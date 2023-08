Ki nem találod, melyik a magyarok kedvenc autója idén: itt a friss márkalista

7 százalékkal kevesebb autó állt forgalomba Magyarországon júliusban, mint 2022 azonos hónapjában. Az éves összesítésben is egyre nő a lemaradás a tavalyi évhez képest. A márkák versenyét egyelőre a Toyota vezeti, a Suzuki pedig még a dobogóról is lecsúszott. Nagyot ment a Tesla és az új kínai autómárka is a friss adatok szerint, viszont Magyarország kedvenc autója még mindig a Skoda Octavia 2023-ban, írja cikkében a Pénzcentrum.

8340 személyautó állt forgalomba Magyarországon júliusban, ami majdnem 7 százalékkal elmarad a tavaly júliusi számoktól. A Datahouse friss adatai szerint 2021 azonos hónapjához képest már 21,1 százalékos a lemaradás. Az éves összesítést nézve sem túl rózsás a kép: idén január és július vége között kevesebb mint 65 ezer autó állt forgalomba itthon, ami 2,2 százalékkal kevesebb a tavalyi év első hét hónapjánál, 2021-hez képest már 5586 darabos az elmaradás ami több mint 17 százalék. Ami a márkákat illeti, a júliust a Skoda vitte 1225 forgalomba helyezéssel, második a Toyota 1065-el, a dobogó harmadik fokán a Volkswagen áll 715 darabbal, a korábbi közönségkedvenc Suzuki mögötte csak a negyedik 615 forgalomba helyezéssel. Éves összegzésben már a Toyota vezet, hét hónap alatt 8571 autójuk kapott magyar rendszámot, második a Skoda (6653 db), harmadik pedig a Volkswagen 5495 forgalomba helyezéssel. A Suzuki ebben a tekintetben sem fért oda a dobogóra, 5238 darabbal csak a negyedik, viszont az ötödik Ford (4281 db) előtt viszonylag tetemes az előnye. A 2023-as toplista első 25 helyén akad néhány érdekesség: például a magyar piacon tavaly debütált MG máris a 20. 791 forgalomba helyezéssel, ezzel a Honda, a Seat és a Citroen előtt áll az első hét hónap alapján. Nagyot megy a Tesla is, amely 783 átadással a 21. helyet foglalja el, és a tavalyi első hét hónaphoz képest 202 százalékkal tudta növelni a forgalomba helyezett autóinak volumenét. Ebben a tekintetben 50 százalék feletti értékkel növekedett még a Lexus, a Skoda, a Mazda és a Mini is. A lista másik végén a Dacia és a Fiat áll, mindkettőnek több mint 30 százalékkal csökkentek a forgalomba helyezései az idei első hét hónapban 2022 hasonló időszakához képest. A Suzuki számai több mint negyedével csökkentek, és a Hyundai is hasonlóan áll. Ez most a magyarok kedvenc autója A modellek listáján az első helyezett továbbra is a Skoda Octavia, amelyből idén eddig 3505 darab állt forgalomba. A modell hónapok óta vezeti ezt az összesítést, erről nemrégiben Németh János márkaigazgatóval is beszélgettünk, aki elmondta: az Octavia esetében több mint 90 százalék céges vásárlás, jogi személyek vásárolják a típust. A szakember kifejtette, több tényező is hátráltatta az utóbbi bő másfél évben az átadásokat, épp igyekeznek utólérni magukat a rendelések tekintetében: A most júniusi kiszállításban még voltak 2021-es, jellemzően év végi rendeléseink, és sok volt az átadások között a 2022-es rendelés is - tette hozzá. Visszatérve a márkalistára, a második helyen a Suzuki S-Cross áll, amelyből július végéig 2598 darab állt forgalomba, harmadik pedig a Kia Ceed, amelyből 2131 kapott magyar rendszámot. Negyedik a Toyota Corolla, hatodik pedig a Suzuki Vitara a listán. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!