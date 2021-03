Mi történik ezekben a megyékben? Csúcsot döntött a házasságkötések száma

A párok növekvő elhatározását a Központi Statisztikai Hivatal adatai is tükrözik, melyből jól látszik, valóban emelkedésnek indult a házasságkötések száma. Hazánkban a 1970-es évek közepétől csökkent azok száma, akik hivatalosan összekötötték az életüket. Az évtizedeken át tartó csökkenés 2010 után viszont fordulatot vett, a házasságkötések száma 2010 és 2016 között közel a másfélszeresére emelkedett. Ezután szintén emelkedés következett. Míg 2010-ben 36 ezren járultak az anyakönyvvezető elé, addig 2019-ben már 65 268 ezer pár mondta ki a boldogító igent. Az emelkedés pedig a következő évben sem állt meg.

Az elmúlt tíz évben kétszeresére nőtt a házasságkötések száma, és folyamatosan emelkedik a gyermekvállalási kedv is. Negyven éve volt utoljára olyan magas a házasságkötések száma Magyarországon, mint tavaly. 2020-ban 140 ezer fiatal kötelezte el magát egymás mellett, míg tíz évvel korábban 70 ezren kötöttek házasságot

- mondta Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter a Házasság hete rendezvénysorozat keretében Család-karrier-egyensúly címmel tartott online konferencián.

Hol volt a legnagyobb "esküvőboom"?

Ahogy azt az adatok mutatják, egyre több magyar mondja ki a boldogító igent, viszont arról kevés szó esett, hogy mely megyékben volt a legnagyobb a házasodási kedv. A HelloVidék most ennek alapján utánanézett, hogy mi a helyzet a házasságkötések számával regionális, illetve megyei bontásban.

2020. január–szeptemberben 53 774 házasságkötést anyakönyveztek, 3,1 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötések száma Budapesten és Tolna megyében csökkent (13 illetve 5,4 százalékkal), a többi megyében emelkedett, a legnagyobb mértékben, 15 százalékkal Bács-Kiskun megyében. A házasságkötések számának alakulását a koronavírus okozta járvány miatt bevezetett csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedések befolyásolták.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján láthatjuk, hogy a régiók tekintetében az Észak-Alföld vitte a prímet, itt 11012 házasságkötés történt. A második a Dél-Alföldi régió lett 9221, míg a harmadik pedig a Közép-Dunántúl lett 7976 házasságkötéssel. A legkevesebb házasságkötés viszont a Dél-Dunántúlon (5994), illetve a Nyugat-Dunántúlon (6414) köttetett.

régió neve: házasságkötések száma 2020-ban: Észak-Alföld 11012 Dél-Alföld 9221 Közép-Dunántúl 7976 Észak-Magyarország 7812 Nyugat-Dunántúl 6414 Dél-Dunántúl 5994

Régiók szempontjából az Észak-Alföld dominált, így a megyei adatok tekintetében is kiemelkedő számokat mutatott. Ugyan a legkiugróbbnak Pest megye bizonyult, itt 8768 házasságkötés történt, a második és harmadik helyen két északi megye áll: Borsod-Abaúj-Zemplén megye 4 568, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4254 házasságkötéssel. A legkevesebb számokat Nógrád megye produkálta, itt összesen 1274 esküvő volt. Tolna (1514) és Zala (1571) megyében sem volt sokkal több házasságkötés, szinte azonos számokkal szorultak a lista végére.

megyék neve: házasságkötések száma 2020-ban: Pest 8768 Borsod-Abaúj-Zemplén 4568 Szabolcs-Szatmár-Bereg 4254 Hajdú-Bihar 4024 Bács-Kiskun 3764 Fejér 3182 Győr-Moson-Sopron 3158 Csongrád-Csanád 2908 Jász-Nagykun-Szolnok 2734 Békés 2549 Baranya 2491 Veszprém 2457 Komárom-Esztergom 2337 Somogy 1989 Heves 1970 Vas 1685 Zala 1571 Tolna 1514 Nógrád 1274

A falusi csok csak rátett egy lapáttal

Ahogy a fenti táblázat mutatja, az északi régiókban nőtt a házasságkötések száma, az adatok alapján viszont az is jól látszik, hogy ezeken a területeken népszerűbb a falusi csok is, mely másfél éve vált igényelhetővé és azóta is töretlen érdeklődés övez. A HelloVidék éppen ezért folyamatosan beszámolt a támogatás feltételeiről és lehetőségeiről.

