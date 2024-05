Fillérekből kijöhet a balatoni nyaralás? Mutatjuk, hogy csináld, hogy megérje

Egy négytagú család akár már éjszakánként 10 ezer forintért is megszállhat a Balaton partján, kicsit több pénzért közvetlenül a vízparton. Persze ehhez vinni kell a saját felszerelés, sátrat, gumimatracot. Reneszánszát éli a kempingezés - ezt a Magyar Kempingszövetség elnöke is megerősítette, egyre népszerűbb ez a szállásforma, és várhatóan a hazai létesítmények is lekövetik azt a fejlődést, azaz egyre jobb körülményekkel várják a vendégeket. A központi támogatásokból egyelőre még nem részesültek, de asztalon a javaslat, nagyon várják a jogszabályi változásokat.

A Pénzcentrum tavalyi utazásfelméréséből az derült ki, hogy olvasóink mindössze két százaléka választ kempinget nyaraláshoz, holott nem csak költséghatékony, de egyre elterjedtebb szállástípus Magyarországon. És itt ne a 70-es, 80-as évek kempinges emlékeire gondoljunk, ma már egy sátras, lakókocsis nyaralás korántsem kényelmetlen, a hazai szállásadók folyamatosan fejlődnek és igyekeznek minden igényt kielégíteni. Összehasonlítva a többi lehetőséggel még mindig ez a legolcsóbb nyaralás, arról nem is beszélve, hogy a hangulata igazán egyedi.

De mire készüljön, aki sátrazna vagy lakókocsiban töltené a nyaralását? A hazai kempingek létszáma 335 körül van, de pontos adat erre vonatkozóan nincs, legalábbis egyelőre. A héten zajlott le a Magyar Kempingszövetség közgyűlése, tisztújítás volt és lett új megválasztott elnökségi tagja is. Ezután kiosztották az idei év feladatait, melyek közül az egyik legfontosabb a címlista és a taglista frissítése. Nagy hiányosság volt eddig, hogy nincs friss adatbázis, amely a hazai kempingekről tud széles körű információkat közölni - függetlenül attól, hogy szövetségi tag-e vagy sem.

Ennek azért is van aktualitása, mert sok új egység nyílt országszerte, kisebbek-nagyobbak, melyek már az új kritériumok mentén épültek meg. Azt tapasztaltuk, hogy a meglévő kempingek erejükhöz mérten nagyon sokat tesznek azért, hogy szinten maradjanak, annak ellenére, hogy a szálláshelyek közül egyedül a kempingek nem kaptak központi támogatást fejlesztéshez, bővítéshez

- mondta el Kisgyörgy Borbála, a Magyar Kempingszövetség elnöke a portálnak.

Mennyibe kerül a kempingezés?

Az árakkal kapcsolatban Kisgyörgy Borbála elmondta, hogy mindenki a saját árpolitikája szerint dolgozik, és nem szabad elfelejteni,

hogy vannak előszezoni, főszezoni utószezoni árak, de általánosságban elmondható, hogy egy sátras kirándulás 4 fővel egy jól felszerelt helyen már 10 ezer forint/éjszakától elérhető. Persze aki bungallóban, lakókocsiban, telepített lakókocsiban, szállna meg, annak többet kell fizetnie.

Vannak olyan kempingek is, egyre több, ahol rendezvények is vannak, tehát nem érdemes csak az árak alapján összehasonlítani őket. Nagyon sok helyen van medence, amit igénybe lehet venni, közös főzőhelyiségek, közösségi terek, lehet bográcsozni. A Szövetség tervei közt szerepel egy digitális térkép létrehozás is, mely Magyarország összes kempingszolgáltatóját listázná a szolgáltatásokat is.

A Szövetség elnöke kitért arra is, hogy sok külföldi választja a hazai kempingeket, nagyjából 50 százalék az arányuk a főszezonban, főleg a kedvező árfekvésük vonzza őket, de érzelmi motiváció is lehet. A külföldi tartózkodás még meghaladja a magyar átlag vendégéjszaka számot, de zárkóznak fel a magyarok is, köszönhetően a SZÉP kártyáknak és az egyre nagyobb szánú kempinges nyaralást választóknak.

Az árakat konkrétan vizsgálva jól látszik, hogy egy szállodai vagy panziós ár töredékéért szállhatunk meg akár közvetlenül a Balaton partján is, igaz, saját sátorról és felszerelésről gondoskodnunk kell. További részletek az árakról a Pénzcentrum teljes cikkében olvasható, ide kattintva.

