Ne vedd félvállról a kánikulát: mutatjuk, hogyan védekezz a hőguta ellen!

Nagy melegben jóval többet kell innunk, hogy megfelelően hidratáljuk testünket, ez pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy megvédjük szervezetünket a hőségtől. Bár ez meglehetősen egyszerűnek hangzik, valójában sokan küzdenek dehidratáltsággal nap mint nap, mert elfelejtenek eleget inni. Míg a legtöbb évszakban nem ütközik ki annyira, ha kevés vizet iszunk, nyáron ez akár végzetes is lehet, ugyanis a hőségben az izzadással folyamatosan vizet veszítünk, és ha nem pótoljuk idejében, akár ki is száradhatunk – írja az NBC News.

Az amerikai Mayo klinika szerint a nőknek 2,7, a férfiaknak 3,7 liter folyadékot ajánlott meginniuk minden nap. Ezek a mennyiségek a „normális” hőmérsékletre vonatkoznak, azonban a nagy melegben ennél többet ajánlott inni. A kor, a súly és a nem is közre játszik abban, hogy a gyerekeknek mennyit kell inniuk naponta, erről a gyermekorvos adhat pontos információt.

Hőségben ajánlott mindenkinek 15-20 percenként vízszünetet tartania, illetve akkor is, ha megszomjazik, ugyanis a szomjúság a test jelzése, ami azt jelenti, hogy dehidratáltak vagyunk, tájékoztatott Dr. Paula Montana De La Cadena, a Miami Szív- és Érrendszeri Intézet (Cardiac & Vascular Institute) kardiológusa.

Ha a hőség ellenére is edzeni szeretnénk, akkor válasszuk az elektrolitokat tartalmazó sportitalokat, főképp, ha egy óránál többet szeretnénk sportolni. Ilyenkor ne igyunk kávét, kólát, vagy más olyan italt, ami koffeint tartalmaz, mivel ezek fokozzák a vizeletmennyiséget, és ezáltal testünk gyorsabban kiszáradhat. Ugyan ez igaz az alkoholra, még a sörökre is, hiszen ezeknek is dehidratáló hatásuk van.

– mondta Montana De La Cadena.

A várandós anyukáknak a hőségben nagyon oda kell figyelniük a hidratálásra, ennek jó módja, ha ellenőrzik vizeletük színét. Az számít normálisnak, ha a vizelet átlátszó, mint a víz, amennyiben sárga, az azt jelenti, hogy a szervezet dehidratált.

– magyarázta Dr. Brittany Denny, a ProMedica szülész-nőgyógyász orvosa.

Ezt a praktikát bárki használhatja, hogy megállapítsa, szervezete megfelelően hidratált-e. A folyadékpótláson kívül még sok mindent tehetünk, hogy megvédjük szervezetünket a hőség negatív hatásaitól, ezek a következők:

Vegyünk – akár napjában többször is – hideg fürdőt, vagy zuhanyt.

Viseljünk lenge szabású ruházatot, illetve, ha kimegyünk a szabadba, vegyünk fel napszemüveget, kalapot, vagy sapkát. Mivel erős a nap, rövid séta esetén is kenjük be magunkat naptejjel.

Mindig legyen nálunk elegendő víz.

Mikor a legnagyobb a meleg, zárjuk be az ajtókat és ablakokat, valamint sötétítsünk be.

Amennyiben van légkondicionálónk, használjuk rendeltetésszerűen: állítsuk a kinti hőmérséklethez képet 5-8 fokkal hidegebbre. Így elkerülhetjük a megfázást. Idősek esetében rendkívül fontos, hogy hűvös környezetben legyenek a legnagyobb hőség idején.

Ha sportolunk, ne hajtsuk túl magunkat, inkább kevesebb, könnyített edzéseket tartsunk, főleg, ha ezt a szabadban tesszük.

A legmelegebb időszakban – 11 és 15 óra között – maradjunk inkább fedél alatt. Ha tehetjük, szervezzük úgy a napunkat, hogy kora reggel, vagy estefelé kelljen kimennünk a szabadba.

Amennyiben valamilyen gyógyszert szedünk, tudakoljuk meg hatásait orvosunktól, ugyanis vannak olyan gyógyszerek, melyeket fogyasztva szervezetünk érzékenyebbé válhat a napra és a hőre.

