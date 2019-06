Brutális hőség támadja a magyarokat: így védekezz a kánikulában

A szervezetet az első nyári hőséghullám terheli meg leginkább, ilyenkor megnövekszik a hőségre visszavezethető halálozás veszélye, illetve ebben az időszakban megnő a koraszülés kockázata is, ezért az időseknek, és a várandós anyukáknak is egyaránt több figyelmet kell szentelniük a meleg kivédésére. A kánikulában a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőknek, valamint a vese-, máj- és cukorbetegeknek is különösen oda kell figyelniük magukra.

Szervezetünk hőszabályzó képességét több tulajdonság is befolyásolja, mint például az egészségi állapot, az életkor, a testsúly, illetve a táplálkozás és a gyógyszerszedés is. Ezeken kívül sok függ attól is, hogy otthonunk, és autónk mennyire van felszerelve a meleg elleni küzdelemre.

Vízpótlás

Kánikula idején megnő a kiszáradás veszélye, ugyanis a testünkből izzadtság útján távozó víz pótlásáról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Nyáron nagyon fontos a folyadékpótlás, ezért mindenkinek ajánlott többet innia, mint általában, erről légkondicionált helyiségben se feledkezzünk meg. Igyunk sok vizet, gyümölcslevet, és levest, ezzel nagyban segítjük szervezetünknek a hidratálását.

Érdemes ebben az időszakban főként olyan zöldségeket és gyümölcsöket ennünk, melyeknek magas víztartalma van, ilyenek például a tökfélék, a görögdinnye vagy az uborka. Ajánlott a nagy hőségben kerülni az olyan ételeket, melyeknek magas a sótartalma, mivel a só vizet von el a szervezettől, elősegítve a kiszáradást. Általában sok só található a füstölt húsokban és a szalonnákban ezeket érdemes könnyebb ételekre, grill húsokra és levesekre cserélni a nyár alatt. A gyerekek, és az idősek érzékenyebbek a hőmérséklet-változásra, így náluk még fontosabb a magas víztartalmú étrend, hogy megelőzzék a kiszáradást. Nagy melegben koffeines, alkoholos és cukros italokat csak mértékkel, vagy egyáltalán ne fogyasszunk, ezek ugyanis elvonják szervezetünktől a vizet. A kánikula idején bőrünket is jobban óvnunk kell a kiszáradástól, szakítsunk időt arra, hogy bekenjük arcunkat és kezünket hidratáló krémmel.

Utazás

Ebben a nagy melegben érdemes odafigyelnünk napi rutinunkra, pontosabban arra, hogy mikor, milyen ruházatban mozdulunk ki otthonunkból. Nem ajánlott a dél körüli órákban a szabadban tartózkodni, a hőség délután 2 óra környékén tetőzik, ilyenkor fenyeget leginkább a hőguta veszélye, és könnyen le is éghetünk. Ennek elkerülése érdekében viseljünk világos és szellős ruházatot, fejünket pedig védjük sapkával, vagy kalappal.

Amennyiben autóval utazunk, indulás előtt érdemes kiszellőztetni járművünket, hogy ne csapjon meg bennünket a benti meleg; húzzuk le az ablakokat, nyissuk ki az ajtókat, vagy indítsuk el a légkondicionálót, mielőtt beülnénk. Ha járművünkben használunk klímaberendezést, ne állítsuk túl hidegre, mert a kinti és benti hőmérséklet-különbség miatt könnyen megfázhatunk. Az ideális hőmérséklet 5-8 fokkal alacsonyabb, mint a kinti hőmérséklet. Ha közeledünk úti célunkhoz, kiszállás előtt pár perccel kapcsoljuk ki a klímát, hogy a hőmérséklet-különbség minél kisebb sokkot okozzon szervezetünknek.

Kánikulában a hő hatására csökkenhet a reakcióképesség, és a koncentrálóképesség is, ezért ajánlott óvatosabban vezetni. Mivel általában a sofőröket megviselheti a meleg, az utakon gyakrabban előfordulhatnak torlódások, fennakadások, emiatt pedig sokkal stresszesebbek vagyunk és könnyebben hibázunk.

