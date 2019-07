Egészségmegőrzés és ökotudatosság: ezek a bükki füvesember tanácsai

A 13. Gyógynövénynapok már nem csak a gyógynövények híveit vonzotta Bükkszentkeresztre, hanem a zölden gondolkodó fiatalokat is. A népbetegségnek számító cukorbetegség és a szív-érrendszeri problémák kezelése mellett idén az ökológiai lábnyom csökkentése is kiemelt fókuszt kapott.

A barátságtalan időjárás ellenére idén is minden helyszínen teltházzal mentek az előadások, de az árusok, a tanácsadók, sőt Gyuri bácsi és lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa sem unatkozott, hiszen a lelkes rajongók mindkét nap sorban álltak dedikálásért.

Azért jövünk ide minden évben júliusban, hogy megtanuljuk, hogyan lehet a gyógynövényeket a saját egészségünkre fordítani, és ha letértünk az egészséges élet útjáról, akkor hogyan találjunk vissza - ebben segítenek nekünk évek óta Gyuri bácsiék

- köszöntötte a fesztiválozókat és méltatta Gyuri bácsi állhatatos, egészségvédő munkáját Tállai András, parlamenti államtitkár, a körzet országgyűlési képviselője.

Szívünk egészsége legyen az első

A szlogenhez hűen - Szívvel, lélekkel, gyógynövényekkel - Szabó Gyuri bácsi nyitó előadásában a szív egészségének megőrzéséről beszélt.

Nemrég voltam kivizsgáláson, és amikor az orvos meglátta a vérképemet és az EKG-görbémet, nem hitt a szemének, azt mondta: Gyuri bácsi, a 20 éveseknek nincs ilyen jó állapotban a szívük! Nos, én ilyen egészséges, tiszta, jó szívből és jó szívvel beszélek önöknek arról, hogyan tartsák fitten, fiatalon a szívüket

- mondta a bükki füvesember, aki a magas vérnyomás három leggyakoribb okát és annak gyógynövényes terápiáját, a koleszterinszint csökkentését és az érelmeszesedés megelőzésének fontosságát vette sorra. Magas vérnyomásra a galagonyateát, az erek rugalmasságának megőrzésére a fekete ribizli, erdei málnalevél teáját, vesetisztításra, veseerősítésre a csalán, a tejoltó galaj és a nyírfalevél teájának fogyasztását ajánlotta.

Lopes-Szabó Zsuzsa, fitoterapeuta, a Györgytea ügyvezetője frissen szedett gyógynövényekkel ismertette a 20 legfontosabb hazai gyógynövény hatásait. A szorgalmasan jegyzetelő közönség nagy örömére a gyógynövényekből haza is vihettek az érdeklődők.

Miért eszünk ennyit?

A diabétesz megelőzése és szinten tartása mellett az egészségtudatos táplálkozás is központi témája volt a kétnapos rendezvénynek. A hallgatóság Dr. Halmy Eszter elhízáskutatótól megtudhatta, hogy egy átforgolódott éjszaka után akár 500 kalóriával is többet ehetünk másnap, míg Soltész Erzsébet dietetikus megdöbbentő adatokat közölt egy-egy „ártalmatlannak tűnő” étel-ital cukortartalmáról (pl. kifli, gyümölcsjoghurt, tejeskávé).

A 24. órában vagyunk

A gyógynövénykedvelők Mekkájába érkeztem. Nagy megtiszteltetés, hogy én beszélhetek önöknek arról, hogyan éljünk környezettudatosan

– így indította Für Anikó színésznő a vele folytatott pódiumbeszélgetést. A művésznő, aki 13 évig vezette a Duna TV ökológiai magazinját, a Talpalatnyi zöldet, nemcsak nagy gyógyteakedvelő, hanem igazi, megszállott környezetvédő.

Hidd el, nincs szükséged annyi ruhára, ne te fizesd a plázák butikjainak bérleti díjait, ne vásárolj feleslegesen élelmiszert és amit vettél, abból mindent használj fel, ne zuhanyozz fél óráig, ha egy vödör vízzel is tökéletesen tiszta lehetsz

– sorolta Für Anikó azokat a minimalizmusra sarkalló hétköznapi tippeket, amellyel mindannyian sokat tehetünk a víz- és élelmiszerpazarlás valamint a műanyagszemét termelése ellen. A rendezvényről Lopes-Szabó Zsuzsa, fitoterapeuta, a Györgytea ügyvezetője bizakodóan nyilatkozott.

Az idei Gyógynövénynapokon az egészségmegőrzés mellett az ökotudatosságra is igyekeztünk felhívni a figyelmet. A természet adja nekünk a gyógynövényeket, vigyáznunk kell rá, mert tudjuk, hogy forrásai nem végtelenek. Színésznő, madárvédelmi szakember, orvos vagy népdalénekes, mindenki egyetértett ebben. Úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan programot összeállítanunk, amellyel a természetvédelemre fogékony embereket talán máris tettekre és összefogásra is sarkalltuk. A Györgytea számos lépést tett már eddig is a környezet megóvása érdekében: papírszatyrokban lehet nálunk vásárolni, amelyeket visszaváltunk, kitiltottuk a PET-palackos ásványvizeket a munkahelyi környezetünkből. Ezek kicsi, de fontos lépések, és ezt az utat kell követnünk, mert még rengeteg a tennivaló

– összegezte a 13. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok eszmei hozadékát Gyuri bácsi lánya, Lopes-Szabó Zsuzsa.

Gyuri bácsival ezen a nyáron még lehet találkozni a háromnapos gyógynövényismereti túrákon, előreláthatólag az alábbi időpontokban:

július 20-21-22.,

július 27-28-29.,

augusztus 10-11-12.

A túrákra idén is csak online lehet jelentkezni, ide kattintva.