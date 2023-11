Jön az újabb útdíj: ezeket a járműveket érinti a változás februártól, fizetniük kell

Február 1-jétől az eddig autópálya matricával közlekedő autóbuszok is átkerülnek a használatarányos útdíjfizetésre. A változtatással uniós kötelezettségnek tesz eleget Magyarország. A módosítással összefüggésben eltűnhetnek az utakról a környezetszennyező személyszállító járművek és a Magyarországot csak az olcsósága miatt tranzitként használó külföldi buszok is, írja az obu.utdij.hu.

Az időalapú e-matricát februártól a buszoknál is elektronikus fedélzeti egység váltja fel. A díjfizetés alapja a megtett kilométer, az emissziós besorolás és a tengelyszám lesz, amelyekhez – új tételként – hozzáadódik a levegő- és zajszennyezéshez kötött külsőköltség-díj is.

A díjfizetési kötelezettség 7400 km-nyi úthálózatot érint, amely új szakaszokkal is kibővül, többek között az M0-ás autóút eddig díjmentes, déli szektorával.

A dolgozói személyszállításban és a turisztikai célú személyszállításban az üzemanyagon túl jelentős költségelem lesz az új útdíj, ami egy útra vetítve magasabb lesz, mint korábban a matrica ára. A buszosok akár az interneten is meg tudják venni az úgynevezett viszonylati jegyeket, de ennek számos hátránya van (nem térhet le a kiválasztott útról, maximum öt köztes állomást iktathat be stb.). Kényelmesebb és megbízhatóbb fedélzeti egység (OBU) használata. Ez alkalmas az elektronikus útdíj automatikus bevallására, kizárja a hibázást, ezáltal a büntetéseket és lehetőség van az utólagos fizetésre is.

Címlapkép: Getty Images

