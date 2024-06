Járhatatlanná váltak az utak vidéken: vigyázat, ezeket a szakaszokat zárta le a rendőrség

MTI 2024.06.10. 18:23 Megosztom

Az intenzív esőzés következtében továbbra is áradnak a folyók és patakok Vasban, ahol tizenkét alsóbbrendű út vált járhatatlanná, a veszélyes útszakaszokat a rendőrség lezárta - írta a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a Facebook-oldalán. Az Útinform tudatta azt is, hogy a Duna áradása miatt több Pest vármegyei alsóbbrendű utat is lezártak.

Hol zárták le az utat már vasárnap? A Vas vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint már vasárnap lezárták az utat vízátfolyás miatt Pinkamindszent és az államhatár között, majd Csörötnek és Rönök, Vasszentmihály és Csörötnek, Rátót és Rábagyarmat, Felsőcsatár és Vaskeresztes, valamint Pornóapáti és Horvátlövő között, illetve Pornóapátinál egy bekötőút esetében is erre kényszerültek. Szintén lezárta a rendőrség a Kemestaródfa és Pinkaszentkirály, a Csákánydoroszló és Ivánc közötti, valamint a Halogy és Csákánydoroszló közötti utat, illetve a Felsőmarác és Csákánydoroszló, a Molnaszecsőd és Döröske közötti utat, valamint a Pornóapáti és az államhatár közötti alsórendű útszakaszt is. Pest vármegyét is érintik a lezárások Az Útinform hétfő délben a honlapján azt közölte, hogy a Duna áradása miatt Pest vármegyében lezárták a Szentendre-Kisoroszi összekötőutat, a Szigetmonostor-Határcsárdai komphoz vezető utat, a Szentendre-Szigetmonostori révhez vezető utat, a Leányfalu-Pócsmegyeri komphoz vezető utat, a Dunabogdányi hajóállomáshoz vezető utat és a Budaörs-Törökbálint bekötőutat. Az áradások miatt továbbá több helyen - Neszmély és Dunaradvány, Visegrád és Nagymaros, Szentendre és Szigetmonostor, Százhalombatta és Tököl, illetve Lórév és Adony között - is szünetel a kompátkelés - ismertette az Útinform.