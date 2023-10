Elképesztő gyorsasággal fogyatkoznak a helyek: ezek a magyarok kedvenc síparadicsomai

Van olyan iroda, ahol a síutak 80 százalékát már eladták a 2023/2024-es téli szezonra, holott az árak idén is emelkedtek, átlagosan 10, más irodák szerint inkább 20, de van, ahol 50 százalékot is. Utazási irodák segítségével azt járta körül a Pénzcentrum, hogy melyek most a legjobb ajánlatok a piacon, és meddig lehet kedvezményesen lefoglalni a családi téli sítúrát.

A téli sportok, köztük a síelés, a snowboard meglepően népszerű téli elfoglaltság a magyarok körében, annak ellenére, hogy hazánk földrajzi adottságai nem igazán alkalmasak, hogy hosszú ideig és főleg hosszan élvezzük a pályákat. Azért a szezon idén még nem marad el, a magyarok is aktívak, jellemzően már augusztus közepétől kezdik keresni a síajánlatokat. Az előfoglalási kedvezmények, ahol vannak, jellemzően szeptember-október végéig elérhetők. A legjobb ár-érték arányú síajánlatok többségében el is kelnek az előfoglalási időszakban – tudta meg a lap Pál Orsolyától, a Travelteam senior project managerétől. Az idei síszezon előkészületei már szeptemberben megkezdődtek; mostanra az Invia látóterében lévő, a témában az egyik legnagyobb múlttal rendelkező partnerirodánál az előre meghirdetett csoportok kb. 80%-a feltöltésre került, illetve az egyéni utasok által a szilveszteri időszakra és január első hetére leadott foglalások is közel teltházat eredményeztek. A főszezon további heteire az egyéni foglalások kb. 30%-ot tesznek ki, ezek maradéka jellemzően az indulás előtt 1-2 héttel kel el. Ez egy évek óta jellemző trend, melynek fő oka az utazás időpontjának időjárás általi meghatározottsága: akinek valamilyen személyes ok miatt nem kiemelten fontos a tervezhetőség, az örömmel igazodik inkább az aktuális hóhelyzethez. Ausztria és Szlovákia a legkeresettebb a Travelteamnél, de elsősorban a jó ár-érték arány miatt sok magyar síelő utazik Franciaországba és Szlovéniába is. Ausztriában főleg a Budapesttől kb. 600-700 km-es távolságban lévő síterepeket keresik a magyarok, ennél messzebbre kevesen utaznak. Nagyon keresettek a pályaszállások, egyre inkább trend, hogy a magyar síelők is kizárólag sípálya melletti szállásokat keresnek, aztán persze az árakat látva sokan lemondanak erről a kényelemről vagy beérik egy kisebb sítereppel, rövidebb tartózkodással, mint eredetileg tervezték. - ismertette Pál Orsolya. A teljes cikket a Pénzcentrum oldalán olvashatjátok. Címlapkép: Getty Images