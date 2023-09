Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Szegednél

A balesetről a szeged.hu számolt be, mint írták a gép egyben van, nem láthatók rajta sérülések, valószínűleg a csillagmotorjával történt valami. Báló Tamás, a szegedi repülőtér vezetője hétfőn tud részletekkel szolgálni. A portálnak az egyik szemtanu is megszólalt, akit a következőkről számolt be:

A pilóta ász volt! Az Aquapolisban strandoltunk, láttuk, ahogy bajba kerül a gép. Egyszercsak elkezdett puffogni, füstöt eregetni, majd láttuk, ahogy elfordul, és elkezd kirepülni a város felől. Minden tisztelet neki!

- mondta a lapnak.

Címlapkép: Getty Images