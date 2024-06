Túrázók, vigyázat! A kaland végét jelentheti egy rossz hátizsák, mutatjuk, mire figyelj!

A nyár beköszöntével a szokottnál is többen indulnak különböző túrákra, amelyek hossza a szabadidő mennyiségétől és erőnléttől függően lehet néhány órás, de akár többnapos is. Ahhoz, hogy ezek az outdoor kalandok sikeresek és emlékezetesek legyenek, elengedhetetlen a kitűzött céloknak, illetve az egyéni adottságoknak és szokásoknak megfelelő hátizsák kiválasztása. A választék azonban óriási, így ez gyakran még a tapasztalt természetjárók számára sem mindig egyszerű feladat, ezért a Fjällräven összegyűjtötte a legfontosabb tippeket, amelyek segítségével mindenki megtalálhatja a számára optimális túrazsákot.

A hátizsák az egyik legfontosabb outdoor felszerelés, hiszen ebben visszük magunkkal a szükséges csomagunkat, legyen szó akár öltözködésről, akár étkezésről, akár védelemről vagy épp alvásról. Egy jó túrahátizsák még megpakolva is kényelmes, mivel egyenletesen oszlatja el a súlyt, és tökéletesen illeszkedik a hátunkhoz.

Kapacitás

A túrahátizsák méretének kiválasztásában fontos tényező az időjárás, a túra hossza, valamint az, hogy miként tervezzük megélni az éjszakákat. Hidegebb időben vastagabb, többrétegnyi váltóruhát kell bepakolni, míg nyáron a vékony, jól szellőző ruhadarabok mellé elegendő egy héjkabát. Az is lényeges szempont, hogy az éjszakákat sátorban vagy vendégházban töltjük-e, illetve viszünk-e magunkkal kinti főzésre alkalmas felszereléseket.

Általánosságban elmondható, hogy a sátor, derékalj és hálózsák nélküli 1-2 napos kirándulásokra a 30, maximum45 literes, míg a kempingezős többnapos outdoor kalandokra az 55-65+ literes űrtartalmú hátizsákok lesznek megfelelőek. Mivel a kelleténél kisebb vagy nagyobb hátizsák viselése még rövid távon is kényelmetlen lehet, akár a hátat is kidörzsölheti, érdemes még indulás előtt pár nappal próbacsomagolást végezni. A megfelelő méretű hátizsákba egyrészt minden tervezett és szükséges felszerelés elfér, másrészt nem maradnak benne üresen pangó részek.

Alkalmazkodás

A vadonban töltött kalandos napokra készülve, vegyük figyelembe azt is, hogy milyen túrát tervezünk. A hegymászáshoz például a minél könnyebb és kisebb, merevítő nélküli hátizsákok, míg a gyalogtúrákra a valamivel nagyobb és nehezebb, ugyanakkor ergonomikus kialakításuknak köszönhetően kényelmesebb darabok lesznek a legideálisabbak. Érdemes mérlegelni továbbá, hogy milyen terepen és naponta hány kilométernyi távot készülünk megtenni. Az alumínium- vagy favázas darabok megkönnyítik a nehezebb csomagok cipelését - mivel segítenek a táska stabilizálásában – emiatt azonban az alapsúlyuk valamivel nagyobb. Ha többen kalandozunk, megoszthatjuk a felszerelést, így járható út, hogy valaki nagyobb, merevítős hátizsákkal, valaki pedig kisebbel vág neki az ösvénynek.

Állíthatóság

A megfelelő méret és típus kiválasztása mellett lényeges a táska állíthatósága is. A testreszabhatóság négy kulcsfontosságú területet érint: vállak, hát, mellkas és csípő. Elsőként a csípőpántot kell beállítani, hogy középpontja lehetőleg a csípőcsont fölé essen, majd igazítsuk a hátlapot a hátunkhoz. A vállpántok következnek, amelyeknek rés nélkül kell illeszkedniük, és csak ezután állíthatjuk be a mellkaspántokat. Ezek tartsanak kellően, de legyenek kényelmesek, és sose túl szorosak, mivel befelé húzhatják a vállpántokat. Amennyiben a hátizsákunkon vannak stabilizáló pántok, legutolsó lépésként ezeket állítsuk be - ezek akadályozzák meg, hogy a hátizsák teteje hátrafelé dőljön. Valamennyi pántot addig húzzuk, ameddig a hátizsák szorosan és kényelmesen rásimul a hátunkhoz.

Speciális funkciók

Mindig a saját igényeinknek legmegfelelőbb funkciókkal rendelkező hátizsákot válasszuk. Az elöl nyitható darabok lehetővé teszik, hogy minden felszerelés azonnal kéznél legyen, a gyorsabb pakoláshoz azonban a felül nyíló táskákat ajánljuk. A levehető felsőrésszel rendelkező hátizsákok egyszerűen igazíthatóak a tevékenységünkhöz, továbbá a lecsatolt fedél egy egyszerű mozdulattal külön kistáskaként is hordható; a hálós vagy légáteresztő anyagú háttámla elősegíti a levegő áramlását; a belső zsebek a kempingezés során segítenek a ruhák és felszerelések elkülönítésében; a pántok és hevederek segítségével a hátizsákok külső oldalára erősíthetjük a felszerelést; a rugalmas oldalzsebek könnyen hozzáférhetővé teszik például a napszemüveget, zsebkendőt vagy naptejet. Válasszunk tehát úgy túrahátizsákot, hogy speciális funkcióival mindenben az aktuális outdoor kalandunkat támogassák.

Címlapkép: Getty Images

