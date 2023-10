Ezt nem gondoltad volna: ilyen állapotok uralkodnak a győri kikötőben

Valóságos sártengerré vált a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő, a meder egy részén hatalmas iszapsziget keletkezett. Mindenki tisztában van vele, hogy kotorni kellene, pénz azonban régóta nincs rá.

A medencés kikötőben annyi iszap halmozódott fel, hogy szabályos iszapsziget képződött, amitől már nem tudnak kanyarodni a hajók.Az áldatlan állapot nem új keletű, most az alacsony dunai vízállás miatt lett még látványosabb - írja a Telex.

A kikötőnél a medret utoljára 2005-ben kotorták meg, akkor 150 méter szélessé vált ott a hajózható rész, így könnyen meg tudtak fordulni a vízi járművek. Ezután azonban a torkolat előtt akkor még kiszélesedő Mosoni-Duna újra lerakta itt a hordalékát, ez a rész folyamatosan töltődött, majd mostanra már csak egy kisebb sávban hajózható.

A lap azt írja, hogy a Mosoni-Duna és a Duna torkolatánál fekvő közforgalmú kikötőt 2022 nyarára alakították át medencéssé. Ez azt jelentette, hogy a Mosoni-Duna Győr felőli részét elzárták, a 28,5 milliárd forintból megépülő torkolati műtárgyra terelték a vizet, így a kikötőbe csak a Duna felől lehet behajózni. Ez a megoldás egyébként megtartja a folyót Győrnek, a Mosoni nem tud gyorsan elfolyni a mélyebben lévő Duna-mederbe.

A kiemelt kormányzati beruházás reményt adott, hogy annak keretében akár az iszapkotrásra is jut pénz, ugyanis már a Google-térképen felülről is látszik, hogy egy hatalmas sártenger a kikötői meder középső része, mely most, kisvizes időszakban megmutatta magát a parton sétálóknak is. Azt egyébként vízügyi szakemberek is hangsúlyozták korábban, hogy szükség lenne a kikötő kotrására, ám anyagiak híján a kivitelezésre nem volt lehetőség.

A torkolati mű tavalyi megépítése új helyzetet teremtett, de abba a projektbe nem sikerült „benyomni” a kotrást. Másik forrást kellene szerezni erre a munkára, ám egyelőre nem látszik, miből lesz pénz az iszapmentesítésre.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)