Az egyik legfontosabb szabály, hogy mindig legyen az autóban elegendő ivóvíz, hiszen hőségben fennáll a kiszáradás veszélye, ráadásul a folyadékhiány miatt a látás is homályosabbá válhat.

Az évszak sajátossága, hogy az utakon megnövekedik a motoros és a kerékpáros forgalom, amire érdemes külön figyelmet szentelniük az autóvezetőknek. Rendkívül fontos, hogy kánikulában soha ne hagyjunk embert vagy állatot a lezárt autóban a tűző napon. A magas hőmérséklet kiszáradáshoz, ájuláshoz, vagy akár halálhoz is vezethet. Nagy melegben, zárt autóban a benti hőmérséklet akár 15-20 fokkal melegebb is lehet, mint a kinti: az ablaküveg felerősíti a meleget, így a kocsiban akár 5-10 perc múlva már rekkenő hőség keletkezhet.

Otthon

Amennyiben rendelkezünk otthonunkban légkondicionálóval, különösen oda kell figyelnünk a megfelelő hőmérsékletre, ugyanis a berendezés helytelen használatával árthatunk is egészségünknek. Gyakori hiba, hogy a nagy melegben hajlamosak vagyunk kifejezetten hidegre állítani a klímaberendezés hőmérsékletét. A kinti és benti nagy hőmérséklet-különbség sokszor eredményez megfázást, ez azonban könnyedén kiküszöbölhető, ha megfelelően állítjuk be a légkondicionálót. Az ideális klímát mindig 5-7 fokkal hűvösebbre állítsuk a kinti hőmérséklethez képest.

Mivel a légkondicionálók a benti levegőt keringetik, és hűtik le, nagyon fontos a helyiség rendszeres szellőztetése, hogy friss levegőhöz juthassunk.

A klímaberendezést legalább félévente-évente ajánlott szakemberrel megvizsgáltatni, mivel a rendszerben megtelepedhetnek különféle allergének vagy gombák, melyek a levegőbe kerülve betegségeket is okozhatnak.

A légkondicionálót semmiképp se állítsuk be úgy, hogy közvetlenül ránk fújja a hideg levegőt, mert ez könnyen vesegyulladást, megfázást, vagy felfázást eredményezhet. Amennyiben munkahelyünkön használunk klímaberendezést, melyet nem tudunk saját igényeinkhez igazítani – hiszen mindenkinek más a hőérzete –, tartsunk magunknál egy vékony pulóvert, nehogy megfázzunk.

Ha nincs otthonunkban klímaberendezés, akkor védekezzünk ventilátorokkal a meleg ellen. Bár sokakban még az a kép él a ventilátorokról, hogy hangosak, és sokat fogyasztanak, manapság már rendkívül sokféléből válogathatunk, melyeknek többsége halk, és energiatakarékos is egyben. A ventilátorok előnye a légkondicionálóval szemben az, hogy kialakításuknak köszönhetően könnyedén áthelyezhetőek, így igényeinknek megfelelően tudjuk őket mozgatni. A ventilátoroknál továbbá nem kell tartanunk gombás és bakteriális fertőzésektől, ugyanis könnyű őket tisztítani. Mivel a ventilátorok nem képesek annyira lehűteni otthonunkat, mint a klímaberendezések, nem kell tartanunk a megfázástól sem.

Kedvencek

A házi kedvenceket még inkább megviseli a meleg, mint minket, mivel nekik nincsenek izzadságmirigyeik. A kutyák és macskák csak lihegéssel, és hideg padlóra fekvéssel tudják csökkenteni testhőmérsékletüket. Nem feltétlen kell kánikula ahhoz, hogy kedvenceink hőgutát kapjanak, ezt a tűző nap, vagy a kisállat autóban hagyása gyorsan kiválthatja.

Az állatokra is jellemző az étvágytalanság a nagy melegben: sokszor nem eszik meg a szokásos mennyiséget. Különösen fontos, hogy ha az állat maradékot hagy meg, akkor azt el kell venni tőle, mert a kint hagyott étel hamar romlásnak indul, és a legyek is előszeretettel táplálkoznak belőle, ilyen esetekben pedig kedvencünk könnyen összeszedhet valamilyen betegséget, vagy fertőzést.