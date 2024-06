5 bakancslistás autós kirándulás a vidéki Magyarországon: ezeket kár lenne kihagyni idén nyáron

Amikor Magyarországon el akarunk jutni valahova, jellemzően a leggyorsabb megoldást, azaz az autópályákat és főútvonalakat választjuk. Vannak azonban olyan különlegesen szép autós útvonalak, amikért érdemes valamivel hosszabban vezetni – és akár önmagukban is megérnek egy hétvégi kirándulást. Az ALD Automotive | LeasePlan most összegyűjtötte, hova látogassunk el a nyári hétvégéken, ha igazi autós élményutazásra vágyunk.

Dobogókő

Igazi élmény a nyári autózás a Pilis hegység legmagasabb pontjain, ráadásul Budapesttől sem kell túl messzire merészkednünk a feltöltődésért. Az 11-es út ugyan tartogat kihívásokat, és a sebességkorlátozást is érdemes szigorúan betartani, de Pomáz és Esztergom között gyönyörű fák alatt, széles és kényelmes kanyarokkal autózhatunk. A környék legnépszerűbb úticélja Dobogókő, ezért Pomáz irányából érkezve érdemes felmennünk a lehető legmagasabb pontig – ha pedig Esztergom felől érkezünk, Pilisszentlélek felé is csodaszép hegyi utakon juthatunk el ide.

Visegrádi szerpentin

A visegrádi Fellegvárba vezető legendás szerpentin nem véletlenül kapta a Panoráma út nevet. Az útszakasz nagy kedvence az izgalmas és látványos élményre vágyó autósoknak és motorosoknak, főleg, amióta az útburkolatot felújították. Kellemes tempóban, leengedett ablakokkal az útról megcsodálhatjuk a nyáron különösen meseszép Duna-kanyart és a Visegrádi Várat is.

Káli-medence és környéke

A magyar Toszkánának is nevezett Káli-medence az elmúlt években igen népszerű úticéllá vált. A Balaton északnyugati partjához közeli régió egy hosszabb autós élményutazásra, vagy egy teljes hétvége eltöltésére is ideális helyszín. Veszprémből indulva több autós útvonalat is kipróbálhatunk, ezek közül az egyik legszebb, ha a 82-es úton elindulva Zircen keresztül Bakonybél felé vesszük az irányt. Itt útba ejthetjük a Zirci Ciszterci Apátságot és a hozzá tartozó arborétumot, illetve a Bakony túraútvonalait is kipróbálhatjuk. Az autók szerelmeseinek Veszprémből déli irányba, a 73-as vagy 77-es úton érdemes elindulniuk, célba véve Dörgicsét, ahol a Kaáli Autó-Motor Múzeumban Magyarország legnagyobb és legváltozatosabb járműgyűjteményét tekinthetik meg. A 77-es úton ráadásul olyan festői falvakon keresztül utazhatunk, mint a Művészetek Völgye fesztiválról ismert Kapolcs.

Pécs – Orfű / Magyarhertelend-Orfű

Azoknak, akik kedvelik az élménydús szerpentineket, tökéletes célpont lehet Orfű, amit Pécs és Magyarhertelend felől megközelítve is vadregényes, kanyargós útvonalon, a Mecseket átszelve érhetünk el. Nyári programlehetőségből ezen a környéken sincs hiány: Magyarhertelenden felújított termálfürdő és szaunapark várja a látogatókat, az orfűi völgybe leérve pedig két tónál is strandolhatunk, a nagyobbiknál akár SUP-ra vagy kajakra váltva a négykerekűt.

Kisbér – Oroszlány – Gánt

Az autósok körében kevésbé ismert a Kisbért Oroszlányon keresztül, Gánttal összekötő útszakasz, holott egyrészt vezetéstechnikai szempontból is izgalmas a környék, másrészt az útról belátható táj önmagában is különleges. Érdemes letérni a főbb utakról és bebarangolni autóval a Vértest, ahol alacsony növésű tölgyek között élvezhetjük az erdő csendjét. Itt nem érdemes gyorsan hajtani, hiszen rengeteg az úton rendszeresen áthaladó szarvas, róka, nyúl, vagy akár alacsonyan szálló bagoly. A túrát érdemes Kisbérnél kezdeni és Gántnál befejezni, hiszen a gyönyörű kis sváb falu felett terül el a marsbéli tájra emlékeztető Balás Jenő Bauxitbányászati Múzeum és Földtani Park, ahol a szemfülesebbek különleges gipszkristályokat és fosszíliákat is találhatnak.

Címlapkép: Getty Images