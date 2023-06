Vízparti nyaralót vennél 20 millió alatt? Nincs lehetetlen, itt a friss lista!

Évtizedekkel ezelőtt még egyáltalán nem számított luxusnak egy vízparti nyaraló, sok átlagos keresetű család tudott telket venni magának akár a Balatonon is. Mára már csak a legtehetősebbek tudják megfizetni a vízközeli nyaralókat, de azért ha körbenézünk az ingatlanpiacon, némi szerencsével elfogadható áron is kifoghatunk egy bungalót. Nézzük hát, hol mindenhol vásárolhatunk 2023-ban, szezon elején, megfizethető áron víkendházat!

A nyári szezon kezdetén kíváncsiak voltunk arra, hogyan alakulnak idén a nyaralók, víkendházak árai. Mennyire gyűrűzött be a válság erre a területre, a tavalyi árakhoz képest hogyan alakultak a nyaraló-árak? A HelloVidék kérdéseire Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője, valamint Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője válaszolt. A Hellovidék azonban annak is utánanézett, mik most a legolcsóbb eladó nyaralók a piacon, hol mindenhol vásárolhatunk 2023-ben, főszezon elején, 20 millió alatt vízparti víkendházat!

Az árak araszolnak lefelé

Az alapvető tendenciák most már a nyaralópiacon is hasonlóak, mint a lakáspiacon: drasztikusan nő a kínálat, az árak pedig araszolnak lefelé – közölte a HelloVidékkel Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ha az adatokat nézzük – közölte a szakember, ez azt jelenti, hogy idén júniusban éves összevetésben 30 százalékkal nőtt az eladó -nyaralóingatlanok kínálata, miközben már a kínálati árak is 1-2 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor a legtöbb nyaralóövezetben.

Érdekes, hogy az árak csökkenése csak idén indult be, de a tényleges árelőny 1-2 százaléknál jóval nagyobb lehet, mivel az átlagos alku mértékre az előző évi 5-6 százalékról 8-9 százalékra emelkedett. Mivel a vevők száma is 40 százalékkal csökkent, ezért azoknak az eladóknak, akiknek fontos a nyaraló értékesítése, már engedniük kell az árból.

- tette hozzá Balogh László.

Szintén érdekes és speciális helyzetet okoz a nyaralópiacon az, hogy a legtöbb eladó nincs kényszerhelyzetben, mert nem a nyaraló az elsődleges otthonuk, ezért pangó ingatlanpiacon is tudnak a kivárásra játszani. Viszont van egy réteg, aki befektetésként vásárolta ezeket az ingatlanokat, így, ha az elmúlt hónapok válságos időszakában pénzre van szüksége (pl. a vállalkozásában likvid tőkére van szükség), akkor a nyaralót kell pénzzé tenni. Nekik már érdekükben áll a jelentősebb árengedmény is, ha ezzel hamarabb sikerül eladni az ingatlant.

A vevők száma 40 százalékkal csökkent

A hazai ingatlanpiacon tapasztalható lassulás a nyaralók, hétvégi házak szegmensében is érzékelhető volt, amelyek az esetek többségében nem belterületen, hanem a településeken kívül, zártkerti telkeken helyezkednek el. A 2022-es első negyedévben érezhető szárnyalást egy visszafogottabb, kínálati oldalról erősödő, keresleti oldalról gyengülő piac váltotta fel

– nyilatkozta a HelloVidéknek Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője is, aki azt is elárulta a HelloVidéknek, hogy az energetikai paraméterek fontossága minden eddiginél jobban előtérbe került az érdeklődők számára.

Így hiába megfizethetőbb egy zártkerti ingatlan, mint egy belterületi lakóingatlan, a vásárlók sokkal alaposabban vizsgálják meg az épületek energetikai jellemzőit, mint korábban. Amennyiben nem csak jó idő esetére, hétvégi használatra szeretnék ezeket az ingatlanokat fenntartani, úgy érdemes számolni azzal, hogy a külterületeken elhelyezkedő gazdasági épületek felfűtése sok esetben nagyobb kihívás, hiszen jellemzően ezeken a területeken jóval hidegebbek az esték, mint a sűrűn lakott területeken, így itt sem elegendő a jól működő fűtésrendszer, elengedhetetlenek a jól záró nyílászárók és a kiváló szigetelés

- tette hozzá Duna House PR és elemzési vezetője.