Hőkimerülés, hőpangás, hőguta

Nem csak azért fontos testünk hidegen tartása, hogy ne izzadjunk, és kényelmesebben érezzük magunkat: ha nem hagyjuk felmelegedni túlságosan testünket, megelőzhetjük azokat a betegségeket, melyek a hőség miatt alakulhatnak ki. Ezek valójában nem igazi betegségek, hanem testünk reakciói arra, hogy szervezetünk sok vizet és / vagy sót veszített. Ilyen esetben mindenképp hűtsük le testünket és igyunk sok vizet, ugyanis ha túl sok folyadékot és sót veszítünk, az hőgutához vezethet, ami akár halállal is végződhet.

A meleg hatására kialakuló betegségek tünetei a következők:

hűvös, nedves, libabőrös bőr

erős izzadás

szédülés

fáradtság

gyenge, gyors pulzus

álló helyzetben alacsony vérnyomás

izomgörcsök

hányinger

fejfájás

Amennyiben ezeket a tüneteket észleljük valakin, akkor a személyt azonnal árnyékba kell vinni, és meg kell itatni. Érdemes ilyenkor lefektetni azt, aki rosszul van, úgy, hogy lábait felpolcoljuk, hogy magasabban legyenek, mint a beteg szíve.

Ha valakinél valószínűsíthetően hőkimerülés, vagy hőpangás alakult ki, az a legfontosabb, hogy lehűtsük a testet, ehhez a legkézenfekvőbb megoldás, ha hideg fürdőt készítünk a betegnek. Amennyiben a beteg néhány perc elteltével sem érzi jobban magát, azonnal orvosi segítséget kell kérni.

A hőség miatt rosszabb esetben hőguta is jelentkezhet, ez pedig igen veszélyes: akár halállal is végződhet, ezért amint lehet, le kell hűtenünk a testet. Amennyiben az alábbi tüneteket tapasztaljuk magunkon, vagy máson, azonnal hívjunk orvost.

magas láz

heves szívverés

nyugtalanság és / vagy zavarodottság

forró, száraz bőr

összefolyó beszéd

roham

eszméletvesztés

Ügyeljünk kedvenceinkre is

A nagy melegben ne feledkezzünk meg háziállatainkról se: ők is ugyanúgy szenvednek a hőségtől, mint mi. Velünk ellentétben a kutyák és macskák nem tudnak izzadni, így nem képesek olyan eredményesen lehűteni testhőmérsékletüket, épp ezért a kánikulában jobban oda kell figyelnünk rájuk. Sétáltatás közben figyeljük meg, mennyire bírják a meleget, nehogy túlerőltessük őket, valamint ügyeljünk arra, hogy soha, pár percre se hagyjuk őket a kocsiban, mert ez akár végzetes is lehet számukra.

Sétáltasd a kutyádat kora reggel, és / vagy késő este, mikor alacsonyabb a hőmérséklet, és soha ne hagyd az ebet a parkoló autóban. Ventillátorokkal és hideg vízzel könnyedén lehűthetjük kutyusunkat. Mikor a szabadban vagyunk kedvencünkkel, fontos, hogy az ebnek mindig legyen lehetősége árnyékba húzódni, és inni.

– mondta Dr. Daniel Edge, állatorvos.

Amennyiben a kutyának nagy a mozgásigénye, ne fosszuk meg ettől a hőségben, elég, ha 10 perccel kevesebbet sétáltatjuk, így nem fog annyira kimerülni a szervezete, tanácsolta Nicole Ellis, kutyatenyésztő.

A veszélyt jelző tünetek közé tartozik a zihálás, a dezorientáció, az íny élénkvörös vagy kék elszíneződése, a hányás és a hasmenés. A szélsőséges melegben nehezebb a légzés néhány kutyafajtánál, mint például a boxereknél, mopszoknál, si-cuknál, és más rövidszőrű kutyafajtáknál, vagy macskáknál. Figyeljünk oda kutyánk tappancsaira is, ugyanis rendkívül fájdalmas lehet nekik, ha talpuk megég a forró aszfalton, ha ez megtörténik, lehet, hogy azonnali orvosi beavatkozásra van szükség. Ilyen esetben a tünetek közé tartozik a sántítás, elszíneződött tappancsok, a lábak túlzott nyalogatása, vagy harapása, valamint a tappancson megjelenő hólyagok, vagy a bőr leválása. Ahhoz, hogy ezeket az égési sérüléseket megelőzzük, sétáltassuk ebünket földes, vagy füves terepen.

– tanácsolta Dr. Edge.