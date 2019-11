Igazi csodaszer: hihetetlen, milyen hatással van a testedre és a lelkedre a gyömbértea!

A gyömbérgyökér olyan egészséges vegyületekkel van tele, mint a gingerol, shogaol, paradol és a zingerone. Bár ezek a szavak nem hangzanak túl ismerősnek, valójában fontos szerepet játszanak a test optimális működésében. A gingerolt például a krónikus gyulladások leküzdésére használja fel a test. A krónikus gyulladás akkor jelentkezik, amikor a test reagál a traumára, ez pedig duzzanatot és az egészséges szövetek károsodását okozhatja, ami számos betegség, például a rák, cukorbetegség és a szívbetegségek forrása lehet. Ezt általában az egészségtelen étrend és életmód válthatja ki.

A gyömbér akkor tudja a legegyszerűbben és leghatékonyabban kifejteni a gyógyító hatását, ha azt teából készítik. A gyökér forró vízben történő áztatása lehetővé teszi az értékes tápanyagok felszabadulását, a test pedig könnyen hozzáférhet ezekhez a jótékony anyagokhoz. Bár számos vállalat értékesíti már teafilterbe csomagolva a gyömbérteát, a friss gyömbér egészségesebb és biztonságosabb, mivel a filteres teák olyan tartósítószereket tartalmazhatnak, amelyek gátolhatják a hasznos tápanyagok felszívódását. A gyömbért ezen kívül szárított vagy porított formában is forgalmazzák, de a friss gyömbértea ezeknél a készítményeknél is messzemenően jobb.

Lássuk csak, miért érdemes rendszeresen innod ebből a csodaszerből, milyen élettani hatásai vannak a gyömbérteának!

1. Enyhíti a hányingert

A gyömbértea egyik legbámulatosabb előnye, hogy csökkenti hányingert és helyrehozza a gyomor állapotát. Kína ősi civilizációiban a gyömbért gyógyszerként használták, hogy enyhítsék a gyomorpanaszokat, a rosszulléteket és a hányást. Egyes kutatások szerint a tengeri betegség megelőzésére ugyanolyan hatékony lehet, mint a vényköteles gyógyszerek.

A gyömbértea csökkentheti a várandós nők reggeli rosszulléteit is. Nem árt azonban tisztázni, hogy érdemes óvatosnak lenni mindenféle alternatív kezelés használatával kapcsolatban, mivel akár ezek a természetes praktikák is megnövelhetik a vetélés veszélyét. Éppen ezért mindig érdemes beszélni az orvossal, mielőtt bármilyen megoldást keresnél a reggeli rosszullét leküzdésére.

Egy tanulmány megvizsgálta a gyömbér hatását a kemoterápián átesett felnőtt rákos betegek tekintetében is. Ez a tanulmány kimutatta, hogy a kemoterápiának kitett személyek hányingerének súlyossága jelentősen csökkent, sőt, más kísérletek szerint a gingerol-vegyületet bizonyos rákfajták kezelésére is fel lehet használni. Az in vitro rákos sejteken végzett vizsgálat rámutatott arra, hogy a gyömbértea fogyasztása mellett a rákos sejtek elpusztulnak, miközben az egészséges sejtek megmaradnak.

2. Erősíti az immunrendszert

A gyömbérben rengeteg antioxidáns található, mely megvédi és erősíti az immunrendszert. A gyömbér ezen kívül csökkentheti a megfázás, nátha és allergia súlyosságát és időtartamát azáltal, hogy enyhíti a légzőszervi tüneteket, például megtisztítja a melléküregeket és hozzájárul a letapadt váladék feloldásához. Különféle tanulmányok szerint a gyömbérgyökér erős vírusellenes, gombaellenes, antibakteriális és antihisztamin tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez.

3. Segíti az emésztést

A gyömbérteáról kimutatták, hogy csökkenti az emésztési zavarok és a gyomorfekély eseteit, miközben elősegíti a bél megfelelő működését és az egészséges bélmozgást.

