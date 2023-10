Kiakadtak a helyiek: életveszélyes út borzolja a kedélyeket a vidéki városban

Jócskán elméreteztek egy éppen felújítás alatt álló útszakaszt Pécsen. A környéken elvileg kerékpárút épül, de néhány méteren olyan szűkre építették az utat, hogy két nagyobb teherautó már el sem fér egymás mellett.

A keleti és nyugati városrészt összekötő gerincúton általában kamionok és tehergépkocsik közlekednek, most azonban a szűkítés miatt két nagy kamion vagy teherautó már nem fér el egymás mellett. Az út áthalad egy iparterületen is - számolt be róla az ATV.

Jól látszik az is: az út mindkét oldalán hatalmas hely lenne az építkezésre. A tervező mégis nagyjából fél métert lecsípett az eredeti út széléből. A szakoktató szerint nagyon balesetveszélyes helyzetet teremthet, ha elkészül az út, szerinte naponta lesznek koccanásos balesetek ezen az útszakaszon.

Itt nemsokára jó pár tükör le fog törni. Úgy gondolom, balesetveszélyes, hogyha valaki nagytestű járművel egy kicsit nagyobb távolságot tart a padkától, akkor már biztonságosan egy személygépjármű nem fér el mellette

- mondta híradónknak Jovánovics Milán tehergépkocsi szakoktató.

Az ATV kereste a városházát, ők közleményükben azt írták: az adott útszakaszon biztonságos kerékpáros átvezetést alakítanak ki. Ehhez az út nyomvonalát módosítani kell, ugyanakkor az erre az úttípusra szabványos 3 méteres sávszélesség – az építési engedélynek és a közútkezelői hozzájárulásnak megfelelően - megmarad.

