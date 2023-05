Vége a féktelen száguldozásnak? Elárasztják az országot a sebességmérők, itt a pontos lista

48 darab új Trafibox áll szolgálatba idén, ezzel közel száz helyen működik majd az autósokat könnyen átverő találmány. Az eszközök látványosan enyhítették a gyorshajtás okozta problémákat már korábban is. A vezess.hu cikkében leírja az összesen 94 darab rendőrségi eszköz pontos címét is.

Látványosan segítettek enyhíteni a problémát

- mondta Unger Tamás, Pápa alpolgármestere a vezess.hu-nak, arra a három Trafiboxra utalva, amelyeket „gyorshajtási helyszínek” mellé helyeztek ki a városában. A balesetveszélyes útszakaszok „kezelése a rendőrség részéről humánerőforrás-, részünkről pedig hatáskörhiányból adódóan nem volt hatásos” korábban, azonban szerinte az ügyes szerkezetek megoldották a helyzetet. Ráadásul a lakosság is kedvezően fogadta őket, állítja Unger.

Okos és olcsó a Trafibox

Egy rendőr ötletéből született eredetileg a Trafibox névre keresztelt, mintegy kétméter magas szerkezet. Tulajdonképpen egy nagyjából 80 centis, trükkös doboz, amely helytől függően körülbelül 100-120 centis fémcsövön áll az adott út mellett, és kis ablak van rajta.

2016 áprilisa óta üzemeltet a rendőrség 365 darab fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által jól ismert VÉDA-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM-S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a rendőrök ezekbe a Trafiboxokba az ő megfogalmazásukat használva ideiglenesen.

Az utak mellett álló Trafiboxokat látják az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan -, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, vagyis ezekkel ellentétben a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor, melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. A rendőrség szerint a doboz bizonyos szintű fizikai védelmet is nyújt a sebességmérő készüléknek, külső és belső speciális kialakítása biztosítja a benne elhelyezett berendezés szakszerű működésének feltételeit.

Jelenleg már 46 darab Trafibox működik az országban,

újabb 48 darab készüléket helyeznek üzembe 2023 végéig.

