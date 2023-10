Figyelmeztet a Magyar Közút: ezeken az autópályákon lesz sávlezárás, korlátozás

Burkolatfelújítási munkák kezdődnek az M0-M5 csomópontban 2023. október 24-én, kedden. A csomópont egyes ágainak felújítása több ütemben, pályaszűkítés, esetenként teljes útzár bevezetése mellett valósul meg. A várhatóan 2023. november 15-ig zajló munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet. A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők.

2023. október 24-e, kedd déltől várhatóan 2023. október 26-a, csütörtök estig az M0-M5 csomópontban az M5-s autópályára Budapest irányába felhajtó ágon és a főváros felé vezető oldali gyűjtő-elosztó pályán egyaránt sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, ezért javasolt a csomópontban fokozott figyelemmel közlekedni. A korlátozás ideje alatt továbbra is fel lehet hajtani az M0-s autóútról és Gyál felől is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalára.

Továbbá 2023. október 24-e, kedd déltől várhatóan egy hétig az M0-M5 csomópontban az M5-ös autópálya Kecskemét irányába vezető oldalán és a megegyező irányú gyűjtő-elosztó pályán időszakos sávszűkületre lehet számítani terelés kiépítése miatt.

A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

Címlapkép: Getty Images