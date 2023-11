Kiderült, mennyit költenek a magyar fiatalok autóra: ezek most a legkapósabb modellek

Az autóvásárlási hajlandóság jelenleg leginkább a 18-29 éves korosztályra jellemző, a korcsoport java része az 1-3 milliós kategóriában keresgél, sokan az első autójukat, friss jogosítvánnyal – derül ki a Pénzcentrum mai cikkéből. Ennyi pénzért ma gyakorlatilag csak 13-15 éves modelleket találni a legnépszerűbb típusokból. A szakértők szerint talán jövő év elején lehet fordulatra számítani a használtpiacon. Az egyik nagy hirdetési portálnál összességében éves szinten 35 százalékos átlagos áremelkedést tapasztaltak a meghirdetett autók körében.

A 15 évnél idősebb autók átlagára a 2023-as évben január és október között 1 186 337 forint volt a Használtautó.hu adatai szerint. Szeder Attila, a vállalat szakértője felméréseikre hivatkozva arról beszélt, az autóvásárlási hajlandóság jelenleg leginkább a 18-29 éves korosztályra jellemző, akik főleg első autójukat keresik, sok esetben friss jogosítvánnyal. Mint ismertette, a felmérésük szerint a mostanában vásárlást tervezők nagy része (34%) az 1-3 millió forintos kategóriában keres autót, így a fiatalabb korosztály is.

Ebben az árkategóriában az Opel Astra, a Volkswagen Golf és Passat, a Ford Focus, valamint a Skoda Octavia modellekből érhető el a legnagyobb, átlagban 13-16 éves kínálat

- mondta a szakember, majd hozzátette, összességében az átlagos autóvételár várhatóan 3,8 millió forint körül alakulhat az idei évben. Legnagyobb értékben a 60 év felettiek és a budapestiek fognak gépjárművet venni.

Összességében 2023 első 8 hónapjában a használtautópiacot a tavalyi szintnél is alacsonyabb kereslet jellemezte, amit a külföldről behozott járműállomány sem tudott érdemben kompenzálni. Szeder Attila szerint az elmúlt egy évben több tényező is közrejátszott abban, hogy csökkent az autót vásárlók lelkesedése: tavaly ősztől az energiaválság, a vállalat felületén is a feladott hirdetéseknél az elmúlt két évben tapasztalható dráguló átlagárak, valamint a hitelkamatok emelkedése is.

A szakember arról is beszélt, manapság a többség legalább 5 évre tervez a megvásárolt autóval, legutóbbi felmérésük szerint az autóval rendelkezők több mint 80 százalékára igaz ez, a többség 5-10 évente váltja le autóját. Az autóval rendelkezők 13 százaléka tervezi a közeljövőben eladni gépjárművét, 80 százalékuk 3 millió forint alatti kocsitól válna meg, a következő hónapokban piacra kerülő autók átlagára 2,3 millió forint körül lehet majd.

Az eladást tervezők többsége (59%) 10-20 éves gépjárműtől, 14% pedig 20 évesnél is idősebb autótól szeretne megválni.

Az eladók minden esetben drágább kocsira váltanának, a vásárlás és az eladás közötti árkülönbség akár 3-4 millió forint is lehet, a többletfinanszírozást pedig egyre inkább támogatja a kedvezőbb kamatkörnyezet is.

Azonban korosztálytól függetlenül, fontos felhívni mindenki figyelmét a tudatos vásárlásra – a kiszemelt autó évjáratának megfelelő állapotát is figyelembe véve –, amely egyik legfőbb sarokköve az alapos tájékozódás, beleértve az adott autó előéletének lekérdezését. Ugyanakkor az eladókat arra biztatnánk, hogy tartsák naprakészen az oldalra feltöltött információkat és legyenek minél őszintébbek az autójuk állapotával kapcsolatban

- fogalmazott Szeder Attila.

A fiatal autóvásárlók körében nagyon fontos szerepet játszik az ár, hiszen többségük ugyanis nem engedheti meg magának, hogy többmilliós árkategóriában gondolkodjon - mondta kérdésünkre Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

A statisztikákban nem szerepel, hogy egy járművet első autónak vásárolnak-e meg, erre vonatkozó számaink nekünk sincsenek. Az viszont biztosan mondható, hogy mivel az alsóbb árkategóriában inkább idősebb használt autókban tudnak gondolkodni, nem az egyedi, hanem az olyan népszerű márkákat preferálják, amelyeknek szervizelését is egyszerűen és viszonylag olcsón meg lehet oldani (Suzuki Swift, Opel Corsa vagy Astra, stb.) A fiatal vásárlók körében nagyobb a hajlandóság a háromajtós kivitelű autók iránt, hiszen körükben a családtervezés még nem az elsődleges szempont. Nemek szerint is eltérőek a preferenciák: a fiatal férfiak számára az autó megjelenése (pl. sportos dizájn, az alufelni mérete és kinézete stb.) nagyobb súllyal nyom a latban, míg a lányok például a színre fordítanak nagyobb figyelmet

- magyarázta a szakember. Hozzátette, a kedvelt típusok szerint is vannak eltérések: míg az olyan autók, mint a Fiat500, Mini Cooper, Opel Adam, BMW1, stb. inkább „csajos” autónak van elkönyvelve, a másik nem kedvelt típusai között például a Volkswagen Golf, az Audi 3, a BMW 3 szerepel.

Elterjedt mondás, hogy első autónak inkább régebbi, olcsóbb modellt kell választani, mert azért nem kár, ha esetleg a kezdő sofőr meghúzza valahol. Ennek kapcsán Halász Bertalan arról beszélt, az valóban elmondható, hogy a fiatalabb vásárlók az autó karosszériájának állapotával kapcsolatban az első autónál könnyebben kötnek kompromisszumot (enyhén sérült, esztétikai hibás, stb.), ha cserébe árengedmény érhető el.

Ráadásul ezek a hibák sokkal könnyebben felfedezhetők, mint az egyéb műszaki problémák. A körültekintés minden autóvásárlás kapcsán erősen javasolt, de az idősebb autók esetében különösen fontos, hogy szakértő nézze át a járművet az adásvétel előtt. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert sajnos az a tapasztalat, hogy az első autót vásárló fiatalok inkább érzelmi döntés alapján vásárolnak, és kevésbé érdekli őket az autó előélete és múltja

- magyarázta. Az autóárak kapcsán pedig elmondta, ők a használt szegmensben összességében éves szinten 35 százalékos átlagos áremelkedést tapasztalnak a hirdetések körében.

A 15 évesnél idősebb autók esetében ennél kissé enyhébb az emelkedés, de itt már nagyon nagy a szórás, mivel az autók egyedi állapota (műszaki állapot, sérülések mértéke, futásteljesítmény stb.) döntően befolyásolja az árat

- tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images