4. Fokozza az agy működését

Az idősödő személyeknél az agyi romlás nagy része gyulladás következménye. Mivel a gyömbér képes csökkenteni ezt a krónikus gyulladást, a gyömbért gyakran az egészséges kognitív funkció ösztönzésének, valamint az emlékezet és éberség fokozásának eszközeként ismerik el. Az egészséges, középkorú nők egy csoportján végzett vizsgálat azt mutatta, hogy mindössze két hónapos rendszeres fogyasztás után nőtt a vizsgált személyek memóriaképessége és a figyelme. A gyömbér felhasználása különösen ajánlott azok számára, akik olyan neurodegeneratív betegségekben szenvednek, mint például a Parkinson-kór és az Altzheimer-kór.

5. Enyhíti a fájdalmat

Mivel a sok fájdalom a krónikus gyulladásból származik, ésszerű, hogy a gyömbérben található gingerol-vegyület hozzájárulhat az izmok, ízületek és a csontok diszkomfortjának csökkentéséhez. Egy tanulmány a térd osteoarthritises betegek rendszeres gyömbérfogyasztásának hatásait vizsgálta. Ez a tanulmány figyelemre méltó fájdalomcsökkenést tárt fel a gyömbérrel kezelt csoportban, szemben a placebo kontrollcsoporttal. További kutatásokat is végeztek, melyek során megállapították, hogy a gyömbér képes hatékonyan kezelni az edzés által kiváltott izomfájdalmakat és a menstruációs görcsöket.

Noha a gyömbér nem képes versenyezni a vényköteles fájdalomcsillapítókkal vagy gyulladáscsökkentőkkel, sokkal kevésbé káros a testre a hosszú távú használata, mivel nem károsítja a gyomrot, és nincs kellemetlen vagy veszélyes mellékhatása.

6. Segíti a fogyást

A fogyás fárasztó, hosszadalmas folyamat lehet, tehát nagyon jó, ha egy kis segítség van a nehéz út során. A gyömbértea elnyomja az étvágy érzését, ezáltal kevesebb ételt vihetünk be a fogyasztása mellett a szervezetbe. Nemcsak az ételek iránti vágyat, hanem a cukros italok iránti sóvárgást is megszünteti. A gyömbértea hozzájárulhat a zsírok lebontásának felgyorsításához is, ezáltal csökkentheti a test zsírtartalmát és megakadályozhatja a további súlygyarapodást.

7. Segít a vércukorszint szabályozásában

A 2. típusú cukorbetegség egyre gyakoribb a világ minden pontján a gyors, feldolgozott, cukorral terhelt ételek és az egészségtelen életmód elterjedtsége, valamint a mozgás krónikus hiánya miatt. A gyömbér segít szabályozni ezt a betegséget azáltal, hogy fenntartja a normál vércukorszintet. Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a gyömbér javította az inzulinrezisztenciát és szabályozta az egészséges vércukorszintet.

8. Javítja a vérkeringést

A rossz vérkeringés rendkívül veszélyes lehet: szívrohamot, vérrögöket és sztrókot okozhat. A gyömbér természetes vérhígítóként ösztönzi az egészséges véráramlást a test minden részén, miközben megakadályozza a túlzott véralvadást. Akár atipikus véralvadásban szenvedsz, akár nem, a szív- és érrendszer javítása fokozza az agy működését, a sejtek növekedését és az egészséges bőr kialakulását.

9. Csökkenti a stresszt

A gyömbérteára sokan nyugtatószerként tekintenek, mely békével és harmóniával tölt el. Ez az érzés valójában az ízének és az illatos aromájának köszönhető. Bármely tea fogyasztása lehet ilyen hatással, mivel a meleg folyadékok fogyasztása bizonyítottan ellazít.

Forrás: Natural Living Ideas