A szegmensre jellemző a szezonalitás, azonban vélhetően a rosszabb időjárásnak köszönhetően, még nem indult be az ilyenkor szokásos érdeklődés, azonban a kínálat egyre gyarapodik.

Mennyire gyűrűzött be a válság erre a területre?

Ahogy Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Hellovidéknek elmondta, jelenleg majdnem 15 ezer eladó nyaralóingatlan közül válogathatnak azok, akik valamelyik nagy üdülőövezetben szeretnének nyaralót vásárolni. A nyaralóvásárlást tervező vevők száma ugyanúgy lecsökkent, mint a lakóingatlanok esetében, aminek legfőbb oka az ingatlanpiacot övező bizonytalanság.

Fontos tudni, hogy a nyaralóvásárlás szinte mindig luxusberuházásnak számít, ezért általában ez az első olyan kiadás, amit a potenciális vevők elhalasztanak, ha bizonytalanra fordulnak a gazdasági kilátások. A nyaralópiacon most ez érződik, viszont ez azoknak a vásárlóknak a malmára hajtja a vizet, akik a piacon maradnak: ők 30 százalékkal szélesebb kínálatból tudnak válogatni, és konkurens-vevők híján nagyobbat tudnak alkudni is.

- tette hozzá az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

A tavalyi árakhoz képest hogyan alakultak a nyaraló-árak?

Ahogy Balogh László elmondta, az árak az év eleje óta minimális csökkenésnek indultak a nyaralóövezetekben is. Ez alól kivétel a Tisza-tó, ami a legolcsóbb nagy nyaralóövezetnek számít, és az árszintje jelentősen elmaradt a többi nagy üdülőközpontétól. A Balaton északi partján 974 ezer forint az eladó nyaralók átlagos négyzetméterára, míg a déli parton 1,04 millió forint. Ehhez képest a Tisza-tónál harmadáron vehetünk nyaralót átlagosan 338 ezer forintos négyzetméteráron. A Velencei-tó átlaga a 800 ezer forintot közelíti négyzetméterenként.

Hogy alakul a sorrend, hol lehet a legolcsóbban tóparti ingatlanokat venni?

A piacon az Ingatlan.com adatbázisa szerint a legolcsóbb tóparti település a Tisza-tavi Tiszaderzs, ahol az átlagos négyzetméterár 112 ezer forint, míg a legdrágább Tihany, ahol 1,84 millió forint az átlagos négyzetméterár. Ez több mint tizenötszörös különbség.

Velencei-tó és környéke még mindig drágább, mint a Tisza-tó

Kétség sem férhet hozzá, hogy hazánk legkedveltebb és egyben legdrágább nyaralóövezete továbbra is a Balaton és környéke, de azok számára, akik alacsonyabb árszinten keresnek nyaralót, a fejlesztéseknek köszönhetően egyre szimpatikusabb alternatívává vált az elmúlt évek során a Tisza-tó és közvetlen környezete is. A Velencei-tó az alacsony vízszint miatt ideiglenesen veszített a népszerűségéből a nyaralót keresők körében, de a helyzet normalizálódásával várhatóan újra fellendül majd a tó közelében lévő ingatlanok iránti kereslet. A szinte már fővárosi elővárosnak számító Velence azok körében azonban továbbra is kedvelt, akik életvitelszerű használatra keresnek a város zajától távolabbi, csendes, nyugodt lakhatást, zöld környezetben, de jó infrastruktúrával. A fejlett infrastruktúra és a vasút elérhetősége miatt a déli part, azon belül is Velence és Gárdony áll a kereslet középpontjában

– közölte kérdésünkre Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője.

A Duna House adatai szerint a Balaton esetében az északi part a 2022-ben zárult adásvételek adatai alapján is drágább a délinél, a használt ingatlanok ára ezen a területen átlagosan 400-800 ezer forint körül mozgott, amely 50 millió forint feletti átlagos ingatlanértéket jelent, és egyre gyakoribb a 200 millió forint feletti családi ház vagy nyaraló.

