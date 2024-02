5+1 trükk, amit sok autós nem ismer: tízezreket spórolhatsz vele idén tavasszal

Szurok Dávid 2024.02.28. 17:06

A tavasz beköszöntével sok bosszúságtól és fejfájástól óvhatjuk meg magunkat, ha időben felkészítjük az autónkat. A karbantartással nemcsak az autónknak teszünk jót, hanem magunknak is, mivel rengeteg pénzt is megtakaríthatunk egy nem várt kiadástól. Ha biztonságosan szeretnénk autózni az év további részében is, fel kell mérnünk, milyen hatással volt a tél az autónkra, és bizonyosodjunk meg arról, hogy mi az, ami már nem működik megfelelően. De vajon milyen teendőket kell elvégeznünk a tavaszi felkészítés során? A témában Pető Attila Kreszprofesszort kérdeztük.

Gumicsere Az első, és talán legfontosabb az mindenképpen a gumicsere. A szakemberek szerint nem ajánlott sokáig fenn hagyni őket, ugyanis a lamellák miatti belső súrlódás, valamint a melegebb úttest miatt alaposan túlmelegedhet a téli abroncs, ezáltal pedig idő előtt fog kopni. Biztonsági okok miatt se érdemes téligumival közlekedni, mert a téli gumik tapadása ilyen időjárási körülmények között nem ideális, jelentősen megnőhet a fékút, kanyarodás közben pedig bizonytalanabbá válhat a kocsi. A szakirodalom azt mondja, hogyha tartósan 7 fok felé megy a hőmérséklet akkor érdemes cserélni, hiszen a téliguminak nemcsak a bordázata, és a mintázata más, hanem az anyaga is - hívta fel a figyelmet lapunknak Pető Tibor. A Kreszprofesszor szerint a nyári gumi sokkal lágyabb, és így sokkal jobb tapadást is biztosít az úton. Futómű Bár az idei tél meglehetősen enyhe volt ennek ellenére még mindig rengeteg útszakasz van tele kátyúkkal vidéken, ezek pedig erősen megviselhetik az autónkat, így fontos lehet a futóművek átvizsgálása. A tavasz elején érdemes alengéscsillapító vizsgálatra és beállításra vinni az autót, mivel ez még mindig olcsóbb, mint ha a rosszul álló kerekek miatt tönkre menne az egész abroncs. A futómű ellenőrzését csak szakszervízben lehet lellenőrizni mivel, ha beleszaladunk egy kátyuba, nagyon sok esetben nem is érzékeljük azt. Egy elállítódott futómű után a gumiabroncsok egyik széle gyakran látványosan elkezdhet kopni is - folytatta tovább lapunknak Pető Tibor, aki szerint elég pár ezer km, és máris használhatatlan lehet a gumi. Akkumulátor Az akkumulátor különösen kényes alkatrész, mivel a téli hideg alaposan igénybe veheti, így gyakran előfordul, hogy problémánk lehet vele a hidegindításnál. Gyakran előfordul az, hogy nem világít tökéletesen a fényszóró, de az is megeshet, ha nem indul el az autó. Ha nem volt gond, akkor elég megnézni a pólusokat, sarukat, hogy nincs e rajtuk korrózió. Ha már több éves az aksi, érdemes beméretni a teljesítményét, és ha az nem elegendő, jobb lecserélni azt. A mai modern akkumulátorok szerencsére már bírják a hideget, azt azonban érdemes elmondani, hogy a zárt, gondozásmentes akkumulátorok 3-4-5 év után már cserére szorulnak, és ez legtöbbször pont tavasszal szokott bekövetkezni - tette hozzá. Pető Tibor úgy véli, hogy érdemes gyakran ellenőriztetni az aksit egy szakembernél, ahol méréssel könnyen megtudják állapítani, hogy milyen állapotban van az alkatrész. Olaj, szűrők Az olajcsere is az egyik legfontosabb karbantartási feladatok közé tartozik, ugyanis javasolt rendszeresen, legalább 30 ezer kilométerenként, de inkább gyakrabban megtenni. Az olajcsere mellett érdemes megnézni a légszűrőt is, mivel egy nagyobb kirándulás, és utazás után tele lehet porral, ami miatt a motor nem kap elég oxigént a működéshez. A fékolaj cserére is szükség lehet időnként mivel az olaj sűrűsége alaposan megváltozhat a használat során, aminek következtében jelentősen csökkenhet a hatásfok is. Régen még külön voltak téli, és nyári olajak, mamár ezek a többfunkciós olajok már nem ilyenek. Magyarországon a használautóknak az átlagéletkora 15 év, ám még nagyon sok az olyan autó is az utakon, ami még enniél is idősebb, azoknál pedig sokkal nagyobb az olajfogyasztás - mondta a Kreszprofesszor. A szakember szerint télen nagyobb lehet az olajfogyasztás, és az olajszivárgás is, ezért érdemes tavasszal átnézni a motort. Fék Azért, hogy biztonságosan közlekedhessünk elengedhetetlen, hogy megfelelőek legyenek az autónk fékbetéteik. Érdemes ezért megnéznünk tavasz elején a fékbetétek kopottságát, a féktárcsa állapotát, és a fékfolyadék szintjét is. Sokan hajlamosak rá, hogy nem foglalkoznak a fékolajjal, mert at gondolják, hogy nem változi ka szintje, azonban tudni kell, hogy a fékerőt az olaj viszi át a féknyeregbe. Mamár a legtöbb auótban tárcsafék van, ennek az a velejárója, hogy hamarabb elkopik akár már 30-40 ezer km után is cserére szorul, ezért mindenképpen érdemes megnézni, főleg akkor, ha sejtelmes csikorgó hangot hallunk - mondta Pető Tibor A szakember fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nagyobb esők után gyakran előfordul, hogy a féktárcsa rozsdás lesz. Pető Tibor szerint, ha valaki sokáig nem használta az autót télen, akkor azért érdemes ezt is komolyabban megvizsgálni, legfőkképp azért, hogy nehogy olyan visszafordíthatatlan rozsdásosdás alakuljon ki, ami miatt még gyengébb lesz a fékhatás. Gyertyák Attól függően, hogy milyen autóval rendelkezünk, különböző lehet az autónkban található gyújtógyertyák élettartama. Nagyjából megegyező azonban minden típusban, hogy átlagosan 80.000 – 100.000 kilométerenként ajánlatos cserélnünk a gyertyákat. Az élettartam attól függően is változó lehet, hogy milyen minőségű alkatrészt választunk. Pető Tibor szerint új gyújtógyertya vásárlása során általában két alternatíva, a gyári, valamint az utángyártott darabok közt dönthetünk. Előbbiekre jellemző, hogy élettartamuk hosszabb, valóban elegendő őket nagyjából 100.000 kilométerenként cserélni. Utóbbiak az esetek többségében szintén jó minőséget képviselnek, azonban némileg kevesebb ideig használhatók, nagyjából 60.000 kilométer után már érdemes ellenőriznünk őket. Ezt kompenzálandó azonban árban már jóval kedvezőbben elérhetők, mint a gyári társaik. Jobb az elővigyázatosság Pető Tibor szerint, ha tehetjük vigyük el inkább szervízbe az autónkat, mivel ott megvannak azok a technikai feltételek, amelyekkel könnyen letudják ellenőrizni pillanatok alatt gépjárművünk állapotát. 