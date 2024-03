250 ezres bírság jár ezért a magyar erdőkben: sokan nem is sejtik, pedig ez 2024-ben tilos

Tavasszal rengetegen indulnak túrázni, viszont sokszor még mindig nem figyelünk oda a természet és a környezetünk védelmére. Talán, ma már kevesebben szemetelnek, viszont a természetkárosítás nem csak ebben merül ki. Milyen károkat okoznak a legtöbbször a túrázók? Milyen bírságra számíthat a felelőtlen gyűjtögető? A HOTE Hosszúhetényi Turista Egyesület elnökével, Takács Ferenccel beszélgettünk.

HelloVidék: Mire figyeljünk kirándulás során, ha környezettudatosak szeretnénk lenni?

Takács Ferenc: Először is tájékozódjunk, hogy hova megyünk, érintünk-e olyan szakaszokat, amelyek fokozottan védett természetvédelmi területek. Akár online, akár papír alapú térképen megnézem előre, hogy merre fognak vezetni a turistautak, érintek-e olyan területet, amire külön szabályok vonatkoznak. Mert a természetvédelmi törvény szerint egy tájvédelmi körzetben bárhol a turistautak mentén túrázhatunk, illetve le is térhetünk ezekről, viszont fokozottan védett természetvédelmi területeken, amiket táblák jeleznek, rá is van írva, hogy belépés csak engedéllyel, az nem arra vonatkozik, hogy nem léphetünk be, hanem hogy szigorúan csak a kijelölt turistaútvonalon közlekedhetünk. Mert azon a bioszférarészen annyira dús és gazdag az élővilág, hogy ha letérünk a kijelölt útról, akkor védett növényeket taposhatunk össze, kárt okozhatunk, vagy megzavarhatunk ott élő madarakat. Ezzel kárt okozhatunk annak az egyednek a szaporodásában is. A következő fontos szabály, hogy bármit beviszünk magunkkal a természetbe, azt hozzuk is ki. Mire gondolok? PET palack, dobozos üdítők, borosüveg stb. Miután a tartalmát elfogyasztottuk, visszatesszük a hátizsákunkba, és kihozzuk a területről. Nagyon sok esetben az erdőgazdálkodás már hál istennek nem rak ki kukákat, de ha mégis találunk kukát, azt javasoljuk, hogy ne rakjuk bele a hulladékot. Ennek két oka van. Igaz, hogy könnyebb lesz a hátizsákunk, de a vadak nagy valószínűséggel ki fogják szedni onnan, szétszórják, így nem lesz olyan esztétikus a környezet. Illetve ha elfogyasztják, az nem tesz nekik jót. Vannak olyan déligyümölcsök, amelyeknek a héját sem szabad eldobni, ilyen a narancs, a banán, amelyek vegyszerekkel vannak kezelve. Ezeket is tegyük bele egy kis nejlonzacskóba, és vigyük magunkkal. Az almacsutkát vagy az itt honos növények maradványait esetleg el lehet dobni, de ezeket sem ajánlott. Szerencsére a legtöbb esetben már tiszták az erdők, nem nagyon van jelen ilyen szemét, amit említettem. Ha mégis van, akkor van egy éves takarítási program az egyesület részéről, és ezeket összeszedjük. Viszont pl. az Óbányai-völgy tele van papír zsebkendővel. Tudjuk, hogy ez milyen célt szolgál. Azt javasolom a hölgyeknek, hogy ehelyett inkább használjanak egészségügyi betétet, és akkor nem kell papír zsebkendőt használniuk, miután elvégezték a dolgukat. Így nem szennyezzük a környezetet. Elbomlik ugyan a papír zsebkendő, de nagyon csúnya látvány. Külföldön már sok helyen nem lehet ilyeneket csinálni, ezért büntetés jár. Természetvédelmi területen nem könnyíthetek magamon.

HelloVidék: Miket lehet gyűjteni a természetben?

Takács Ferenc: Most pl. itt van a medvehagyma, aztán jönnek a gombák. Állami erdőben általában ezekből fejenként 2 kg-ot lehet gyűjteni. Ugyanez vonatkozik a gyógynövényekre is. Amit sokan nem tudnak, hogy az erdőben elhullajtott agancs az erdőgazdaság tulajdona, ezt be kell szolgáltatni, mert ebből következtetéseket tudnak levonni a szaporulatról, az állományról stb. A barlangok a törvény erejénél fogva fokozottan védettek, be lehet menni, de nagyon kell vigyázni pl. az ott élő denevérekre, ezek a fajok is védettek. Nem szabad felébreszteni őket, mert azzal egyedkárosodást okozhatunk. Illetve a források, földvárak is természeti emlékek, ezek fokozottan védettek. Nálunk a Keleti-Mecsekben nagyon jó a karsztrendszer, így alakult ki az összes forrásunk. Ha odaérkezünk egy forráshoz, és azt látjuk, hogy tele van lombbal, avarral, takarítsuk ki kézzel, túrabottal. Ha a kifolyócső a vízszint alá kerül, nem biztos, hogy tiszta lesz a víz. Ha ezeket megtesszük, azzal biztosítjuk az utánunk jövő túrázóknak a friss vizet.

HelloVidék: A kirándulók milyen károkat okoznak legtöbbször?

