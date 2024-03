Ezekben a vidéki városokban lesz ingyenes az utazás: itt vannak a részletek, hogy veheted igénybe

Az elmúlt hónapokban egyre másra jelentik be a vidéki nagyvárosok, hogy ingyenessé teszik a diákok számára tömegközlekedést. A HelloVidék most össze is gyűjtötte, hol mindenhol próbálják így vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést.

Az ötlet honnan máshonnan is indulhatott volna, mint Budapestről, ahol a BKK-járatokon már 2021 ősze óta nem kell se bérletet se jegyet váltaniuk a 14 év alatti diákoknak. Másrészt – erről a HelloVidék is cikkezett – idén március 1-től már a helyközi közlekedésben - a MÁV és a Volán járatain – sem kell a 14 év alattiaknak jegyet vagy bérletet vásárolni. Nagyon úgy tűnik, egyre vonzóbb ötletnek tűnik az ingyenes tömegközlekedés, ugyanis, ahogy a HelloVidék összeállításából is kiderül, 6 vidéki nagyvárosban már biztosan tervezik, hogy a 14 év alatti gyerekeknek hamarosan ingyenes lesz az utazás.

Összehasonlításként hozzuk az aktuális jegyárakat is, mennyibe kerül most a villamosozás és/vagy buszozgatás. A jegyárakból kiolvashatjuk, a vidéki nagyvárosokban jelenleg jellemzően egy vonaljegyet 450-470 forint körüli áron válthatunk, 8500-9000 forintba kerül egy felnőtt havi bérlet, a diákok pedig 4500-5000 forintért utazhatnak havonta korlátlanul. Így egy 4 tagú család, ha mindenki a tömegközlekedést választaná - 20 ezer Ft körüli havi költséget jelenthet a bérletvásárlás. A mostani benzinárak mellett ez még mindig gazdaságosnak tűnhet, azonban vidékiként- tegyük hozzá, nem minden a jegyár, sok városban -és a környező agglomerációban a legnagyobb problémát a járatok száma – sűrűsége jelenti – de mindjárt erről is külön szólunk.

Pedig tudatos tervezéssel akár százezreket is megtakaríthatnánk

A KSH idei adatai szerint egy átlagos háztartás esetében a kiadások között a harmadik legnagyobb tételt a közlekedés jelenti: évek óta összes kiadásunk 11-12 százalékát erre fordítjuk. Érdemes tehát odafigyelni a közlekedéssel kapcsolatos kiadásaink alakulására, mivel tudatosabb választással éves szinten akár tíz-, sőt tudatos tervezéssel akár százezreket is megtakaríthatunk – írta a Jövő Mobilitása Szövetség tanulmányában.

Évről évre egyre nő azoknak a száma is, akik a költségekkel szorosan összefüggő szempontként tekintenek egy adott közlekedési eszköz ökológiai lábnyomára is. Ez nem azt jelenti, hogy a heti bevásárlást kerékpárral vagy gyalog kell megtenni, hanem azt, hogy egy belvárosi program esetén nemcsak az alacsonyabb költségek, hanem fenntarthatósági szempontok miatt is érdemes megfontolni, hogy mivel indulunk útnak

- tették hozzá.

Jelenleg Magyarországon – olvasható a Jövő Mobilitása Szövetség tanulmányában - 1000 lakosra 420 autó jut, ennek 0,77 százaléka tisztán elektromos hajtású és ez a szám folyamatos és dinamikus növekedést mutat. Ez persze önmagában nem sok mindent árul el, mert rengetegen csak hétvégén használják gépjárművüket, hétközben pedig más közlekedési eszközöket részesítenek előnyben. Egy felmérés szerint az autóvezetők többsége – 67 százalék – kevesebb, mint 20 kilométert tesz meg a kocsijával naponta, sőt, ennek a 67 százaléknak a fele alig 10 kilométert, miközben a saját tulajdonú autók fenntartási költségei a parkolás közben is ugyanúgy felmerülnek.

