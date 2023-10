Már nem luxus télből a nyárba utazni? Fillérekből te is kihozhatod, mutatjuk, hogyan

Habár hónapok óta csökkennek Magyarországon a reálbérek, a legutóbb mért infláció pedig 12,2% volt, az utazási irodák mégsem panaszkodnak, a nyári szezon kiemelkedően jól sikerült szinte mindenhol, megközelítették a utolsó békeév, 2019 számait. De hogy hová utaztak ennyien, egyáltalán szüksége van-e még az embereknek a digitalizáció korában utazási irodákra, valamint mik a legújabb, legforróbb trendek, arról a Kartago Tours augusztusban kinevezett vezetőjét kérdezte a Pénzcentrum. Bocsák Zsófiát akkor bízták meg a feladattal, amikor idén év elején szerkezeti változásokat hajtottak végre és kicsit átalakult a cég.

A szakember a portálnak elmondta, a korábban kedvelt desztinációk teljesen szinte sosem tűnnek el, de idővel csökkenhet a népszerűségük, például, ha történik egy markánsabb változás az országon belül, gondoljunk csak az egyre gyakoribb természeti katasztrófákra. Amíg nem regenerálódik az adott terület, oda nem lehet menni, addig váltani kell.

De a nagy klasszikusok, Görögország, Spanyolország biztosan soha nem fognak eltűnni, ugyanakkor nekik is alkalmazkodni kell a változásokhoz. Plusz, ha van lehetőség arra, hogy valami újat vezessünk be, azt mindig meg is ragadjuk. A cégcsoporton belül ki tudjuk használni, ha látjuk, hogy valamelyik környező piacon egy desztináció jól működik, nagy sláger, akkor megpróbáljuk Magyarországon is

- emelte ki Bocsák Zsófia.

Mikor indul a 2024-es nyári utak előfoglalása?

Jelenleg a téli értékesítésünkre koncentrálunk, az idei szezonban több újdonságot is bevezettünk. A téli üdülés a magyar piacon másodlagos vagy harmadlagos, nem annyira elterjedt, sajnos nem mindenki engedheti meg magának, így a téli időszak egy kicsit háttérbe szorul. Ám idén a nyári sikereken felbuzdulva a téli szezont saját charterekkel, teljesen új desztinációkkal kezdtük meg. Elsőként került be a magyar kínálatba Omán, ezen belül a salalah-i tengerparti rész, amit hol a Kelet Karibjának, hol a Kelet Svájcának neveznek. Ez az Arab-félszigetnek az az oldala, amelyik az Indiai-óceánnal van kapcsolatban, fehér homokos tengerpart, pálmafák, türkizkék víz, gazdag élővilág, mindez hétórás repülőúttal közvetlenül Budapestről elérhető télen. Ár/érték arányban jelenleg ez egy rendkívül jó ajánlat

- mondja a szakember.

A most induló nyári előfoglalási időszakban jellemzően mennyivel olcsóbban lehet megvásárolni egy utazási csomagot, mint tavasszal vagy már a nyár elején?

Ezt nehéz megmondani, mert egy csomag több elemből áll össze. A szálláshelyek tekintetében egész biztosan tudom mondani, hogy ha egy 2024-es nyári üdülést nézünk, akkor most még akár 35-40 százalékos kedvezményt is el lehet érni. Az irodánk ad olyan extra kedvezményt, ami csak december 31-ig elérhető, hogy előnyben részesítsük azokat az ügyfeleinket, akik már jó előre eldöntik és lefoglalják az utazásukat. Ezen felül nekik árgaranciát, flexibilis módosítási lehetőséget biztosítunk, ami a mai világban szintén nagyon fontos, és bizonyos feltételekkel, de akár ingyenes lemondásra is adunk lehetőséget. Ez az első ütemünk december 31-ig tart, de utána sem szűnnek meg a kedvezmények, február 29-ig tart a második ütem (igen, 2024 szökőév lesz – a szerk.), de akkor már csak 20-25 százalékos kedvezménnyel foglalhatók a szállások, és az árgarancia is megszűnik addigra

- tette hozzá.

