Új világ jön a családtámogatásoknál: kiderült, mennyit oszthatnak szét

Kevesebb, mint két hét, július 1-jén új világ kezdődik a magyar családtámogatási rendszerben: elrajtol a családvédelmi program, köztük a kifejezetten otthonteremtésre vonatkozó kedvezmények is. Mint ismert, nemcsak a babaváró hitel, a nagycsaládosok autóvásárlási programja, és a falusi CSOK indul el, hanem a meglévő CSOK egyes szabályait is átírta a kormány. A változások apropóján annak szerettünk volna utána járni, hogy mekkora összeg jutott el eddig a magyar családokhoz. Éppen ezért az alábbi kérdésekke felkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát:

Hány darab és hány milliárd forintnyi CSOK-szerződést kötöttek Magyarországon eddig?

Hány darab és hány milliárd forintnyi új építésű lakásra szóló CSOK-szerződést kötöttek Magyarországon eddig?

Hány darab és hány milliárd forintnyi használt lakásra szóló CSOK-szerződést kötöttek Magyarországon eddig?

Hány darab és hány milliárd forintnyi 10 milliós összegről szóló CSOK-szerződést kötöttek Magyarországon eddig?

Hány darab és hány milliárd forintnyi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelszerződést kötöttek eddig?

Hány darab CSOK-szerződésre és hány milliárd forintnyi összegben folyósítottak CSOK-ot 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, illetve 2019 eddig eltelt részében?

Hogy oszlott meg darabszám, illetve összeg szerint ez évente új, illetve használt lakásra folyósított CSOK között?

Hány darab és hány milliárd forintnyi CSOK-hoz kapcsolódó támogatott hitelt folyósítottak 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, illetve 2019 eddig eltelt részében?

Nos, ugyan részletes statisztikákkal nem szolgáltak a HelloVidék megkeresésére, mint azt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságától megtudtuk, "a bevezetés, 2015 júliusa óta 2019 áprilisig eltelt több mint három és fél éves időszakban 104 ezer család vette igénybe a vissza nem térítendő családi otthonteremtési kedvezményt (csok-ot) 304 Mrd Ft összegben." Emellett hozzátették:

Ennek az összegnek kétharmada új otthonok, egyharmada pedig használt lakások (felépítéséhez) megvásárlásához járult hozzá. Kamattámogatott kölcsönt összesen 18 ezer család 166 milliárd forintnyi összegben vett igénybe.

A minisztérium válaszában felidézte, hogy júliustól a családvédelmi akció keretében tovább bővülnek a támogatások: életbe lép a babaváró támogatás, amely akár otthonteremtésre is fordítható, illetve már használt lakásra is felvehető lesz a CSOK mellé igényelhető kedvezményes kamatozású kölcsön. "A kétgyermekes családok 10 millió forintos, a három és többgyermekes családok 15 millió forintos kedvezményes kamatozású kölcsönt kaphatnak használt lakás vagy ház vásárlására is. Eddig csak új lakás építéséhez vagy vásárlásához járt a CSOK-kölcsön 10, illetve 15 millió forint összegig" - írták a HelloVidék megkeresésére.

Felhívták a figyelmet, hogy a használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörölik a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a CSOK igénylésének a feltétele volt. Emlékeztettek arra is, hogy életbe lép a falusi CSOK is, amelyet a meghatározott településken lehet igénybe venni, használt lakás vagy ház vásárlásához, korszerűsítéséhez, valamint meglévő lakás vagy ház felújításához, bővítéséhez és korszerűsítéséhez. Arról pedig, hogy minderre mennyi pénzt fordítanak, elmondták:

A 2020-as költségvetésben az otthonteremtési támogatások összege jövőre megközelíti a 300 milliárd forintot, ez 54 milliárddal több, mint idén és duplája a 2010-es szintnek. Ebben benne van a már idén júliustól életbe lépő új kamattámogatott CSOK-kölcsön bővítése, és a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése is. A falusi CSOK önmagában közel 63 milliárd forint.

Sajnos ennél részletesebb információkat nem kaptunk a minisztériumtól, más forrásból viszont vannak már mélyebb statisztikai mutatók is. Amennyiben érdekel a téma, ajánljuk figyelmedbe a Portfolio hétfőn, az MNB adatszolgáltatása alapján megjelent elemzését. Az anyagból többek között az is kiderült, hogy a 2016-ban útjára indított CSOK -támogatások 70%-át mindössze kettő, hazai irányítású bankcsoport közvetítette, az összeg 60%-a pedig a legalább három gyereket vállaló, új építésű lakásba költöző mintegy 16 ezer családhoz került. Érdekesség, hogy az EMMI és az MNB által publikált számok között van némi különbség, az eltérés oka vélhetően a mérés módszertanában keresendő.