A Balaton déli partján minimálisan olcsóbbak a négyzetméterárak a használt ingatlanok tekintetében, de a Balaton fővárosának számító Siófokon a vízpart közeli ingatlanokért a 2 millió forint feletti négyzetméterárat is hajlandóak voltak már megfizetni a vevők. A balatoni ingatlanpiac egészéről elmondható, hogy ugyan a 2021-es évhez képest lassuló ütemben, de még mindig átlagosan 10-20%-kal emelkedtek a négyzetméterárak 2022-ben. Az alacsony keresletnek köszönhetően a tulajdonosok idén már apránként kezdik elfogadni, hogy érdemes már a hirdetési folyamat során csökkenteni a korábban megszabott magas árból, de sok eladó tartja még mindig a magas árszintet és csak komoly érdeklődés esetén enged a vevői alkunak.

A déli parton inkább kisebb értékű, állandó bentlakásra alkalmas ingatlanok, főként lakóházak iránt van kereslet, ahol az elérhető állami támogatásokat és kedvezményeket is igénybe tudják venni a vevők. A déli parton érdeklődők nem szívesen költenek 50-70 millió forintnál többet lakásokra, így a 80-100 millió forint feletti, vízpartközeli lakások iránti kereslet csökkent.

A déli parton inkább kisebb értékű, állandó bentlakásra alkalmas ingatlanok, főként lakóházak iránt van kereslet, ahol az elérhető állami támogatásokat és kedvezményeket is igénybe tudják venni a vevők. A déli parton érdeklődők nem szívesen költenek 50-70 millió forintnál többet lakásokra, így a 80-100 millió forint feletti, vízpartközeli lakások iránti kereslet csökkent.

Az északi part ingatlanjai iránt érdeklődők számára jelenleg a panoráma, és a víz közelsége sem fő szempont, a lényeg, hogy belterületen helyezkedjen el, valamint esztétikailag és műszakilag is megfeleljen az elvárásoknak. Az energetikai besorolás kiemelt fontosságú, az ártárgyalások során sok esetben ezzel érvelnek a vevők, akik főként családi házakat keresnek, a felső határ 150 millió Ft. A keleti országrész általánosságban kedvezőbb árú, mint a Dunántúl, ennek megfelelően a Velencei-tó és környéke még mindig drágább, mint az egyébként egyre fejlettebb és az autópályának köszönhetően viszonylag könnyen megközelíthető Tisza-tó.

Mennyire népszerűek a hegyek és pincék - nőtt vagy csökkent az ilyen hirdetések száma?

A külterületi, zártkerti ingatlanok, hegyek, pincék piacán is változó képet mutat a kereslet és ennek megfelelően az árazás is – közölte Benedikt Károly, Duna House PR és elemzési vezetője. Ahogy elmondta, Komárom-Esztergom megyében a 30-40 milliós zártkerti ingatlan sem ritka, de alapvetően helyrajzi kérdés a népszerűség és az ár is. A Duna menti, a Dunakanyarban található települések hétvégi házainak árazását, a Szentendrén vagy például Biatorbágy vonzáskörzetében található zártkerti ingatlanok árait szinte össze sem lehet hasonlítani mondjuk a keleti régiókban található zártkerti ingatlanokéval, ahogy a népszerű borvidékeken található zártkertek is lényegesen más értéket képviselnek.

Ahogy Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a HelloVidéknek közölte, a legnépszerűbb települések nem csak a környezeti adottságok vagy az ingatlanárak miatt közkedveltek, hanem azért is, mert ott akár állandó jelleggel lehet lakni. A távmunka és a home office lehetősége egy új vevői és bérlői réteget nevelt ki, akik szívesen töltik az idejüket szinte az egész évben valamelyik tóparton. Ebből a szempontból azok a nyaralóközpontok jöhetnek szóba, ahol a mindennapi élethez szükséges infrastruktúra kellőképpen kiépült, így nem nagy meglepetésre a balatoni régió a legnépszerűbb.

Lássuk akkor, milyen vízparthoz közeli nyaralókat kínálnak 20 millió forint alatt és környékén?

