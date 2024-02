Durva tényeket közölt a Magyar Közút: rengeteg közútkezelő hal meg a figyelmetlen autósok miatt

Három hét alatt három baleset is történt a Magyar Közút munkaterületein, melyet figyelmetlen autósok okoztak. Két eset személyi sérüléssel is járt, egy fertőszentmiklósi és egy polgári kollégát is csigolyatöréssel szállítottak kórházba - írta a Magyar Közút közleményében.