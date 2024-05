Baj van a magyar vasútnál, aminek főként a vidékiek isszák meg a levét: újabb lezárások jönnek?

Több helyen is buszok helyettesítik a járatokat. Az ok egyszerű: rohamosan csökken az üzemképes dízelmozdonyok száma. A Közlekedő Tömeg Egyesület attól tart, ha nem lesznek új járművek, újabb vasúti mellékvonalak szűnhetnek meg. Az ATV Híradó megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium cáfolta, hogy újabb bezárásokra készülnének.

Reggel óta utazunk és nem tudunk eljutni Szolnokra. Innen nem megy ez, onnan nem megy ez, Most átjöttünk ide, most nézzük, hogy hátha innen tudunk menni. Vagy csak helyi jegyet vagy pedig Intercity. Kivették a járatokat, hát ez nagy katasztrófa

– fogalmazott az ATV Híradónknak egy utas, Hász Józsefné.

Ahogy a riportból kiderült, egyre több olyan szerelvény van, amely nem késik, hiszen el sem indul. Ha mégis elindul, akkor sem garantált a zökkenőmentes utazás. Néha még az is komoly fejtörést okoz az utasoknak, hogyan is fognak célba érni.

A tapasztalatokat erősíti a Közlekedő Tömeg közérdekű adatigénylése is. Eszerint rohamosan csökken a MÁV üzemképes dízelvonatainak száma.

12 százalékkal kevesebb ilyen jármű van forgalomban, mint volt három évvel ezelőtt. Sőt, a 2023-as vasútbezárások miatt közel 3 ezer vonat marad ki havonta, vagy pótolják azokat buszokkal.

Hacsak nem kerül beszerzésre tömegesen használt dízeljármű a vasúthálózatra, ismét vasúti mellékvonalakat kell majd bezáratni"

– nyilatkozta Király Bence. A Közlekedő Tömeg forráshiányt és elmaradt járműbeszerzéseket emleget. Az egyesület szerint a mellékvonalak bezárása egy módszeres megszorítás, amelynek a vidéken élők ihatják meg a levét.

Ahogy a riportból kiderült, új mozdonyokra Mátészalkán is nagy szükség lenne, ahol gyakoriak a műszaki problémák. Ha kiesik egy szerelvény, akkor nem ritka, hogy két órát kell várni a következőre. Sokan viszont más okból maradnak távol a vonatozástól. A Mátészalka-Csenger mellékvonal volt az egyik, amelyen kilenc másikkal egyetemben, 2023-ban megszűnt a személyszállítás.

Híradónknak küldött válaszában a MÁV azt írta: dolgoznak a járműflotta megújításán, de az új járművek esetében akár 3-5 éves várólistákkal is számolni kell. Hozzátették azt is, hogy nemrég álltak csatasorba a használt AKIEM-mozdonyok, de előrehaladott tárgyalások vannak használt dízeljárművek beszerzéséről is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium még azt is megjegyezte, hogy a miniszter egyetlen újabb mellékvonal esetében sem döntött bezárásról.

Címlapkép: Getty Images