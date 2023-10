Bejelentette a MÁV: hiába várták rengetegen, nem indul el a személyforgalom délen, ez az oka

Nem indul el a személyforgalom a Szeged-Röszke vasútvonalon október 23-án. A biztosítóberendezés telepítésével és üzembehelyezésével kapcsolatos vállalkozói hiányosságok miatt akár egy hónapot is csúszhat a személyforgalom megindulása - közölte a MÁV Zrt. szombaton közleményben az MTI-vel.

A legfrissebb műszaki vizsgálati jelentés megállapította: a biztosítóberendezések műszaki készültségi szintje alapján azok próbaüzeme nem kezdhető meg, ezért az üzemengedély kiadása továbbra sem lehetséges.

A MÁV szakemberei az eddigi vizsgálatok alapján összeállított hibalistákat átadták a vállalkozó V-Híd illetékesei részére.

Megjegyezték, a próbaüzem megkezdésének lehetséges időpontja csak a hibalistában szereplő hiányosságok pótlása, a vállalkozóval történő egyeztetések és a további vizsgálatok függvényében határozható meg.

A teherforgalom a munkálatok alatt sem szünetelt, igaz, kizárólag az éjszakai órákra korlátozódott. A műszaki vizsgálat alapján a szakemberek úgy döntöttek, hogy - az eddig használt technikai megoldások fenntartása mellett - a teherforgalmat október utolsó hetével a nappali időszakra is ki lehet terjeszteni.

A MÁV Zrt. emlékeztetett, 2020-ban írtak ki feltételes közbeszerzési eljárást a Szeged-Rendező és Röszke-országhatár közötti vasútvonal felújításának tervezési és kivitelezési munkáira, az eljárás nyertese a V-Híd Zrt. lett, amely tartalékkerettel együtt összesen 39,48 milliárd forintos áron vállalta a 13,8 kilométeres szakasz felújítását.

Ezzel párhuzamosan megindult, és a szerb oldalon be is fejeződött a felújítás Szabadka és a magyar határ közt. Magyarországon az előzetesen becsült értéket jelentősen meghaladó vállalkozói ár, illetve az abból következő többletforrás-biztosítás feladatai miatt a szerződéskötés csak 2021 októberében történt meg, 24 hónapos teljesítési határidővel. A pályaépítési munkálatok 2022 januárjában kezdődtek el.

A V-Híd 5 milliárd forintot meghaladó előteljesítésidíj-igénnyel lépett fel, ugyanis annak érdekében, hogy a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon zajló munkálatok idején is fenntartható legyen, illetve megőrizhetők legyenek Magyarország nemzetközi vasúti kapcsolatai a tengeri kikötők irányában, bizonyos pályaépítési munkálatok átütemezése, előbbre hozása vált szükségessé.

2022 májusában a magyar állam megrendelte annak az úgynevezett deltavágánynak a kiépítését is, amelynek feladata, hogy - Szeged kihagyásával - Budapest felé közvetlen eljutást biztosítson a dél, délkelet felől, illetve annak irányába haladó vasúti forgalom számára. Ennek az 1,3 kilométer hosszú szakasznak a kivitelezésére a vállalkozó további mintegy 5 milliárd forint többletforrást kapott a magyar államtól.

E többlet műszaki tartalom hatással volt a szerződés véghatáridejére is, ugyanakkor a személyforgalom megindulásával kapcsolatos vállalkozói határidőt nem érintette: az továbbra is a külgazdasági és külügyminiszter által is bejelentett 2023. október 23-a maradt.

Idén őszre - a biztosítóberendezés kivételével - a pálya és a kapcsolódó infrastruktúraelemek a dízelvontatású személyforgalom elindulására is alkalmas készültségi szintre kerültek.

A személyforgalom menetrendszerű közlekedtetéséhez és az ütemezett határátlépések megóvásához elengedhetetlenül szükséges biztosítóberendezés kiválasztása és telepítése viszont jelentős késéssel kezdődött meg. A projekt részeként a vállalkozó egy cseh-magyar fejlesztésű vonatbefolyásoló és biztosítórendszer alkalmazása mellett döntött, aminek telepítésével mostanáig nem tudott elkészülni.

A kialakult helyzetről a MÁV folyamatosan egyeztet a tulajdonosi jogokat gyakorló Építési és Közlekedési Minisztériummal - írták.