A legnagyobb baj vidéken: a tömegközlekedés elérhetősége

A közlekedési eszköz választását befolyásolja, hogy egyáltalán elérhető-e az adott közlekedési mód: a fővárosban például az utazók közel fele a tömegközlekedés mellett teszi a le a voksát nap mint nap. Ám bizonyos lélekszám és településszerkezet alatt helyi tömegközlekedés nem feltétlen áll rendelkezésre, így itt nem valós alternatíva a közösségi közlekedés. Hiába van egy településen busz vagy vonat helyközi közlekedés, ha maga az állomás nem közelíthető meg közösségi közlekedéssel. Ilyen esetekben egyre reálisabb alternatíva a saját kerékpár és roller mellett a közösségi bérrollerek használata, melyek a fővároson kívül az agglomerációban és egyre több településen (köztük Szegeden, Veszprémben, Székesfehérváron, Siófokon) is megjelentek már, kiváló lehetőséget adva a helyközi közlekedésre vagy éppen a busz és vonatállomás megközelítésére. A közösségi rollerek elterjedésének is köszönhetően a saját tulajdonban lévő rollerek száma is folyamatosan nő, becslések szerint több mint 50 ezer roller van az országban jelenleg. A Jövő Mobilitása Szövetség adatai szerint mikromobilitási eszközökkel jellemzően 5-8 kilométeres utat tesznek meg használóik, azaz ilyen távolság esetén jelentős előnyökkel bíró alternatívát jelentenek akár az autókkal szemben is, hiszen a forgalmi dugók elkerülése és a parkolási nehézségek, illetve költségek elhagyása jelentős, forintosítható előnyöket biztosít.

Lássuk akkor, hol mindenhol próbálják vonzóbbá tenni a tömegközlekedést!

1. Tata meglépte: itt már mindenki számára ingyenes a buszozás

Tatán 2024. január elsejétől mindenki számára ingyenes a tömegközlekedés, tavasszal pedig a hírek szerint felmérik, hogyan változott az utazók száma – közölte még tavaly év végén a Komárom-Esztergom vármegyei település önkormányzata az MTI-vel.

A közlemény szerint az önkormányzat évente 120 millió forintot fizet azért, hogy a helyi buszközlekedés működhessen, és ennyit tesz hozzá a magyar állam is. A jegyek eladásából 30 millió forint bevétel származik. A képviselő-testület vetette fel annak ötletét, az árak emelése helyett az önkormányzat vállalja át a jegyek költségét, és így bárki ingyenesen utazhasson a járatokon. Az önkormányzat már eddig is támogatta a diákok utazását, Tatán ötezer diák már húsz éve térítés nélkül veheti ugyanis igénybe a buszközlekedést – írták.

2. Nem áprilisi tréfa: Debrecenben is hamarosan meglépik

Debrecenben 2024 januárjában jelentették be, hogy ingyenes lesz a 6 és 14 év közöttiek számára is a tömegközlekedés – írja a debrecen.hu. Mint ismert, 6 év alattiaknak már eddig is ingyenes volt a DKV-zás, ezt terjesztik ki 14 éves korig minden olyan gyermekre, aki Debrecenbe jár óvodába vagy iskolába.

Ahogy Papp László debreceni polgármester a januári közgyűlésen fogalmazott, több célja van az intézkedésnek, az egyik a tömegközlekedés még ismertebbé, még népszerűbbé tétele, ugyanis hiába újították meg a járműflottát, sűrítették a járatokat, az érintett korosztálynak csak a negyede veszi igénybe a közösségi közlekedési rendszer szolgáltatásait. Abban bíznak, ezt a számot 50 százalék felé tudják mozdítani az ingyenessé tétellel. Szintén célként fogalmazta meg a polgármester, hogy város növekvő gazdasági teljesítményéből eredő előnyöket jóléti szolgáltatások bevezetésére fordítsák. Kiemelte a mostani döntés mellett azt is, hogy a DKV jegy- és bérletárait 2024-ben nem emelték.

