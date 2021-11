Brutál áron mérik idén a csokimikulásokat: itt a 2021-es bolti árlista

A csokoládéról sok mindent állítottak már, egyszer egészségtelennek, majd egészségesnek kiáltották ki, azt is beharangozták pár éve, hogy a klímaváltozás hatására megszűnhet a csokoládé a mai formájában, hisz nagy bajba kerülnek a kakaóültetvények 2050-re. Ez utóbbi igaz is lehet, amit viszont biztosan tudunk, az az, hogy történhet bármi, a csokoládéról eddig nem tudott és nem is akart lemondani az emberiség. Ilyenkor, karácsony és főleg december 6. előtt pedig mi más kerülne előtérbe, ha nem a csokimikulás, ami nélkül elképzelhetetlen a Mikulás-napi ajándékozás, és minden kis- és nagy gyermek legalább egyet talál majd belőlük a csizmájában hétfő reggel. Még az sem tart ettől vissza bennünket, hogy a drágulás a csokoládépiacon is erősen jelentkezett idén.

A legutolsó inflációs adatok szerint 2021. októberben a fogyasztói árak átlagosan 6,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, és az elemzői várakozások szerint a drágulás nem áll meg, még magasabb is lehet év végégig. A vásárlók leginkább az üzemanyagok és az élelmiszerek terén érzékelhetik az árak emelkedését. Az alapvető élelmiszerek árának emelkedése pedig kihat az édességek árára is, így folyamatos drágulásra lehet számítani karácsonyig, de ez sem tart vissza minket, vevőket attól, hogy "megédesítsük" az ünnepeket.

A várakozások szerint az idén mintegy nyolcmillió csokoládéfigurát és 3500 tonna szaloncukrot visznek haza a magyar boltokból. A teljes decemberi forgalom elérheti az ötvenmilliárd forintot.

- mondta el Intődy Gábor, a Magyar Édesség­gyártók Szövetségének főtitkára. Hozzátette, hogy az elmúlt években a minőség irányába terelődött a forgalom, sokan inkább kevesebb, de jobb minőségű desszertet választanak a karácsonyi időszakban.

Mikulás-nap hagyománya

A modern magyar néphagyomány szerint december 5 éjjelén, december 6 hajnalán a Mikulás meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Ez a népszokás, azaz az ablakba kitett csizmákba ajándékot helyező titokzatos Mikulásjárás körülbelül egy évszázadra tekint vissza. Magyar nyelvterületen Mikulás alakjára használatos az újabb keletű, a szélesebb körben csak az 1950-es évek óta elterjedt, Télapó elnevezés is, ami feltételezhetően teljesen téves összemosása a különböző kultúrkörök hagyományainak. A képzeletbeli ajándékosztó alakjának elnevezésére régóta használt „Mikulás” elnevezés 1856-tól eredeztethető és egy olyan „lény”, illetve népi mesealak elnevezése, aki december 6-án, Szent Miklós napján megajándékozza a gyermekeket.

A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás szokása pedig osztrák hatásra terjedt el a magyar családoknál. A Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány azonban a globalizáció hatására megváltozott: míg a két világháború között a Mikulás alakja a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a mai fogyasztói társadalmakban egyre inkább elterjed az a nézet, hogy Mikulás, illetve országonként más-más alak, aki a mi jóságos Mikulásunk megfelelője, Lappföldön él, szánját rénszarvasok húzzák, a segítők pedig általában elmaradnak mellőle.

A csokimikulás vagy csokitélapó története

A csokitélapó gyártása 1880-ban kezdődött, amikor is a Suchard egy 300 darabból álló csokimikulás-sorozatot készített. Ezen figurák a gyűjtők számára készültek, méghozzá egy verseny keretében. A lényege az volt, hogy az összes darabot tartalmazó album benyújtásával különféle díjakat lehetett nyerni. Ezen gyűjtőszenvedély szerencsére falánkságunk martalékává vált, s hamarosan tömeggyártásra álltak át a csokigyárak. Magyarországon 1934 óta gyártanak cukormázas mikulásfigurákat töretlen sikerrel. A kezdeti tömör csokikat ugyan felváltotta az üreges édesség, ám ez cseppet sem befolyásolja diadalát.

Széles a választék csokimikulásban

A választék nagyon széles, a gyártók egész évben készülnek a szezonra, s idén is számos újdonság jelenik meg a piacon. A szakember szerint a kínálatban egyre nagyobb szerep jut a különleges szaloncukroknak és édességeknek, az organikus, a bio és a vegán termékek száma dinamikusan emelkedik. A legtöbben ugyanakkor így is a hagyományos ízekhez ragaszkodnak.