Hogy még széleskörűbb információkkal szolgáljunk, elindítottunk egy falusi csok aloldalt, ahol az összes településről készítettünk egyedi elemzést, legyen szó az adott falura vagy kisvárosra vonatkozó legfontosabb népszámlálási adatokról, lakáspiaci és gazdasági statisztikákról. Az aloldal elindulása óta rengetegen böngésztek az összegyűjtött információk között, mi pedig rendszeresen közöltük a látogatottsági statisztikák alapján, hogy mely megyékben és településeken volt a legnagyobb érdeklődés a falusi csok iránt.

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos tájékoztatása szerint 2020 május végéig 10 229 család nyújtott be támogatási kérelmet több mint 54 milliárd forint értékben.

Mint mondta, területileg meglehetősen kiegyenlített az igénylések száma, ugyanakkor a listából "felfelé" kiemelkedik Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya, Heves és Nógrád megye, ahol sok a kistelepülés.

Ezt erősítette meg a Takarékbank adatsora is, mely szerint a csok támogatást az észak-alföldi régióban igényelték a legtöbben (6672 db); közép-magyarország – budapesti régióban pedig a legkevesebben (2097 db). A falusi csok tekintetében a dél-alföldi régió volt a legvonzóbb (600 db igénylés), míg

a közép-magyarországi – pestii régió pedig a legkevésbé (178 db igénylés) vonzó.

Jöhetnek a "csok babák"?

A KSH, Fókuszban a megyék című tanulmánya szerint 2020 I–III. negyedévében Magyarországon 69543 gyermek született. 2019 azonos időszakához képest a születések száma 4,9 százalékkal emelkedett. Megyei szinten a népmozgalmi folyamatok eltérően alakultak: Budapesten és Komárom-Esztergom megyében kevesebb, Veszprém megyében pedig szinte ugyanannyi gyermek született, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a többi megyében 2,0–12 százalékkal több csecsemő jött a világra. A legnagyobb mértékű növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét jellemezte.

Ennek alapján megnéztük azt is, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint, mely megyékben volt a legmagasabb a gyermekszületések száma, illetve azt is, hol volt a legalacsonyabb 2020-ban, éves szinten.

Az országos adatok alapján 92233 baba született összesen az elmúlt évben Magyarországon. A régiós adatok azt mutatják, hogy nem csak a házasságkötések száma és a falusi csok igénylése ugrott meg az északi megyékben, de a gyermekszületések száma is itt volt a legmagasabb. A lista végén a Dél-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl szerepel, ezeken a területeken a házasságkötések számá is jóval alacsonyabb volt a többihez képest.

régió neve: élveszületések száma 2020-ban: Észak-Alföld 15916 Pest 12975 Észak-Magyarország 12042 Dél-Alföld 11285 Közép-Dunántúl 9698 Nyugat-Dunántúl 8347 Dél-Dunántúl 7772

Megyék tekintetében Pest megye kiugró számokkal bír, mivel itt született a legtöbb baba, összesen 12975. A ranglista második és harmadik helyét viszont itt is két északi megye birtokolja: Borsod-Abaúj-Zemplén 7328, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6487 csemetével. A listavezetőkhöz képest nagyon nagy lemaradás mutatkozik a sor végén. Nógrád megye és Zala megye nagyon alacsony számokat mutat gyermekszületések tekintetében - ahogy az összes többi mutató tekintetében is.

megyék neve: élveszületések száma 2020-ban: Pest megye 12975 Borsod-Abaúj-Zemplén 7328 Szabolcs-Szatmár-Bereg 6487 Hajdú-Bihar 5748 Bács-Kiskun 4993 Győr-Moson-Sopron 4240 Fejér 4054 Jász-Nagykun-Szolnok 3681 Csongrád-Csanád 3465 Baranya 3139 Veszprém 2877 Heves 2839 Békés 2827 Komárom-Esztergom 2 767 Somogy 2 625 Vas 2 161 Tolna 2 008 Zala 1 946 Nógrád 1 875

2020-ban számos gazdasági-társadalmi folyamatra hatással volt a koronavírus okozta járvány és az annak megfékezésére hozott intézkedések. A házasságkötések számának alakulását a koronavírus okozta járvány miatt bevezetett csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedések is befolyásolták, így az eredményeket ez is nagyban alakította. A fenti táblázatok viszont erősen azt mutatják, hogy valami elindult az észak-magyarországi megyékben. Ezt igazolják az emelkedő számok, mind a házasságkötések, mind a megszületett babák száma alapján.

