Ez mekkora! Extra kishajókkal dobják fel a Tisza-tavi turizmust: még a bringa is elfér rajtuk

A hazánk második legnagyobb tavát érintő új fejlesztés célja, hogy a kerékpározás területén maximális élményt nyújtson minden korosztálynak - olvaható az Aktív Magyarország közleményében.

A Tisza-tó a hazai kerékpáros turizmus egyik fellegvára. Jól jelzi ezt, hogy kevesebb, mint egy év alatt már százezer kerékpáros használta az ottani kerékpárutakat. A megnövekedett kerékpáros forgalomra reagálva korábban kerékpárút-szakaszok újultak meg a tó körül, és egy új kerékpáros hídrendszer is épült. A tó körüli szolgáltatást az utóbbi években kalandtérkép, biciklis pihenők, mosdók, illetve egy tematikus, játszótérrel kiegészült családbarát megállóhely növelte tovább.

Most a két kerékpáros és gyalogos kishajó segítségével nemcsak a Tisza-tó teljes megkerülése, hanem akár már egy rövidebb szakasz körtúrás teljesítése is lehetővé válik, így az időseknek és a kisgyermekes családoknak sem kell lemondaniuk a Tisza-tavi kerékpározás élményéről. A kishajók a tiszaderzsi, illetve a tiszanána-dinnyésháti kikötők között közlekednek, így a tavat akár többször megkerülők számára is alternatívát, változatosságot biztosít.

A biciklis kishajók is hozzátesznek a térség egyre növekvő aktív turisztikai jelentőségéhez – emelte ki Petényi Mirkó, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ igazgatója a kishajók átadóján. Hozzátette: a mostani gyalogos-biciklis kishajók megvalósítása is azt jelzi, hogy a helyi lakosok lelkesedése és összefogása az állami szektor képviselőit is cselekvésre buzdítja.

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója is kiemelte, hogy a kishajók létrejöttéhez az Igazgatóság munkája mellett a tiszaderzsi és a tiszanánai önkormányzatok szoros együttműködésére is szükség volt. Ez az összefogás és a jövőbeni közös munka sok fejlesztést eredményezhet még a Tisza-tó számára – mondta.

A projekt részeként a kerékpáros útvonalak mentén számos információs és útirányjelző táblát helyeznek ki, bemutatva a Tisza-tó és környékének értékeit, segítve a turisták tájékozódását.

A kerékpáros kishajókat a Közép-Tiszai Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) működési területén a Tiszaderzsi Községi Önkormányzat működteti, a fejlesztés hazai támogatásból valósult meg.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)