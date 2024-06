Lezuhant egy vitorlázó repülő Dunakeszinél: a 17 éves áldozat belehalt életveszélyes sérüléseibe

HelloVidék 2024.06.24. 19:24

Életveszélyesen megsérült egy 17 éves fiatal lány, miután a vitorlázógépével lezuhant a Dunakeszi Repülőtéren – számolt be róla a Tények. A koponyája több helyen is betört és a lábai is nagyon súlyosan megsérültek. A portál értesülései szerint az egyik családtagja hívta a mentőket, miután a gépet nem látta a levegőben. A fiatalt a tűzoltók szabadították ki a roncsok közül. Úgy tudni, a turbulencia okozta a brutális balesetet.