A bérlet a tervek szerint a Debrecen Városkártyával és a Junior Debrecen Városkártyával lenne elérhető. A Junior Városkártyára azért van szükség – fogalmazott a polgármester, hogy lássák, hány gyermek veszi igénybe ezt a lehetőséget, a 65 éven felüli nyugdíjasoknál például nincs erről információjuk.

Az ingyenes közlekedést állítólag azok is igénybe vehetik, akik nem Debrecenben laknak, de a városban működő óvodába vagy iskolába járnak. A városkártyát egy, a Belügyminisztérium által létrehozott, erre a célra kialakított elektronikus rendszeren, applikáción keresztül lehet majd igényelni.

Számítások szerint ezzel a lépéssel 16 ezer gyermek számára lesz ingyenes a tömegközlekedés.

Jegyárak Debrecenben

Vonaljegy: 440 Ft

Napijegy 1 napos 1500 Ft

Havi: 8 350 Ft Elektronikus -8 650 Ft Papír

Havi diák: 4880 Ft Elektronikus – 4990 Ft Papír

Havi kisgyerek: 4790 Ft

3. Nyolc hónapos próbaidővel Szombathelyen is meglépik

Szombathelyen is arra készülnek, hogy bevezetik az ingyenes tömegközlekedést. Itt viszont nem 14 éves korig, hanem a tankötelezettségi korhatáráig, vagyis 16 éves korig szeretnék ingyenessé tenni a buszozás (merthogy Szombathelyen nincs más tömegközlekedési eszköz).

Az ötlettel Nemény András polgármester (Éljen Szombathely) állt elő Horváth Soma alpolgármesterrel (Éljen Szombathely) közös sajtótájékoztatóján, a 2024-es évet indító januári közgyűlés előtt. A tervek szerint a 16 év alattiaknak regisztrálniuk kell az önkormányzatnál, és az ott kapott tanúsítvánnyal vehetik igénybe a kedvezményt április 1-től – írta meg a Nyugat.hu.

Állítólag 7410 szombathelyi fiatal és gyerek utazhat majd a buszokon ingyen. A kedvezmény egyébként százmilliós tételt jelent, ezt az összeget az önkormányzat fizeti majd ki a szolgáltatónak a 16 éven aluli szombathelyiek helyett. A városvezetés azonban azt is közölte, az első 8 hónapban próba-jelleggel működnek, aztán decemberben megvizsgálják a tapasztalatokat, és ha szükséges, változtatnak, akár a korhatár 18 évre emelése is szóba jöhet.

A tervek szerint úgy lehet majd ingyenesen utazni, hogy a 16 évesnél fiatalabb diákoknak regisztrálnia kell az önkormányzatnál, ahol kapnak egy tanúsítványt, melynek a felmutatásával tudnak majd bérletet igényelni a jegypénztáraknál.

Jegyárak Szombathelyen

Vonaljegy: 275 Ft

Napijegy 1 napos 825 Ft

Havi: 6290 Ft

Havi diák: 1990

Havi kisgyerek: 1990 Ft

4. Miskolc

Debrecenhez hasonlóan Miskolcon is január végén jelentették be, hogy áprilistól a 14 éven aluliak számára ingyenes lesz a tömegközlekedés.

Ingyenes, környezetbarát, elektromos árammal működtetett közösségi közlekedést akarunk Miskolcon tíz éven belül. (...) Ehhez azonban az Önök támogatása is kell. Hamarosan aláírásgyűjtést indítunk, hogy tudjam, Önök, a miskolciak támogatják az ingyenes és zöld tömegközlekedést a városban – jelentette be Veres Pál miskolci polgármester közösségi oldalán is.

Mint írta, ehhez 15 000 miskolci aláírást szeretnének összegyűjteni 2024. március 15-ig.– És itt nem állunk meg. A 15 000 miskolci aláírás birtokában április 1-től próbaképpen ingyenessé tesszük minden 14 év alatti miskolci számára a tömegközlekedést– tette hozzá.

