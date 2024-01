Már most érdemes előre foglalni? Így emelkedhetnek a szálláshely árak 2024-ben

Jó pár wellness hotel jelentett teltházat az ünnepekre, és a városi szállodákban az adventi hétvégék is keresettek voltak. Emellett egyre többen töltik a karácsonyt és a szilvesztert a természet lágy ölén, valamilyen faházban vagy lombházban, elvonulva. Nem csoda tehát, hogy bepörgött az év végi turizmus az országban. Hogy látják az év végi adatokat a szakemberek és a turisztikai cégek? Kell-e áremelésre számítanunk idén a szálláshelyeket illetően? Ennek jártunk most utána.

Bepörgött a turizmus 2023 végére

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint 2023 októberében a turisztikai szálláshelyeken (kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken) 1,3 millió vendég 3,1 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 6,9, a vendégéjszakáké 5,1%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,2, a külföldivendég-éjszakáké 9,1%-kal emelkedett. 2023. január–októberben a belföldi vendégek 6,4%-kal kevesebb, a külföldiek 12%-kal több vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken, mint az előző év azonos időszakában.

De nézzük meg részletesen az adatokat:

2023. októberben a vendégek száma összességében 6,9, a vendégéjszakáké 5,1%-kal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A vendégéjszakák 74%-át a kereskedelmi szálláshelyek adták, ahol a forgalom 4,5%-kal volt magasabb az előző évinél. A magán- és egyéb szálláshelyeken 6,8%-kal több vendégéjszakát regisztráltak, mint egy évvel korábban.

A belföldi vendégek száma 0,6, a vendégéjszakáké 1,2%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához képest. A vendégek száma 674 ezer, az eltöltött vendégéjszakáké 1,5 millió volt a turisztikai szálláshelyeken; ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 502 ezer vendéget és 1,1 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbiak 75%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 1,2%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött belföldivendég-éjszakák száma 3,7%-kal nőtt 2022 októberéhez mérten. A két legnépszerűbb turisztikai térségben2, a Balaton és a Mátra–Bükk turisztikai szálláshelyein a belföldivendég-éjszakák 19, illetve 12%-át regisztrálták, Budapest részesedése 13% volt.

A külföldi vendégek száma 15, a vendégéjszakáké 9,1%-kal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 591 ezer vendég 1,6 millió vendégéjszakát töltött el, amelyek közül 457 ezer vendéget és 1,2 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Utóbbiak 82%-át szállodákban töltötték el, ahol a vendégéjszakák száma 10%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A magán- és egyéb szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák száma 9,8%-kal bővült 2022 októberéhez mérten. Budapest turisztikai szálláshelyein a külföldivendég-éjszakák 67%-át regisztrálták, a legnépszerűbb turisztikai térség pedig a Balaton volt, 6,5%-os részesedéssel.

Összesen 21 675 turisztikai szálláshely, ezen belül 2484 kereskedelmi, illetve 19 191 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 952 szálloda és 1059 panzió volt nyitva október egy részében vagy egészében.

A kereskedelmi szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 52 milliárd forint volt, ez folyó áron 18%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Széchenyi Pihenőkártyával folyó áron 7,4%-kal többet, közel 2,3 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a kereskedelmi szálláshelyeken az előző év azonos hónapjához képest.

Teltházas volt a december a legtöbb szálláshelyen

A trend ugyanaz, mint a korábbi években, vagyis elsőként a szilveszter telítődik, majd a karácsony, utána pedig a két ünnep közötti napok

– mondta Gonda Orsolya, a Szallas.hu sales csapatának vezetője. Azt is hozzátette, hogy már jó pár wellness hotel idő előtt teltházat jelentett az ünnepekre, de a városi szállodákban az adventi hétvégék is keresettek voltak.

A portál foglalási adatai szerint decemberben többen foglalják a wellness-ajánlatokat, és keresik a kimondottan ünnepi csomagokat és programokat, illetve a magasabb színvonalú szolgáltatásokat – ezek mindegyike hozzájárul a hotelek népszerűségéhez. Decemberben a foglalások közel fele hotelekbe szólt a szállásfoglaló oldalon. Utánuk az apartmanokat választották eddig a legnagyobb arányban az utazók, minden ötödik foglalás hozzájuk érkezett be. Az előfoglalási adatok alapján a vendégházak 15 százalékban, a panziók 12 százalékban részesültek a foglalások számából.

