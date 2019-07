12 tipp, hogyan szabadulj meg a fejfájástól gyógyszerek nélkül

Talán neked is ismerős lehet az az érzés, amikor rád tör a fejfájás, teljesen eluralkodik rajtad és sehogy sem tudsz megszabadulni tőle. Ilyenkor kerülnek el a fiók mélyéről a különféle fájdalomcsillapítók, amelyek nem mindig hatásosak. Dr. Lawrence Newman, a New York-i NYU Langone Health Intézet neurológusa és igazgatója szerint a fejfájás tovább is rosszabbodhat, ha hetente több mint kétszer fordulsz a pirulákhoz, mivel a szervezet ellenállóvá válhat a hatóanyaggal szemben.

Mielőtt tehát a patikába rohannál, nem árt tudnod, hogy számos otthoni módszer segíthet megszabadulni a fejfájástól. Ha azonban hetente vagy annál többször fáj a fejed, érdemes meglátogatnod az orvost, de ha nem olyan vészes a helyzet, akkor ezeket tudod tenni a fejfájás megelőzésére és csökkentésére:

Figyelj az alvásodra!

A túl kevés vagy a túl sok alvás migrént okozhat, de a rendszeres alvási rutin megtartása is segíthet kiküszöbölni az alkalmi fejfájásokat. A migrén hiperaktív vagy túlérzékeny agyműködést okoz, a kezeléséhez meg kell találni a probléma forrását. A test egészségéhez nem kell más, csak a megfelelő alvás, ékezés, testmozgás, folyadékfogyasztás és a stresszcsökkentés. Ha bármelyik pillér felborul ezek közül, az migrénhez vezethet – mondta Dr. Newman, majd hozzátette: az életmódra és a rendszerességre való figyelés nemcsak a migrén, hanem a feszültség okozta fejfájásokra is gyógyír lehet, bár azok nem járnak hányingerrel, hányással, fény- hang- és szagérzékenységgel, mégis bosszantóak.

A rossz hír az, hogy hétvégén és a vakáció sem szabad túl sokat aludnod, mert a kevés alváshoz hasonlóan az sincs jó hatással a szervezetedre. A jó hír viszont, hogy a következetes lefekvés és ébredés betartása hozzájárulhat egy fejfájásmentes élethez.

Étkezz rendszeresen!

Ha eddig nem fogyasztottál reggelit, akkor itt az ideje elkezdened. Annyi a lényeg, hogy folyamatosan lásd el a szervezeted energiával, és nem fog fejfájás kialakulni. Ha lehetetlen, hogy napi háromszori étkezést iktass be, akkor többször csemegézz kisebb mennyiségű, egészséges ételekből – például egy marék mandula vagy mazsola elűzheti az éhséget.

Mozogj!

A testmozgás endorfint szabadít fel, amely természetes fájdalomcsillapító. Egy héten legalább 150 perc mérsékelt intenzitású edzés ajánlott, ami magába foglalja a gyalogolást, az úszást, a kerékpározást, kocogást vagy egy edzést a konditeremben.

Hidratálj!

A migrént a dehidratáció is okozhatja, ezért mindig győződj meg róla, hogy elég folyadékot fogyasztasz-e. Dietetikusok szerint három liter folyadékra van szüksége egy átlagos súlyú felnőttnek naponta, de a pontos mennyiségét a testsúly határozza meg. A folyadékmennyiséget természetesen befolyásolja a hőmérséklet, az izzadás, a különféle gyógyszerek és a páratartalom is. Alvás alatt – mivel nem fogyasztunk semmilyen folyadékot – könnyen kialakulhat dehidratáció, ezért ébredés után érdemes egy nagy pohár vízzel kezdeni a napot. Hogy ne feledkezz el róla, érdemes az éjjeliszekrényre helyezni, vagy egyéb látható helyre, amit mindenképpen útba ejtesz reggel.

Igyál kávét!

Ha rendszeresen szoktál kávét fogyasztani, és kihagyod a reggeli rutinhoz tartozó kávét, akkor ez is lehet a fejfájás kiváltó oka. Ha koffeint fogyasztasz, akkor stabilnak kell maradnia a napi koffeinadagodnak, különben fejfájáshoz vezethet a rendszertelen fogyasztás. Érdekes, hogy sokszor az alacsony vérnyomás miatt is fájhat az ember feje, ezen a problémán egy csésze kávé könnyedén segíthet, de olykor a túl sok koffein is fájfájást okozhat, ezért ügyelj rá, hogy napi 150 milligramm koffeinnél ne fogyassz többet.

Jéghideg vagy forróság? Mindkettő jó!

Akármelyik szélsőséget kedveled jobban, mindkettő segíthet elűzni a fejfájást. A jegelés és a jégzselé alapvetően azért működik, mert zsibbasztja az adott területet, míg a meleg növeli a véráramlást az adott területre.

Masszírozz!

A fájdalom miatt megnövekedett izomfeszültség jön létre, de a kioldási pontok felszabadítása segíthet mérsékelni a fájdalmat. Az a legjobb, ha a halánték területeken és a fül körül masszírozzuk, vagy megkérünk egy barátot, aki a vállon lévő trapézizmokat megmasszírozza.

Keress egy sötét, csendes szobát!

A migrén ősellensége a fény és a zaj, mivel a legfontosabb tünete a túlérzékenység. Ha nem vonulsz ingerszegény környezetbe, akkor a fájdalom még erőteljesebb lesz. Ha azonban keresel egy csendes, sötét helyet, akkor a fájdalom teljesen meg is szűnhet. Ha nem tudsz elvonulni, akkor az is sokat segíthet, ha néhány percre lecsukod a szemed és relaxálsz.

Szedj B2-vitamint!

Kutatások kimutatták, hogy a B2-vitamin segíthet csökkenteni a migrént. Keresd a magas B2-vitamin, más nevén riboflavintartalmú ételeket, vagy ha nem sikerül így elegendő mennyiséget a szervezetedbe juttatnod, akkor szerezd be táplálékkiegészítőből az ajánlott mennyiséget! Egy 2017-es vizsgálat szerint a felnőtt migrénes betegekre 400 mg B2-vitamin pozitív hatással van.

Búcsúzz el a képernyőktől!

Az is közrejátszhat a fejfájásban, ha monitor előtt dolgozol. Legyen szó akár számítógépről, mobiltelefonról, táblagépről, TV-ről, érdemes rendszeresen szünetet tartani. Szakértők azt javasolják, hogy a kellemetlenség megelőzése érdekében 20 percenként tarts 20 másodperces szünetet.

Vezess naplót!

A napló nemcsak a fejfájás és a migrén időpontját, hosszát és a tüneteket segít nyomon követni, hanem feltárhatja azokat az okokat, akár ételeket és italokat, amelyek kiválthatják a fájdalmat. A „bűnös élelmiszerek” emberenként változnak, ezért érdemes kitapasztalni, de sok esetben mesterséges édesítőszerek és nátrium-glutamát tartalmú élelmiszerek lehetnek a ludasok. Az is lényeges, hogy a sötét alkoholos italok, mint például a vörösbor, a whisky vagy a bourbon nagyobb valószínűséggel okozhat migrént, mint a fehérbor, a gin vagy a vodka.

Forrás: GoodHouseKeeping