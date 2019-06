Módosultak a CSOK szabályai: mutatjuk a legújabb információkat!

A változások apropóján a Portfolio utánajárt, mekkora összeg jutott el eddig a magyar családokhoz. 2016 elejétől idén március végéig összesen 82 ezer CSOK-szerződést kötöttünk 256 milliárd forint összegben. A szerződésszám kétharmada használt, az összeg kétharmada új lakásokhoz kötődik. A támogatások 70%-át mindössze kettő, hazai irányítású bankcsoport közvetítette, az összeg 60%-a pedig a legalább három gyereket vállaló, új építésű lakásba költöző mintegy 16 ezer családhoz került.

2015 nyarán indult el a korábbi szocpolt és utódjait felváltó CSOK a gyermekvállalás és a lakáspiac fellendítésére. Igazán bőkezű azonban 2016 elejétől lett a rendszer, azóta idén március végéig összesen 81 752 támogatási szerződés született 256 milliárd forint értékben - derült ki azokból az adatokból, amelyeket kérésünkre a Magyar Nemzeti Bank küldött el a Portfolionak. Az alábbi ábrák ezeket mutatják be részletesen, a cikk végén pedig az egyes nagybankok válaszai találhatóak.

A lakáspiachoz és a lakáshitel-piachoz hasonlóan az év második és harmadik negyedéve a legerősebb a CSOK szempontjából is. Az összeg szempontjából 2017 harmadik negyedéve, darabszámban pedig 2018 harmadik negyedéve jelentette eddig a csúcsot. 2016 legelejét leszámítva negyedévente 5000-8000 darab CSOK-szerződést írnak alá Magyarországon 15 és 25 milliárd forint közötti összegben.

A szezonalitáson túl sem csökkenő, sem növekvő trend nem figyelhető meg egyértelműen a CSOK esetében, egy év leforgása alatt stabilan 80 és 90 milliárd forint közötti összeg kerül a gyermekvállaló és gyermeket nevelő családokhoz lényegében 2017 eleje óta.

Az összeg több mint 40%-át új ingatlanok építésére veszik fel, és közel egynegyedes arányt képvisel az új lakás vásárlása és csaknem egyharmados arányt a használt lakás vásárlása, miközben a bővítésre felvett támogatások egyelőre marginális szerepet játszanak. A falusi CSOK esetében ez némileg másképp lesz, hiszen a támogatást kombináltan, részben lakásvásárlásra, részben bővítésre vagy felújításra lehet felvenni. Felújításra egyébként a "normál" CSOK továbbra sem lesz felhasználható, csak építésre, vásárlásra és bővítésre, változás azonban, hogy a "CSOK-os" használt lakások eddigi 35 milliós forintos felső értékhatárát eltörlik.

A szerződések (és nyugodtan mondhatjuk, az igénylők) száma alapján nagyjából ellentétes a helyzet, háromból kettő szerződést használt lakás vásárlásának megtámogatására kötnek, és a szerződések ötöde megy új lakás építésére, illetve alig tizede új lakás vásárlására. Azt nem tudjuk pontosan, hogy a "bűvös" 10 milliós összeg mekkora arányt képvisel az összes CSOK-igénybevételen belül, az MNB közlése alapján azonban annyit igen, hogy 16 302 darab szerződés keretében összesen 154 milliárd forint, vagyis az összeg 60%-a azoknak jutott, akik legalább három gyermekre vették fel a támogatást, és új építésű lakásba költöztek (ők jogosultak a 10 millióra). Bár a demográfiai ösztönzés megítélése szempontjából édekes lenne tudni, nem tudjuk, hogy ebből a kicsivel több mint évi 5000 párból hányan vállaltak/szültek "új" gyereket (lévén, hogy meglévő legalább 3 gyermek után is igénybe vehető a támogatás), és pláne, hogy közülük hányan döntöttek így a 10 milliós összeg ösztönzésére.

Új lakás építésére vagy vásárlásra egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermek esetén 2,6 millió, legalább három gyerek esetén 10 millió forint vehető fel, míg használt lakás vásárlására vagy bővítésére 600 ezer, 1,43 millió, 2,2 millió, illetve legalább négy gyerek esetén 2,75 millió a felvehető összeg. Az igénylés célja szerinti eltérések így meglátszódnak a különböző célok szerinti átlagösszegeken is: míg használt lakásokra átlagosan 1,5-1,7 milliót vesznek fel a családok, az új lakások esetében ez 6,4-7,6 millió körül alakult az elmúlt negyedévekben.

A Portfolio rákérdezett a legfeljebb 3%-os kamatozású "CSOK-hitel" igénybevételére is. Ezt 2016 elejétől legfeljebb 10 millió forintos összegben, tavaly ősztől 15 milliós összegben lehetett felvenni három gyerekre, tavaly ősszel a 10 milliós támogatott hitelfelvételi lehetőséget a kétgyerekesekre is kiterjesztették. Idén július 1-jén újabb változás jön: a támogatott hitel használt lakásokra is igénybe vehető lesz a 10, illetve 15 milliós kamattámogatott összeggel.

Az adatok azt mutatják, hogy e hitelek darabszáma csökkenőben van (vélhetően a piaci fix kamatozású lakáshitelek még kedvezőbbé válása miatt is), az átlagösszeg növekedése miatt azonban ez a hitelfelvétel teljes összegén nem látszódik. A három gyerekesek megemelt lehetséges hitelösszegének köszönhetően az átlagos támogatott hitelösszeg egyébként már 10 millió forint felett jár.

Mely bankoknál vesszük fel a CSOK-ot?

Megkérdeztük a kilenc legnagyobb hazai bankcsoportot, és bár nem mindegyik válaszolt, az kiderült: 10 CSOK-szerződésből 7 az OTP-hez és a Takarék Csoport valamely tagjához köthető. Az alábbi listánk elején álló 5 bank "CSOK-piaci" részesedése összeg és darabszám szerint is több mint 80 százalék.