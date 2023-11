Özönlenek ezekre a vidéki helyekre a turisták: az ősz lehet az új csúcsszezon Magyarországon?

A magyar főváros Európa leginkább kedvelt üzleti hivatásturisztikai úti céljai közé tartozik, ugyanakkor Budapesten kívül is egyre növekszik a kereslet, főként a tavaszi és őszi csúcsidőszakban. Idén májusban például Debrecenben (+9 százalék) és Visegrádon (+12 százalék) is az országos átlagot meghaladó mértékben bővült a szállodák forgalma tavalyhoz képest - közölte az MTÜ a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataira hivatkozva.

Az új konferenciahelyszínek és fejlesztések pedig tovább erősíthetik a vidéki hivatásturizmust.

A legfrissebb nemzetközi kutatások szerint az üzleti utak során egyre növekszik az igény a szabadidős aktivitások és helyi gasztronómiai termékek iránt. Magyarország kulturális öröksége, minőségi bor- és kulináris kínálata, gyógy- és élményfürdői az év egészében számos minőségi élményt tartogatnak a feltöltődésre és az aktív időtöltésre is nyitott hivatásturistáknak - írták.

A vírushelyzetet követően a helyszínek között ismét a hotelek és szállodai konferenciatermek élik reneszánszukat, emellett a sporthelyszínek szerepe is felértékelődik. Ez kedvez a Budapesten kívüli desztinációknak is, ahol az elmúlt években jelentős mértékben bővült a minőségi szálláskínálat és a MICE - üzleti turizmus, (Meetings, incentives, conferences and exhibitions) infrastruktúra. Csak idén vidéken 17 új szálloda nyílt több mint 800 szobával, közülük 10 felsőkategóriás.

Megújult többek között Debrecen konferenciaközponttal egybeépült négycsillagos üzleti szállodája, és a Balatonnál is számos új, rendezvénykapacitásokkal is rendelkező felsőkategóriás hotel létesült, vagy lépett újra piacra például Keszthelyen és Szántódon, Balatonfüreden pedig szeptember végén megnyílt a Balaton első kongresszusi központja is.

A fejlesztéseknek is köszönhetően a hivatásturizmus már számos vidéki desztinációban is fontos turisztikai termék. Az MTÜ-n belül a MICE-piaci értékesítésért és élénkítésért felelős Budapest Convention Bureau friss felmérése szerint az elmúlt évben Kecskemét, Visegrád, Szeged, Debrecen és Eger voltak a legkedveltebb konferenciavárosok, míg a legtöbb szövetségi rendezvénynek Győr adott otthont.

A hivatásturizmus óriási előnyöket biztosít az egész ágazatnak. Nemcsak magasabb árszintet tesz lehetővé a szolgáltatók számára, de akár egész évben képes a szállodákat megtölteni, hozzájárulva a szezonalitás csökkenéséhez. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai is megerősítik, hogy a hivatásturizmus szempontjából legkeresettebb városokban jóval egyenletesebb a szállodai vendégforgalom havi eloszlása, mint az inkább szabadidős turistákat fogadó desztinációkban

- emelte ki az MTÜ.

Jól megfigyelhetők a MICE-forgalom szempontjából főszezonnak számító májusi és októberi csúcsok is. A tavalyi évben például Debrecen májusi vendégéjszaka-száma meghaladta a júniusit, és több vendégéjszakát könyvelhetett el októberben is, mint a megelőző őszi hónapban. Az adatok szerint Visegrádon, Kecskeméten, Egerben, Debrecenben és Győrben is meghaladták tavaly az októberi szállodai bevételek az üdülési főszezonnak számító júliusiakat, ami egyértelműen a magasabb jövedelmezőséget biztosító konferenciáknak és a hivatásturizmusnak volt köszönhető - állapította meg az ügynökség elemzése.

