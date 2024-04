Egyedülálló anyát gyilkolt meg az autó elé ugró szarvas: kész horror, mit találtak az úttesten

Egy kétgyermekes anya lett az esztergomi szarvasgázolás áldozata. Az autó Kesztölc és Esztergom között a 117-es főúton borult árokba március 29-én, pénteken este – számolt be az eseményekről a Kemma.hu is beszámolt. Az áldozat életét vesztette, a kísérője pedig súlyosan megsérült.

A részletekről a Tények.hu is beszámolt: a katasztrófavédelem szóvivőjétől megtudták, hogy az autóban ketten utaztak, amikor váratlanul, a sofőrnek balról kiugrott eléjük egy szarvas, amit a kocsi elgázolt. A több mint kétszáz kilós állat a kocsi elejének ütközött, az ütközés erejétől a levegőbe repült, majd a kocsi tetejébe csapódott, és az autó jobb oldalára zuhant. A vad beszakította az autó szélvédőjét, ezzel agyonnyomva az anyósülésen utazó 39 éves nőt.

A balesethez kiérkező tűzoltók áramtalanították a járművet, majd feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelték a roncsból az áldozatot és a sérültet. Míg az anyósülésen utazó asszony szörnyethalt, az autót vezető középkorú férfi túlélte a balesetet. A férfi súlyos sérülést szenvedett, ellátást követően stabil állapotban szállították a kórház sürgősségi osztályára.

A későbbiekben az is kiderült, hogy az áldozat egy kétgyermekes édesanya volt, aki egyedül nevelte lányait. A nő a párjával utazott az autóban, akivel még nem régóta voltak együtt. A férfi jelenleg is kórházban van súlyos gerincsérüléssel. A balesetben a szarvas is életét vesztette, a vadat a helyi vadásztársaság szállította el a helyszínről.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)