Őrületes bírság ütötte a gyorshajtó markát: elképesztő száguldás Nyíregyházán

Kollégáink a napokban Nyíregyháza belterületén több helyen végeztek sebesség ellenőrzést, így az Orosi úton is, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h. Még a rendőröket is meglepte, hogy egy átlagos szombati napon néhány óra alatt több mint 200 sebességtúllépést rögzített a traffipax - írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség a közösségi oldalán.

Kirívó gyorshajtás is akadt, egy BMW X5-öst 145 km/h-val mért be a traffi, ami már jelentős sebességtúllépés és 260.000 forint összegű közigazgatási bírság megfizetését vonja maga után‼️

Mint a posztban írják, tapasztalataik azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.

Nem győzzük elégszer mondani, hogy a gyorshajtás az egyik legfőbb oka a baleseteknek, amelyek sajnos gyakran személyi sérüléssel, halállal is végződnek. A gyorshajtó felelőtlen magatartásával nemcsak a saját, de mások életét, testi épségét is veszélyezteti. Ezért kérjük, hogy a közúti közlekedési szabályokat mindig tartsátok be és ne feledjétek, hogy a sebesség helyes megválasztásával megelőzhetők a közúti tragédiák.

- hívták fel a figyelmet a szakemberek.

Címlapkép: Getty Images

