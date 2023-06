Közel egymilliárdot költöttek a fejlesztésre: ez mindenkit érint a vidéki nagyvárosban

Lezárult annak a 6 darab elektromos meghajtású, BYD K9UD típusú autóbusznak a beszerzési és töltőkiépítési projektje, amely az Egerben élő több mint 51 ezer ember számára teszi komfortosabbá a közösségi közlekedést. A nettó közel 1 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően a megyeszékhely helyi járműállományának csaknem egyötöde megújul, és jelentősen csökken a város levegőjét terhelő károsanyag-kibocsátás.

A Volánbusz a HUMDA Zöld Busz Program támogatásának köszönhetően 2022. április 1-jén 60 darab elektromos autóbusz vásárlásáról írt alá szerződést, melyek közül 6 darab BYD K9UD típusú jármű Eger helyi közlekedésében javítja a személyszállítás szolgáltatási színvonalát, hozzájárulva a fenntartható közösségi közlekedés megteremtéséhez. A BYD Europe B.V. által gyártott e-buszok június második felében állnak a megyeszékhely utasainak rendelkezésére.

A járművek Eger legtöbb autóbusz-vonalán megfordulnak, kényelmes, korszerű, környezetkímélő utazási körülményeket biztosítva. A projektnek köszönhetően a 32 darabos helyi járműállományból 6 darabot cserél le a közlekedési vállalat, a flotta átlagéletkora csaknem 14,8 évről 11,8 évre csökken.

A beszerzés összértéke nettó 1 milliárd forint, amely a Zöld Busz Program több mint 77 százalékos mértékű, vissza nem térítendő támogatásával valósult meg. Az autóbuszok töltőberendezését a Volánbusz konzorciumi partnere, a Mobiliti Volánbusz Kft. építette ki a Volánbusz egri telephelyén.

Az ünnepélyes projektzáró eseményen Dr. Pajtók Gábor, Heves vármegye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta:

Az új autóbuszok biztonságosabbá teszik az egriek közlekedését, esélyegyenlőséget jelentenek a kerekesszékkel, kisgyermekkel utazóknak és jobbá teszik városunk levegőjét. Eger a környező agglomeráció településeivel szerves egységet alkot, közlekedésének fejlesztése fontos közérdek. Mindent megteszünk azért, hogy a tervezett közlekedésfejlesztési programok – elkerülőút, intermodális csomópont, a 25-es út rekonstrukciója – a lehető leghamarabb megvalósulhassanak, és célszerű megvizsgálni annak lehetőségét is, hogy a helyi közösségi közlekedés csaknem ingyenes igénybevételének lehetősége ne csak az egri lakosok, hanem a hevesi vármegyebérlettel rendelkezők számára is elérhető legyen. Így még többen használhatnák az autóbuszjáratokat, és tovább csökkenhetne a környezetterhelés.

Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere hangsúlyozta: „2019-ben döntöttünk arról, hogy a közösségi közlekedés jelentős megújulásra szorul Egerben. Első lépésként minden egri lakos számára lehetővé tettük a helyi járatok csaknem ingyenes igénybevételét, amely egy négy-öttagú család esetében több százezer forint megtakarítást jelent éves szinten. Egyeztetések kezdődtek a menetrendek felülvizsgálatáról és átalakításáról, ami a mai napig folyamatosan zajlik, a Volánbusz és az önkormányzat rugalmas együttműködésével. A mai nap ennek az együttműködésnek egy újabb, kiemelten fontos lépése, amit Eger városa a kormány és a Volánbusz nélkül nem tudott volna megtenni. Bízom benne, hogy közös erőfeszítéssel további fontos beruházásokat valósíthatunk meg, és akár a teljes helyi autóbuszflotta elektromos meghajtású lehet.”

Lázár László, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. kommunikációs vezetője kiemelte:

Célunk, hogy a jelentős oktatási és kulturális központnak számító Egerben minden lakos jobban megismerhesse a környezetbarát, kibocsátásmentes járműveket a közösségi közlekedésben. Bízom benne, hogy a helyi lakosság szívesen fogadja az elektromos autóbuszokat, amelyek hozzájárulnak ahhoz az európai uniós és magyarországi célkitűzéshez, amellyel 2050-re mind az Unió, mind hazánk klímasemleges hellyé válhat, azaz a nettó széndioxid-kibocsátás nullára csökkenhet. A most Egerbe érkező 6 busszal már 117 darabra nőtt a Zöld Busz Programban átadott autóbuszok száma.

Krenner László, a BYD Electric Bus&Truck Hungary Kft. közép-kelet-európai értékesítési vezetője jelezte: „Fontos esemény ez társaságunk számára is, hiszen ezúttal Egerrel bővült azon városok tábora, amelyek a mindennapi forgalomban ismerhetik meg és használhatják a BYD piacvezető villanybuszát. A világ vezető e-busz gyártójaként a BYD az első és egyetlen elektromos járműgyártó, amely saját erőátviteli rendszert, akkumulátort, motorokat és motorvezérlő rendszert gyárt, és az elektromos közösségi közlekedés terén is úttörőnek számít, mivel az elektromos autóbuszok üzemeltetésében a leghosszabb tapasztalatokkal rendelkezik. A most átadott autóbuszok Magyarországon, a BYD komáromi gyárában készültek, legalább annyira magyar, mint kínai, s nem utolsó sorban európai termékek.”

Németh Tamás János, a Volánbusz általános vezérigazgató-helyettese elmondta:

Eger helyi közlekedésébe legutóbb 2019-ben érkezett 4 darab Mercedes-Benz 628 Conecto MB típusú autóbusz. Az állomány eddig nem rendelkezett alternatív meghajtású járművel, ezért a turisztikailag is kiemelt jelentőségű vármegyeszékhelyen nagy előrelépést jelent az új, környezetbarát buszok megjelenése. A fejlesztésnek köszönhetően évente 380 tonnával, több mint 210 autó kibocsátásának megfelelő mennyiséggel csökkenhet a szén-dioxid-terhelés Egerben.

Folyamatosan megújuló és korszerűsödő járműállományával a Volánbusz 2022-ben csaknem 540 millió utazást bonyolított le országszerte. Hazánknak ma már nincs olyan járása, ahol ne tűnnének fel a társaság új buszai. A MÁV–Volán-csoport jármű-fiatalítási programjának keretében – az eddig lezárt beszerzéseknek köszönhetően – 2018 óta 2327 új és újszerű autóbusz érkezett a Volánbuszhoz, és a társaság további 173 járműre rendelkezik aláírt beszerzési megállapodással.

Címlapkép: Getty Images