Nicsak, ki fotóz?! A Google autói után most ez a világcég fényképezi a vidéket

MTI 2024.05.07. 09:01

Az Apple Maps és a hozzá kapcsolódó Look Around szolgáltatás tavaly áprilisban jelent meg több országban, köztük Magyarországon is. Ez a frissítés részletesebb és látványosabb tájékozódási lehetőséget kínál az Apple felhasználóknak. A Look Around, azaz a Körbenézés funkció interaktív, utcaszintű nézetet biztosít nagy felbontású 3D-s képekkel, írja a HWSW.hu techportál.

Az új Apple Maps nézet tavaly április elején indult el hazánkban, amely mindenki számára részletesebb és látványosabb tájékozódási lehetőséget kínált. Ekkor rajtolt el a Google Street View Apple-féle alteregója is, a Look Around, ami interaktív, utcaszintű nézetet biztosít nagy felbontású 3D-s képekkel. Akkoriban még jellemzően kétéves felvételek alkották az útadatbázist, amit azóta frissítettek 2023-as felvételekkel. Az Apple Maps támogatási oldala szerint azonban az Apple autói április 15. óta ismét szelik az ország útjait, egészen júliusig bezárólag. Budapest mellett a Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, az Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl területén lehet találkozni a cupertinói cég járműveivel. Vidéki nagyvárosokban, például Szegeden és Debrecenben már többen is lefotózták az autókat. Az Apple kiemeli, hogy az ilyen tevékenységek során is az Apple Térképek adatgyűjtő járműveinél megszokott adatvédelmi biztosítékokat alkalmazza, azaz a Körbenézés funkcióban megjelenő képeken például kitakarja az arcokat és a rendszámtáblákat, illetve utólag is lehet kérvényezni kitakarást az erre a célra létrehozott felületen. Címlapkép: Getty Images