Mérlegen a magyar utak állapota: kiderült, miylen siralmas állapotban vannak 2024-ben

A magyar utakon közlekedők előszeretettel gondolják, hogy az utak állapota rossz, egymást érik a kártyúk, és hogy a helyzet nemhogy javulna, hanem évről évre romlik. Azonban a statisztikák nem feltétlenül támasztják alá a szubjektív tapasztalatokat - írta a Pénzcentrum. A Magyar Közút friss adatai alapján ugyanis a magyar utak állapota keréknyomvályú-mélység, egyenetlenség, teherbírás terén arányaiban inkább javult, még ha minimálisan is. A burkolatállapot szempontjából viszont hosszabb a "rossz" minősítést elnyert szakasz, ugyanakkor a "jó" minőségű szakaszok is egyre hosszabbak, a két véglet közötti minőség tűnik el.

Az utak minőségével kapcsolatban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatai lehetnek beszédesek - írta cikkében a Pénzcentrum. A Magyar Közút 2013-tól évente felméri a burkolat állapotát, az egyenetlenséget, a nyomvályúsodást és a teherbírást, ezek szerint a szempontok szerint osztályoznak: az utak minősége lehet jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz, illetve vannak olyan utak, amelyekről nem áll rendelkezésre adat. A Pénzcentrum most a teljes kiépített hálózatból azokat az utakat vizsgálta, melyek a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében állnak.

A legfrissebb adatok alapján, amelyek a 2023. december 31-i állapotot mutatják, keréknyomvályú-mélység tekintetében fokozatosan szorulnak vissza a rossz és nem megfelelő minőségű szakaszok. 2023-ban már együttesen sem érték el az utak 4 százalékát. A jó értékelésű utak pedig 87 százalékot tettek ki.

Egyenetlenség szempontjából már vegyesebb a kép: jónak csak mintegy 12 kilométer tekinthető, mely az összes út 40,5 százaléka. Megfelelő további 16,5 százalék. Rossznak és nem megfelelőnek pedig az utak több mint 30 százalékát értékelték.

A magyar utak burkolatállapot tekintetében vannak a lerosszabb állapotban arányaiban.

Ahol pedig rossz a burkolatállapot, ott minden bizonnyal kátyúkkal is fog találkozni az ember. 2023-ban az utak cirka 53 százalékának volt rossz vagy nem megfelelő a burkolatállapota, míg 2022-ben még közel 51 százalékról lehetett ezt elmondani. Ez több mint az útszakaszok fele - így aki sokat közlekedik a rosszabb állapotú utakon, valóban érezheti azt, hogy egymást érik a kátyúk, amerre csak jár. Az is látható az adatokból, hogy nemcsak arányaiban nőtt a rossz burkolatú utak hossza, hanem kilométerben is: nagyjából ezer kilométerrel hosszabb a rossz utak szakasza.