Takács Ferenc: Amikor itt túráztam, jött velem szembe egy fiatalember a hátizsákjában pirosló hunyorral. Felhívtam a figyelmét arra, hogy már semmit nem tudunk tenni, de ez természetkárosítás. Az eszmei értéke 10 000 forint, plusz maga a természetkárosítás 250 000 forint, ha elkapja a természetvédelmi őr. Ő meg azt gondolta, hogy ez milyen jól mutatna az udvarában. De ennek a természetben van a helye. A legtöbb esetben nem marad meg az átültetés után az ilyen növény. Nem a saját környezetében, bioszférájában van, tönkremegy. Semmit nem ér el, csak egy egyeddel kevesebb lesz a természetben. Illetve említem a szemetelést, de már felnő egy olyan generáció, amelyik tudja, hogy nem érdemes eldobni a szemetet.

HelloVidék: Milyen törekvéseik vannak a nemzeti parkoknak a természetvádelem felé?

Takács Ferenc: Nekünk ez az év a környezettudatosságról szól. Kapcsolatban állunk a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, illetve a Mecsekerdő Zrt.-vel. Minden tavasszal szemetet szedünk, békákat mentünk a nemzeti park természetvédelmi őreivel. Az erdei varangyok már február-márciusban elindulnak lerakni a petéiket, egy aszfaltos úton haladnak át, ami sokkal hidegebb, mint a környezetük, lehűlnek, lelassulnak, és jönnek ezek a fránya autók. Mi ezek elől kapkodjuk össze a békákat, elvisszük a tóba, ezáltal megmentjük őket. Lehet, hogy visszafelé elgázolnak néhányat, nem tudunk mindenütt ott lenni, de addigra ez a populáció le tudta rakni a petéjét. Minimum négy olyan programunk van, ami alatt tudatosan tanítunk. Pl. a Mecsek 50 teljesítménytúrát két éve vettük át a Baranya megyei természetvédő szövetségtől, és nyitottunk egy 10 km-es távot. Itt 8 állomásunk van, ahol csak tanítunk. 10 km-t gyalogolnak a gyerekek, és játékos feladatokat oldanak meg. Pl. lejátszunk madárhangokat, és párosítani kell a képekkel, hogy melyik madár hangját hallották. Lesz olyan, hogy az erdő szintjei, milyen állatok élnek itt, mikor lehet megtalálni. Nemzeti parkokról is lesz egy állomás, hány van Magyarországon, mi a címerük, miért az az állat szerepel benne. Így próbáljuk megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel a természetet. Van egy megállapodásunk a Mecsekerdővel, kapunk 20 odúhoz való faanyagot, a madártani egyesülettől megkaptuk, hogy milyen típusú odúk legyenek, ezeket az örökbefogadó családokkal együtt méretre vágjuk, összeszereljük, ősszel lesz egy odúkihelyezés, majd azt szeretnénk, ha ezekről írnának beszámolókat, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy az én odúmba cinkék költöztek be. A családok örökbe fogadják ezeket az odúkat, takarítják, karbantartják, figyelik az állatokat, a fiókák kirepülését. De van a forrástúránk is, ami után játékosan visszakérdezünk feladatokat. Bingóztatunk, keresztrejtvényeket teszünk fel. Projektzárásként kvízdélutánunk lesz, teázunk, lesz egy kis nyereményjáték a családokkal. Megkerestünk szponzorokat, az ő felajánlásaik lesznek a nyeremények.

HelloVidék: Kapnak valamilyen támogatást?

Takács Ferenc: Önerőből nem bírnánk, pl. a helyi önkormányzat támogatja a projektünket. Egy helyi vállalkozó szintén, a többit meg összekalapozzuk. Eladjuk az éves projektünket. Betoljuk mindenhova, leírjuk, hogy mit akarunk csinálni, és ha szerencsénk van, akkor mellénk állnak. De már szerencsére tudják sokan, hogy a pénz oda kerül vissza, ahol a helye van. Akik adnak nekünk, cégek vagy vállalkozók, érzik, hogy ez a pénz jó helyre kerül. Minden túránk ingyenes, adunk kitűzőket, ajándékokat, lesz egy háromnapos táborunk, ami szintén ingyenes, itt tájékozódni tanítjuk majd a gyerekeket, térképet olvasni, sátrat verni, lesz éjszakai túra. De tanítjuk őket a múltunkról is, az üvegességről, hiszen majdnem az 1850-es évekig üveggyártás folyt a Keleti-Mecsekben. A gyökereink fontos dolgok, ezeket át kell adnunk.

HelloVidék: Tavasszal sokan indulnak el túrázni. Mi a legfontosabb, amire felhívja a figyelmet?

Takács Ferenc: Nézzük meg, hogy hova megyünk, tudjuk, hogy mi vár ránk. Egy dombságba nem feltétlenül kell komoly bakancs, viszont egy magashegyi túrára már megfelelően kell felöltözni. A legfontosabb, hogy legyen nálunk térkép, mert a telefon bármikor lemerülhet. Nem nagy a Mecsek, 20 km túrázás után ki lehet jutni belőle, de volt olyan, amikor Szegedről eljött egy család, 6 km-es túrát szerveztek, és tizenvalahánynál találtak meg engem jelzésfestés közben. Ha nem viszem vissza őket autóval, nem tudom, mi lett volna velük. Szóval vegyék ezt azért komolyan. A természet szeretettel vár mindenkit, jöjjenek, ez csodálatos dolog, de vegyük komolyan. Minél többet lépjünk ki a komfortzónánkból, ne ijedjünk meg, ha esik az eső, fúj a szél. Ezzel az immunrendszerünket is erősítjük, és sokkal jobb dolog kint lenni nem csak akkor, amikor süt a nap, és 20 fok van.

Címlapkép: Getty Images