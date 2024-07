Idén is sok riasztást kaptak a hegyimentők a Börzsönyből: ezek voltak a legdurvább balesetek

Elkészült a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat 2024. I. félévi statisztikája. Idén januártól júliusig a hegyimentők 20 beavatkozást hajtottak végre, ami majdnem a fele a tavalyi év ugyanezen időszakának (2023. évi statisztika). Tavaly az első félévben 39 beavatkozáson vettek részt a hegyimentők, az eltérés oka pedig az enyhe tél: míg a 2022/2023-as télen a hosszú ideig kitartó gyönyörű havas táj vonzotta a túrázókat, a 2023/2024-es télen alig volt hó a Börzsönyben ellenben a hideg, de esős és sáros táj inkább elriasztotta a kirándulókat - írták közleményükben a hegyimentők.

A két időszak összehasonlításában a legszignifikánsabb eltérések a januári hónapra vonatkozóan láthatóak, míg a tavalyi télen több hipotérmiás (például: Erősen kihűlt férfit mentettünk éjszaka NHH környékén) esetekhez is vonulniuk kellett, a jeges ösvények miatt pedig számos végtag töréshez is (például: Két újabb sérült a Börzsönyben vasárnap), 2024 januárjában egyáltalán nem riasztották őket súlyos esethez, a könnyebb sérülések és mentések voltak a jellemzőek.

A kevesebb bevetéssel csökkent az ellátott személyek száma is, a tavalyi első félévi 29 személyhez képest az idei első félévben már csak 19 személyt kellett ellátni/megmenteni. Szignifikáns változás állt be a sérülések jellegébe is, míg tavaly sokkal szélesebb palettán változatos sérüléseket kellett ellátniuk, idén arányaiban megnőtt a bokasérülések száma.

Új felkapott bokasérülési helyszín lett a Szent-Mihály hegy térsége és a Remete barlang, míg korábban évi egy-két sérülés következett be a térségben (legalábbis amire riasztást kaptak) idén már most négy alkalommal kellett bokasérültet lehozni a meredek és csúszós hegyoldalon. Márciusban: (Mentés a Remete-barlangnál, Májusban Súlyos sérült Ördög-hegyen, Júniusban Ismét bokasérült a Remete-barlangnál és Negyedik sérülés idén a Szent-Mihály hegyen.

Kiváló együttműködés alakult ki a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltókkal és a Kismarosi Önkéntes Tűzoltókkal. Már 2023-ban is több közös eseten dolgoztunk együtt de 2024-re a csapatok teljesen összeszoktak és összehangoltan, örömmel dolgoznak együtt. Az idei évben az összes hordágyas, speciálisabb mentésnél már együtt végeztük a mentést, az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően pedig már egymás riasztása is automatikusan történik. Bár a két szervezet alaptevékenysége a tűzoltási tevékenység, nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a hegyimentésben és az együttműködés jelentős mentési kapacitás többletet is jelent a Börzsönyben

- olvasható a közleményben.

A legtöbb börzsönyi túrázó továbbra is a Hegyimentő Szolgálat közvetlen SOS számát részesíti előnybe segélykéréshez és örülünk a belénk fektetett bizalomba. Ha bennünket hívnak először egyszerűbb esetekben csak biztonságos helyre, lakott településre kísérjük a segélykérőt, amennyiben szükséges az Országos Mentőszolgálatot kérjük a legközelebbi parkolóba vagy ha szükséges akkor értesítjük a Katasztrófavédelmet és a Rendőrséget is

- tették hozzá.

Ugyanakkor amennyiben valaki úgy kerül bajba, hogy nem tudja meghatározni a helyzetét vagy súlyos életveszélyben van, mindenféleképpen hívja a 112 segélyhívó számot és utána praktikus bennünket is külön értesíteni. Az okostelefonok (bekapcsolt helymeghatározással) azonnal kijelzik a 112 segélyhívó központnak a segélykérő GPS koordinátáit és a Katasztrófavédelem riasztja a hegyimentő szolgálatot is. Ugyanakkor a helyismeretünk miatt a hegyimentő szolgálat ügyeletesi számára kritikus, hogy minél előbb személyesen is tudjanak egyeztetni a bajbajutottal, ezzel olyan információkhoz jutva, amelyek jelentősen meggyorsítják a mentési folyamatot

- emelték ki.

Címlapkép: Getty Images