A portál hotel partnereitől származó információk szerint a többség tudott árat emelni tavalyhoz képest az ünnepi időszakra, viszont a december többi napján csak a tavalyi árak alatt tudták értékesíteni szobáikat.

Az összesített előfoglalások alapján az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 16 ezer forint volt decemberben, ami 17 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A hotelek esetén ez 24 800, az apartmanoknál 9 300, a vendégházaknál 9900, a panzióknál pedig 12 300 forint.

Melyek voltak a leglátogatottabb városok?

A főváros, Eger, Szeged, Pécs és Hévíz után Gyula, Debrecen, Hajdúszoboszló, Zalakaros és Sopron vezetik a legkedveltebb úti célok listáját a decemberben utazók körében. Valamennyi település színes adventi forgataggal, karácsonyi vásárokkal, korcsolyázási lehetőséggel, hütte hangulattal várta a látogatókat. Természetesen a fürdők, wellness hotelek is népszerűek, illetve a gasztronómiai események is mágnesként vonzzák az érdeklődőket. A szállásadók is igyekeztek a vendégek kedvében járni. Sok helyen forralt bor, puncs, élőzenés est, karácsonyfa dísz- és mézeskalács készítéssel várta az utazókat az adventi időszakban.

Top belföldi úti célok 2023 decemberében:

1. Budapest

2. Eger

3. Szeged

4. Pécs

5. Hévíz

6. Gyula

7. Debrecen

8. Hajdúszoboszló

9. Zalakaros

10. Sopron

Mit tapasztaltak a turisztikai cégek?

A Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen havi gyakorisággal méri a turizmusban a konjunktúra várható alakulását és publikálja a Turizmus Konjunktúra Indexet, a piac és a közvélemény számára ezzel biztosítva információt a közeljövőben várható trendekről. A legfrissebb jelentésük szerint:

A TKI index 2023. novemberben -8 ponton állt (-100 és +100 közötti skálán értelmezve), mely azt jelenti, hogy az ágazat szereplői helyzetüket enyhén romlónak érzékelik. Az index értéke nem változott a 11. hónapban, ugyanakkor 7 ponttal haladja meg az egy évvel ezelőtti értékét. A szálláshely szolgáltatásban csökkent az index, míg a vendéglátásban és az egyéb turisztikai szektorban emelkedett.

A szálláshely-szolgáltatásban az októberi jelentős emelkedés után korrigált az index, a vendéglátás régóta tartó kedvezőtlen helyzete a novemberi enyhe javulás ellenére nem változott (immár 17 hónapja negatív tartományban áll). A három alszektor indexe a felmérés kezdete óta nem volt ilyen közel egymáshoz.

A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához képest -4 ponton áll, mely azt mutatja, hogy kissé csökkent a kereslet1 a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. Az elmúlt hónaphoz képest 3 ponttal csökkent az index értéke. A következő három hónapra vonatkozóan -3 pontot mértünk (az előző év azonos időszakához képest), mely egyrészt azt jelenti, hogy a cégek enyhén csökkentik állományukat, ugyanakkor a helyzet az előző hónaphoz képest nem változott.

2023. novemberben a turisztikai cégek 50%-a szolgáltatási árainak növekedéséről számolt be az elmúlt 3 hónapra vonatkozóan az előző év azonos időszakához mérten, 46%-uk nem változtatott az árakon, míg csökkenést 4% jelzett. Az áremelkedés átlagosan 10%-os volt (októberben 12%-ot mértünk) az előző év azonos időszakához mérten. A működési költségek és a szolgáltatási árak emelkedése közötti olló novemberben újra szűkült.

Mire számíthatunk a következő hónapokban?

A következő három hónapban az előző év azonos időszakához képest a szállásadók 15%-a növekedést, míg 48%-uk visszaesést vár a vendégéjszakák számában. A vendéglátásban működők közül 27% vár vendégforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, ugyanakkor 35%-uk visszaesést vetít előre. Az egyéb turisztikai szektorban működők 25%-a vár ügyfélforgalom növekedést az előző év azonos időszakához képest, míg 15%-uk visszaesést prognosztizál.

Novemberben a turisztikai cégek 33%-a jelezte, hogy a következő 3 hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásának árát, 64%-uk nem változtat az árakon, míg csökkentést 3% jelzett.