A mikulásra szánt csoki és a csokimikulás árában is emelkedésre számíthatnak most a vásárlók, az alapanyag mellett ugyanis szinte minden termelési tényező ára nőtt, a drágulást pedig egyetlen gyártó sem tudja lenyelni. A szövetség főtitkára szerint mindazonáltal az elmúlt hónapokban tapasztalt árrobbanás hatása jelentősebb mértékben csak jövőre mutatkozik majd meg az édességek piacán.

A keresletre a szövetség tapasztalatai szerint egyelőre nem volt hatással a drágulás idén. Intődy Gábor arról számolt be, hogy - bár a 2021-es aktuális forgalomról még nincsenek adataik, de a kereskedőktől nem kaptak olyan visszajelzést, hogy éreznék a drágulás hatását a keresletben.

Az élelmiszer speciális helyzetben van, ezen belül az édesség is. Az édességgyártás minden összetevője drágult az utóbbi időben. Emelkedett az alapanyagok ára: drágább lett a cukor, a kakaó, az olaj, növényi zsírok, drágábbak lettek a szemes termények, a magvak, és a gyümölcsök is. Nem tudok olyan alapanyagot megemlíteni, amelynek az ára stagnált vagy csökkent volna. Ezenfelül drágább lett a munkaerő is - nemcsak a hazai, hanem a külföldi termelés költsége is nőtt. Drágább lett a szállítás és a csomagolóanyagok, azok is, amelyekkel a fogyasztó nem találkozik, mint pl. a kartonpapír. Nagyon sok hatás egyszerre érvényesül, amelyet a fogyasztók az árak emelkedésében tapasznak

- mondta el a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára a Pénzcentrumnak. Arra is kitért, hogy a klímaváltozás és a fenntarthatóság több szempontból is hatással van az édességgyártásra: az egyik, hogy bizonyos növények termőterülete szűkül, ez pedig kihat a termelésre, árakra. A másik, hogy Magyarországon – illetve általánosságban a világon – egyre fontosabb szempont a fenntarthatóság a vásárlás során is. A fenntartható termékekért pedig a magyar vásárlók is hajlandók akár többet fizetni.

Ezek közül választhatunk a boltokban

Boci Tejcsoki Mikulás 40g

Spar: 359 FT

359 FT Auchan: 269 Ft

269 Ft Tesco: 289 Ft akciósan neten, boltban 399 Ft

Kinder Mikulás figura 55 g

Tesco: 559 Ft

559 Ft Auchan : 419 Ft

: 419 Ft jupino.hu: 425 Ft

Smarties Tejcsokoládé Mikulás 85 g

kifli.hu: 699 Ft

699 Ft Tesco: 869 Ft

Milka Mikulás 45 g

kifli.hu : Ár: 399 Ft

: Ár: 399 Ft Auchan: 399 Ft

399 Ft Tesco: 499 Ft

Piros Mogyorós Mikulás tejcsoki 50 g

Auchan: 399 Ft

399 Ft kifli.hu: 399 Ft

Tibi Mikulás tejcsoki 40-60 g

kifli.hu 40 g: 259 Ft

259 Ft Auchan: 60 g : 349 Ft

: 349 Ft Tesco 60 g: 349 Ft

Monarc tejcsokoládé Mikulás - Aldi

Ár: 529 FT

Kiszerelés: 200 g

Kitkat tejcsoki Mikulás 85 g

Auchan: 599 Ft

599 Ft Tesco: 599 Ft

Lindt Mikulás 70 g

kifli.hu: 899 Ft

899 Ft Tesco: 899 Ft

899 Ft Auchan: 899 Ft

Favorina Mikulás - Lidl

Ár: 389 Ft

Kiszerelés: 150 g

Merci üreges Mikulás - Spar

Ár: 699 Ft

Kiszerelés: 60 g

Szamos Tejcsokoládé Mikulás figura - Auchan

Ár: 549 Ft

Kiszerelés: 60 g

Szerencsi Mikulás tejcsokoládé - kifli.hu

Ár: 299 Ft

Kiszerelés: 40 g

Paleolit "tejcsoki" Mikulás - diszkontdieta.hu

Ár: 300 Ft

Kiszerelés: 25g

Címlapkép: Getty Images