Fenekestől felforgatja a piacot a CSOK megszűnése: hogy vesznek majd házat a magyar családok?

Január 1-jétől indul a CSOK Plusz, ami leváltja az addig elérhető CSOK-támogatást. A változó támogatási formák általában hatással vannak az ingatlanpiaci forgalomra az év végén és az új év elején: növekvő kereslet, esetleg kivárás érezhető. De mi a helyzet most?

Sok ingatlanvásárlás előtt álló család, illetve gyermeket tervező pár gondolkodhatott el az elmúlt hónapokban azon, hogy mit tegyenek: még a régi CSOK éri meg számukra jobban, és így minél előbb lépjenek az ügyben, vagy inkább az új CSOK Plusz. Akik számára az előbbi, azok az év utolsó hónapjaiban erősítik az ingatlanpiacot vevőként, míg az utóbbit kihasználni tervezők az idén még kivárnak, és majd csak jövő év elején jelennek meg ingatlanvásárlási szándékkal – írja közleményében a Balla Ingatlan.

Nem mindegy, hogy melyiket vesszük fel!

A különbség jelentős a két támogatás között: míg a CSOK alapvetően egy vissza nem térítendő támogatás, addig a CSOK Plusz egy kamattámogatott hitel. Azt is figyelembe kell venni, hogy a CSOK által elérhető támogatási összegek annak bevezetése óta nem változtak, ahogy a hozzá kapcsolódó hitel összege sem, miközben számottevő ingatlan-áremelkedés következett be.

Az idei év végén így a maximálisan elérhető 10 millió forintos támogatási összeg már meglehetősen szerénynek tűnik, ha figyelembe vesszük a mostani budapesti ingatlanárakat. A CSOK Plusznál ezzel szemben három gyermek esetében 50 millió forintos, kedvezményes kamatú hitelt igényelhetnek a családok, ami jobban igazodik a realitáshoz.

Az persze kétségtelen, hogy sokak számára, még egy ekkora hitel mellett sem egyszerű a jelenlegi árszinteken a családjuk számára megfelelő ingatlant vásárolni. Hiszen a törlesztőrészlet a kedvező kamat ellenére is komoly részt szakíthat ki a havi jövedelemből.

Jövőre is marad a babaváró

Némi könnyebbség, hogy az önerő a Babaváró hitel révén jövőre is biztosítható. Arra azonban figyelni kell, hogy a Babavárónak szintén változnak a feltételei: például 41 év helyett 30 év lesz a korhatár, miközben a maximális hitelösszeg 10 millió forintról 11 millió forintra emelkedik.

Ugyanakkor a feltételek azon elemére is érdemes egy pillantást vetni, hogy a CSOK Plusz csak azok számára kihasználható támogatás, akik még gyermekvállalás előtt állnak. Ez pedig jelentős változást jelent a CSOK-hoz képest, és leszűkíti a potenciális igénylők körét. Így azok számára, akik már nem terveznek további gyermeket, szintén indokolt volt élni az eddigi támogatással.

De hogyan mutatkozott meg ezeknek a tényezőknek a hatása az ingatlanpiacon az év végén? És mit várnak az ingatlanosok a továbbiakban, mire számítanak a jövő év elején? Rácz Gyula László, az iroda szakmai vezetője az idei év utolsó negyedévében tapasztalt némi élénkülést, ami lehet a megszűnő CSOK hatása is, ugyanakkor számottevő forgalomnövekedésről nem tudott beszámolni. Mint mondta:

Egy-két ügyfélnél látták azt, hogy megpróbálták még kihasználni 2023 végén a régi CSOK-ot. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy nem azért lefojtott most a piac, mert az új CSOK Plusz miatt kivárna a vevők egy része, hiszen az szerinte semmilyen tekintetben nem kedvezőbb támogatás, mint a CSOK.

Magyarázatként hozzáfűzte, hogy a piac egész évben hullámzott, elsősorban a magas hitelkamatok miatt, és a forgalom náluk összességében legalább 30 százalékkal volt mérsékeltebb, mint az azt megelőző, 2022-es évben. Csak a nyári hónapokban kezdett magához térni, de ezt követően is inkább a már említett hullámzás jellemezte, ami akár a jövő évben is megmaradhat.

Az ingatlanközvetítő hálózat másik szakmai vezetője, Garaba Gergely is hasonlóképpen látja a helyzetet:

Nem érzékeltek változást a forgalomban a CSOK miatt, habár elvétve találkoztak olyan ingatlantulajdonosokkal, akik a változás miatt kivártak az eladással, illetve olyan vevőkkel, akik áttolták jövő évre a vásárlást.

Továbbra is lassulás jellemzi a piacot

Szerinte a piacot továbbra is az egész évben, illetve az elmúlt másfél évben jelentkező lassulás jellemzi: csökkent a kereslet, nőttek a kamatok, kevesebben vettek fel hitelt, a befektetők pedig eltűntek. Úgy látja, hogy a vevők egyre megfontoltabban vásárolnak ingatlant, hosszan válogatnak a kínálatból, így az eladó ingatlanokat többször kell bemutatni, mint korábban.

Némi forgalomélénkülés csak szeptembertől jelentkezett - ez a megtekintések és adásvételek számában is érzékelhető volt -, amikor minimális mértékben csökkentek a jelzáloghitel-kamatok és az infláció is mérséklődött. Ugyanakkor a keresletet visszafogja, hogy a hirdetési árakat kitartják a tulajdonosok - jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy december közepén leáll a piac, már csak az ünnepek és az ehhez kapcsolódó közigazgatási és banki szünet miatt, és aztán csak január közepén indul be újra. Addigra talán a CSOK Plusszal kapcsolatos, eddig homályos információk is tisztázódnak - jegyezte meg.

Reményei szerint a megváltozott támogatás kicsit talán élénkíti majd az ingatlanpiacot, de ha rendeződne a külpolitikai helyzet, a belső kerületek ingatlanpiacára az is kedvező hatást gyakorolna. Hozzátette ugyanakkor, hogy egy-egy váratlan, kedvezőtlen hatás könnyen megakaszthatja ezt a lassú javulást.

