulajdonosok nagy gondot fordítottak arra, hogy visszaállítsák a kastély korhű állapotát, a 18. századi grófok világának hangulatát. Ez az odafigyelés nemcsak magára az épület külső részleteire korlátozódott, hanem a belső kialakítás során is fontos szerepet játszott. Napjainkban a teljesen felújított impozáns épületben egyesült a varázslatos korhű hangulat, az előkelő patinás belső terek, a modernkori prémium szolgáltatásokkal. Különböző típusú, minden igényt kielégítő stílusos szobák (Superior, DeLuxe, Lakosztály) állnak a vendégek rendelkezésére.

A szállás ára két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két estére: 219 600 Ft

Az ár tartalmazza a reggelit is.

3. Szidónia Kastélyszálloda - Röjtökmuzsaj

Színes és izgalmas történelmet tud maga mögött a kastély. Volt, hogy adták, vették, elkártyázták, sőt mi több, volt hogy egy este alatt többször is gazdát cserélt. Az 1700-as évek közepén Röjtökön 25 jobbágyház és 5 zsellérház állt. Ezek birtokosa a Felsőbüki Nagy család volt. Egy 1799-ben íródott idézet szerint a birtok „egy emeletre épült kastélyával ékeskedik.”

Ma már a kastélyba lépve a hall korabeli faburkolatát és gipszmennyezetét csodálhatjuk meg, a II. világháború alatt szerencsére épen maradt márványcímeres kandallóval együtt. A kápolnában az oltárkép Boltraffio olasz mester Lódi Magdolnájának egy nagyon jó másolata, amelynek eredetije a Nemzeti Galériában látható. Az oltár két oldalán egy-egy XVII. században készített faszobor állt, ezek ma a soproni Keresztény Múzeumban tekinthetők meg. Szent János apostolt és egy szent püspököt ábrázolnak, alkotójuk ismeretlen. Az emeleti szalon érdekessége, hogy a bútorzata Bonaparte Lajos király, Napoleon testvérének amszterdami palotájából származott. A bútorokat a kastély holland úrnőjének édesapja birtokolta. Halála után lánya, Verseghi Elek első felesége, Jansen Erzsébet örökölte. Így jutott az egykori királyi szalon bútorzata Röjtökmuzsajra.

A szállás ára két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két estére: 141 563 Ft

Az ár tartalmazza a reggelit is.

4. Degenfeld-Schomburg kastély - Téglás

Téglási Degenfeld Schonburg Kastély a Tiszántúl legnagyobb kastélya, falai között egykoron a nagy múltú Degenfeld család élte napjait. A hajdani nemesi családi kastélyt 2014-ben alakították rendezvényközponttá.

A kastélyt körülvevő 10 hektáros park természetvédelmi terület. A parkban élő 200 éves platánfák páratlan szépségűek. 2013-tól a park felújítása is elkezdődött, menthető fái és cserjéi mellé fiatal facsemeték kerültek, így kertje is kellemes időtöltést kínál a kastélyba látogatók számára. A tervek szerint tanösvény, grillterasz és halastó teszi majd még kellemesebbé az itt tartózkodást. Termeiben konferenciákat, céges rendezvényeket, kiállításokat, ünnepségeket, családi- és ifjúsági programokat szerveznek, de az impozáns épület különösen kedvelt esküvői helyszín is egyben.

Tóparti vendégház egy 10 hektáros természetvédelmi terület közepén, csodás környezetben, a kastély főépülete mellett helyezkedik el, közvetlenül tóra néző ablakokkal és terasszal. A vendégházban 6 szoba áll rendelkezésre, 4 db standard 2 fős, 1db pótágyazható családi (4+1 fő) és a Nászutas lakosztály kandallóval.

A szállás ára két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két estére: 90 860 Ft

A reggeli az árat nem tartalmazza, külön kérhető 2 640 forintért.

+1 BOTANIQ Turai Kastély

Schossberger Zsigmond báró 1869-ben az Esterházy-családtól vásárolta meg a pest megyei Turán elterülő birtokot, ahol 1883-ra Bukovics Gyula tervezésével megépíttette az általa megálmodott kastélyt. A francia Loire menti kastélyok stílusát idéző mesebeli kastélyt a háborút követően államosították, 1973-ig iskolaként működött, később azonban állapotát elhanyagolták.

BOTANIQ Turai Kastély néven, eredeti pompáját visszanyerve 2020-ban megnyitotta kapuit és 19 szobás szállodaként, valamint exkluzív rendezvényhelyszínként üzemel. 10 hektáros parkja ideális fotózásokhoz, SPA szolgáltatásaival tökéletes kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget kínál a vendégeik számára. A kastély több különálló termével, pálmaházával, szivarszobájával, szalonjaival, éttermével, bárjával, hatalmas teraszával és gyönyörű kertjével ideális választás reprezentatív céges rendezvények, konferenciák, csapatépítő tréningek és esküvők számára. Egyedülálló megjelenésével egy igazán romantikus utazási helyszín.

A szállás ára két felnőtt és két gyermek számára, három napra, két estére: 490 376 Ft

Az ár tartalmazza a reggelit is.

Címlapkép: Getty Images