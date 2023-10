Rá sem ismerni a tavaly porig égett erdőre: újjáéledt a katasztrófa sújtotta terület

Egy évvel ezelőtt több mint három hektáron leégett az erdő a Pécs-Patacs városrésszel közvetlenül határos területeken. A Mecsekerdő erdészei már az emberi mulasztás következményeként keletkezett tűz oltásában is aktív szerepet vállaltak, majd megkezdték a terület rehabilitációját és az új erdőállomány felnevelését.

A Mecsekerdő közleménye szerint az idei csapadékosabb tavaszi időjárás is az erdészek segítségére sietett, így egy évvel a katasztrófa után már szemmel látható az új erdő fejlődése. A szakemberek folyamatosan monitorozzák a területet, melynek keretében drónfelvételeket is készítettek, amelyen jól látható, hogy a károsult terület 100%-át már újra facsemeték borítják.

Az erdészek a fák megújuló képességére alapozva, a természetes folyamatokat segítve és felgyorsítva végezték az újraerdősítési munkákat. A lombos fák, cserjék ugyanis – attól függően, hogy milyen mértékben érintette őket a tűz – különböző hajtásokat (sarjakat) képeznek. Ezek a sarjak az egészségesen maradt ágakról, törzsről, tőről vagy akár a gyökérrészekből is kihajthatnak.

Az erdészek a területen lévő csemetéket tőre vágták, hogy minél egészségesebb hajtásokat hozzanak az idei évben. Ezt követően segítették a sarjak természetes szelektálódási folyamatát. Kiválasztották a leginkább életképes egyedeket, amelyeket az elmaradók visszavágásával, ritkításával segítettek. A munka a következő években is folytatódik, így a természet ereje és a szakértő emberi gondoskodás eredményeként a most még üres foltok is újra fognak erdősülni.

Magyarországon a kora tavaszi mellett a nyáron előforduló vegetáció tüzek a gyakoriak. Ebben az esetben az erős, tartós égéssel károsított területen a regenerálódás csak a következő év tavaszán indul be. A részlegesen károsított területeken a sarjak egy kis része már az égés évében is megjelenhet. Ezek azonban a télre nem tudnak felkészülni: általában elfagynak, ezért a tápanyagok és a vízkészletek használatával a felújulást inkább veszélyeztetik, mint segítik.

Az erdészek által kiválogatott és megsegített egyedek azonban hosszú távon jó alapját jelentik az új erdőnek, amely a következő években újabb területrészeket fog visszahódítani, így 5-6 évvel a tűzeset után várhatóan már a teljes érintett területen lesznek életképes facsemeték.

Címlapkép: Getty Images