Jegyárak Miskolcon

Vonaljegy: 430 Ft

Havi: 9.400 Ft Kombinált - 6.400 Ft (Csak busz vagy Villamos)

Havi diák: 4.950 Ft Kombinált

Havi kisgyerek: 4.950 Ft (kombinált)

5. Szeged áprilistól nem kell diákbérletet venni

Hasonlóan a fenti példákhoz, Szegeden is csak a 14 éven aluliak számára lesz ingyenes a tömegközlekedés április 1-jétől. Botka László szegedi polgármester szerint erre a város 220 millió forintot költ éves szinten.

Jegyárak Szegeden

Vonaljegy: 470 Ft

Napijegy: 1 450 Ft

Havi: 9 600 Ft

Havi diák: 5800 Ft Kombinált

Havi kisgyerek: 5800 Ft (kombinált)

6. Kecskeméten munkát vállalók havibérlet-árát is a felére csökkentenék

Ingyenessé válhat áprilistól a diákok és a nyugdíjasok helyi közlekedése Kecskeméten is, a városban munkát vállalók havibérlet-árát pedig a felére csökkentenék. A februári közgyűlés ilyen tartalmú döntése esetén a változások már áprilistól életbe léphetnek – közölte Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.

A polgármester felidézte: a város tömegközlekedését biztosító Kecskeméti Közlekedési Központot öt éve, 2019 áprilisában alapította meg a kecskeméti önkormányzat. A vállalat révén a településnek önálló döntési jogosultsága van abban, hogy milyen tarifarendszert alkalmaz a közösségi közlekedésben.

A polgármester elmondta, hogy az országban elsőként kötött háromoldalú megállapodást a település vezetése a MÁV-val és a Volánnal arra vonatkozóan, hogy elfogadják járataikon a város közigazgatási határán belül a kecskeméti bérleteket.

Az elmúlt évben iskolabuszjáratokat is indítottak és egy új bérletet is bevezettek a településen, amelynek értelmében minden, a városban nappali tagozaton tanuló 6 és 25 év kor közötti diák ezer forintért válthat bérletet Kecskeméten. Az intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan nő a tömegközlekedést választók száma a városban, az elmúlt évben a diákok száma 55 százalékkal, összességében az utazóké pedig 30 százalékkal nőtt Kecskeméten.

Szemereyné Pataki Klaudia közlése szerint a tavaly bevezetett bérletet tennék áprilistól ingyenessé. A polgármester azt is bejelentette, hogy a közgyűlés támogatása esetén áprilistól valamennyi kecskeméti nyugdíjas is ingyen utazhat a városban kor-tól és a nyugellátás mértékétől, illetve jellegétől függetlenül.

Továbbá – a közlekedési útvonalak terheltségének csökkentése, valamint a munka-helyek védelme érdekében – áprilistól minden Kecskeméten munkát vállaló bérletének árát a felére csökkentenék. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy – amennyiben a képviselők megszavazzák a javaslatot – áprilistól minden kecskeméti felnőtt havi bérlet ára ötezer forintba kerül majd, míg a Kecskemét Kártyával rendelkező, zömében Kecskeméten élők bérlete 3500 forintért lesz megváltható.

A távlati tervekről szólva a polgármester elmondta: elképzelhető, hogy öt év múlva akár már teljesen ingyenessé tudják tenni a kecskeméti tömegközlekedést. A folyamatos fejlesztések érdekében 2025 januárjától megkezdődik a városban a hidro-génhajtású autóbuszok tesztelése is, és az sem kizárt, hogy akár „találunk egy kötöttpályás útvonallehetőséget is, amely a teljes várost jelentős mértékben teher-mentesítené”

– tette hozzá.

A sajtótájékoztatón arról beszéltek, hogy a közösségi közlekedés fejlesztése érdek-ében az útfejlesztések mellett a külterületi buszmegállók a jövőben megfelelő világítást kapnak, a fontosabb csomópontokhoz, átszállási pontokhoz pedig kerékpártárolókat létesítenek.

Jegyárak Kecskeméten

Vonaljegy: 470 Ft

Napijegy: 1 450 Ft

Havi: 9 600 Ft

Havi diák: 5800 Ft Kombinált

Havi kisgyerek: 5800 Ft (kombinált)

Címlapkép: Getty Images

