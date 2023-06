Íme, ez Magyarország egyik legszebb erdeje: bakancslistás helyek Somogy zöld szívében

Páratlan szépségű, terjedelmes méretű erdők ölelésében található „Somogy zöld szíve”, Kaszó. A KASZÓ Zrt. Somogy megye dél-nyugati részén mintegy 15.000 hektáros egybefüggő állami erdőt kezel, valamint csaknem 24.000 hektáros vadászterületen gazdálkodik. Az elmúlt években 41 hektár erdőt telepítettek és 765 hektárnyit újítottak fel.

A társaság további 3 600 hektár honvédségi erdőterületen végez teljes körű erdőgazdálkodást az ország szinte egész területén, Lentin, Nagykanizsán, Kaposváron át, Hajduhadház, Nyírtelekig. Élőfakészlete 3,38 millió m3, ami Magyarországon a legnagyobb egybefüggő síkvidéki erdőtömbje.

Kaszótól délnyugatra található a Baláta-tó természetvédelmi terület, mely 1942 óta Somogy megye legrégibb védelmet élvező területe. Védettségét gazdag növény- és állatvilága, illetve a jégkorszaki lápmaradvány megőrzése indokolja. A KASZÓ Zrt. 2014 májusában adta át a Dr. Marián Miklós sétányt, amely nevét a tó egyik legelhivatottabb kutatójáról kapta. A mintegy 600 méter hosszú tanösvény fő funkciója, hogy a látogatók a bemutatandó értékeket megkímélve nyerhessenek közvetlen betekintést a láp élővilágába. Ennek érdekében a láprét felett elhelyezett pallósoron vezet végig az út.

A település központjától könnyű, 10 perces sétával érhető el a sűrű fák közt 2017-ben épített Lombkorona Tanösvény, mely betekintést nyújt vadregényes erdő titokzatos életébe. A természeti környezetbe simuló, fenyőfa szerkezetes sétány 124 méter hosszan, a talajszinttől 9,5 méter magasan a lombok közt halad. A szabadon látogatható hídrendszeren interaktív játékelemek teszik izgalmasabbá a kaszói erdőtömb egyik legjellemzőbb erdőtípusának, a gyertyános-tölgyesnek a megismerését.

A Somogy megyei kisvasutak sorában a legfiatalabb, a Belső-Somogy legnagyobb összefüggő erdőtömbjében, a kaszói erdőben működő kisvasút, a Kaszói Állami Erdei Vasút. A teljes hosszában erdőben futó vasútvonal csodálatos tájon halad át. A változatos erdőállományok, a Baláta-tó természetvédelmi területe, a természeti környezet sokszínű élővilágával felejthetetlen élményt nyújt az ide kirándulóknak.

Az állami erdőgazdaság vadasparkjában közel 2,5 hektáron figyelhetőek meg a kaszói vadászterületen élő nagyvadfajok (gímszarvas, dámvad), és ragadozófaj (aranysakál) képviselői, természetes környezetben. Az itt található Fafaj- és vadismereti tanösvény 16 db információs táblával mutatja be a terület fontosabb őshonos fafajait, kiváló terepet biztosítva a kirándulni, sétálni, vagy akár a sportolni vágyóknak is.

Belső-Somogy kevésbé ismert természeti kincsei közé tartoznak a Bükk I. korból (i.e. 2500-tól i.e. 800-ig) itt maradt reliktum homoki bükkösök ritka erdőállományai. Mivel síkvidéken vannak, előfordulását nem a klimatikus viszonyoknak köszönheti, hanem a homokos talajfelszín közelében található vízzáró rétegnek, mely kedvező mikroklímát és vízgazdálkodási viszonyokat biztosít a bükk számára. Területi visszaszorulását a klímaváltozás mellett az emberi tevékenység (szénégetés, hamuzsírfőzés) is negatívan befolyásolta, így mára elsősorban erősen elgyertyánosodott állományairól beszélhetünk. Ennek ellenére mintegy 30 védett növényfajt észleltek itt a botanikusok. Legszebb állományai a Kűvölgyi-tó körüli erdőrészekben találhatóak, ahol a folyamatos erdőborítást biztosító módszerekkel igyekszik az erdőgazdaság a jövő generációi számára is megőrizni ezt vegetációtörténeti szempontból is ritka és védelemre érdemes erdőtársulást.

Címlapkép: Getty Images