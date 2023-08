Rengeteg magyar autós kezén csattan a bilincs: ez ma már bűncselekmény itthon

Pénzcentrum 2023.08.29.

2021 májusa óta majdnem 6500 olyan sofőrt kaptak el a rendőrök, aki eltiltás ellenére vezetett - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól. Akkortól már hivatalosan is bűncselekmény eltiltás alatt volán mögé ülni, akár 3 év börtön is járhat érte. A rendőrség most közölte, csak idén január és július vége között több mint 2000 olyan autóst kapcsoltak le, akinek korábban már elvették a jogosítványát, ellenük bűncselekmény miatt indult eljárás. 2022-ben több mint 5800 ember jogsiját vonták be valamilyen szabálysértési eljárásban.

2021. májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum 3 évre, írja a Pénzcentrum. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Pénzcentrum megkeresésére azt közölte, hogy ők csak a rendőri eljárásban regisztrált „járművezetés eltiltás hatálya alatt” bűncselekmény vonatkozásában tudnak tájékoztatást adni, amely az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2021-ben 1216 esetben indult eljárás (ebben az évben ugye, csak májustól élt a szigor),

2022-ben 3188, míg

2023. január 1. és július 31. között 2023 esetben indult eljárás az említett bűncselekmény miatt. Azaz összességében a szigorítás érvénybe lépése óta majdnem 6500 olyan sofőrt csíptek nyakon, aki eltiltása ellenére volán mögé ült. Arról nem közöltek adatot, hogy mekkora volt a legnagyobb kiszabott büntetés. De emlékeztettek, hogy a Btk. rendelkezései szerint: Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Nem könnyű visszaszerezni a jogsit Az ORFK emlékeztetett, ha valakinek bevonták a jogosítványát, annak komoly kanosszát kell járnia ahhoz, hogy visszaszerezze. Ugyanis a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 17. § (4) bekezdése szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek, a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta. (5) A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. (6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha a) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár; b) a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza. Tehát már akkor is utánképzésre kell menni, ha valakinek a kigyűlt előéleti pontjai miatt vonják be a jogsiját. Ez másképp zajlik, mint egy "szokásos" vezetési oktatás, adott esetben pszichológus bevonásával, és a díjak is magasabbak. A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható. Címlapkép: Getty Images