Ha körbenézünk az eladó, tópart közeli víkendházak kínálatában, bizony olykor leeshet az állunk, mennyi pénzért és milyen luxusnyaralókat árulnak a magyarok. Most az ingatlan.com hirdetései között arra kerestünk rá, mennyiért kínálják a legolcsóbb vidéki nyaralókat.

Tízmillió alatti kategóriában jellemzően olyan ingatlanokat vásárolhatunk, amelyek kicsivel messzebb helyezkednek el a tóparti településektől. Egyre jellemzőbb, hogy kültelki szőlőbirtokokat, présházakat kínálnak nyaralónak. Tipikus példa erre ez a 9, 9 milliós kéthelyi zártkert, fűthető kis nyaraló. Egy autó áráért itt, a Balaton-parttól 7 km-re fekvő birtokunk lehet, amihez még borospince is tartozik:

Kőrakásból álomnyaraló?

Káptalantóti külterületén hétvégi házas nyaralóként hirdetnek egy omladozó borospincét. Ahogy írják róla: „az erdő közepén, a hegytetőtől 100 méterre” keresi új tulajdonosát az egykori présház, amihez 2330 nm telek is tartozik, amit „gondozás hiányában visszavett a természet, a fennmaradt kőfalakat így most ténylegesen az erdő öleli körbe.” Szó se róla, meglehetősen romantikus, ráadásul csak 11,2 milliót kóstál:

13,70 millió Ft-ért Balatonszabadiban is egy présházat kaphatunk

Siófoktól mindössze 5 km-re, a Balaton parttól 7 km-re szintén vásárolhatunk magunknak egy présházat, ami friss meszelést kapott, bónuszként azonban akár alhatunk is benne. A 24 négyzetméteres présház + 8 nm pince, 1820 négyzetméteres telken fekszik, melyen körülbelül 30 gyümölcsfa termel évről évre gyümölcsöt. „Ez az ingatlan igazi kincses sziget az önellátáshoz! "Gyümölcsök: alma, körte, mandula, dió, ribizli, szilva stb.” – írják róla.

Tisza-tónál jóval felszereltebb nyaralókat is találunk: íme, egy

Abádszalók kedvelt nyaraló övezetében 15 millió forintért, egy karnyújtásnyira a gáttól, egy 1990-ben épült eternit burkolatú, fa panelből, beton alapra épített nyaralót kapni. Ahogy írják róla, az épület cseh gyári panelelemes szerkezettel épült, a telek aszfaltozott úton megközelíthető. Ikerházas kialakítású, a tárolónál van összeépítve a két ingatlan, egymástól független. Az épületben kémény nem készült, elektromosan fűthető, illetve a gázvezeték a teleksarkán található. Elektromos árammal, ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózattal ellátott:

20 millióért a Balatonon ilyen nyaralót kapni

Már a Balatonnál sincs lehetetlen, 20 millió forintért Balatonalmádiban egy 16 négyzetméternyi felújítandó, egy szobás, minden luxustól mentes parányi nyaralót találni. 1950-80 között épült. Azért, valljuk be őszintén, ez még messze van az álomnyaraló kategóriától. De ahogy írják róla: "kis területe ellenére nagyon hasznos ingatlan, mely egy felújítás után azonnal használható. Balaton part pár perc sétával elérhető, közelsége lehetővé teszi az itt nyaraló számára,a tökéletes kikapcsolódást. A kínált ingatlanhoz kb 40m2 saját használatú kert rész tartozik ,amely kerítéssel is el van választva."

10 kilométerre a Balatontól ráakadtunk egy pofás bungalóra

Siófok és Balatonszabadi között, Siójuton egy szőlőbirtokon találtunk egy hétvégi házas nyaralót, ahol bónusként van villany is. 1981-ben épült, alapterület 63 m2, és ehhez 1798 m2 telek is tartozik. Még vonzóbbá teszi a helyet: - 2000 körül épült, téglából - 1+4 szobás, emeletes épület, ami ráadásul le is van szigetelve. Mindez 20 millióért már a miénk is:

20 millióért egész kis pazar nyaralót kapni Poroszlón

Eladóvá vált külön álló faház 7-9 személy részére Poroszlón, ami 2022-ben teljes körűen felújítva. 20 millióért bónuszként, a hirdetés tanusága szerint még saját jakuzzink is lehet.

