Óriáskikötőt terveznek az Ezüstpartra: a helyiek ellenzik a fejlesztést

Ezt már nem lehet megakadályozni. Megfellebbezhetik, perelhetnek, de az több száz millióba kerül majd annak, aki bíróság elé viszi az ügyet, mert kifizettetem velük a bevételként kieső összeget.

– mondta Kenesei István, a Yolle Kft. ügyvezetője, aki egy 146 férőhelyes, nagy tőkesúlyú hajók tárolására alkalmas kikötő létrehozását álmodta meg a siófoki Ezüstpartra.

Jelenleg két vitorláskikötő található az Ezüstparton az Admiral Family és Admiral Garden lakóparkok előtt, a Deák Ferenc sétányon. Az Ezüstpart Vitorlásegyesület Kikötője 80 kisebb méretű vitorláshajó tárolására alkalmas, míg a másik, kisebb kikötőben körülbelül 40 sekély merülésű hajó fér el, ez utóbbinak Kenesei István a tulajdonosa, aki már 12 éve is azt tervezte, hogy bővíti kikötőjét, de akkor a hatóságok elmeszelték a terveket.

Két bírósági tárgyalás is volt az ügyben, végül mindkettőt megnyertem. Mostanra már a vízügyi létesítési engedélyt és a hajózási létesítési elvi engedélyt is megkaptuk, így már csak a kiviteli tervek hiányoznak. Semmilyen más engedélyre nincsen szükségünk.

– nyilatkozta a vállalkozó.

A 300 méter hosszan az északi part irányába benyúló új mólószár körül 35 ezer köbméter homokot és iszapot kotornának ki a tervek szerint. Kenesei kérdésünkre elmondta, nem igaz az a pletyka, hogy ezzel töltik majd fel a szomszédos szabadstrandot.

Ez hazugság, az iszapot elszállítjuk a vonyarcvashegyi lerakóba és homokkal töltjük fel a szabadstrand egy részét. Ez egyébként nem a mi ötletünk volt, az önkormányzat csak úgy támogatta a kikötőépítést, ha cserébe vállaljuk a strand lídósítását.

– mondta Kenesei.

Valóban lehetősége van a Yolle Kft.-nek a zagy elszállítására, a Fejér Megyei Katasztrófavédelem azt írta, a Balatongyörökhöz tartozó zagytér vízügyi hatósági engedéllyel működik, így oda szállítható a kikotort iszap.

Ideiglenesen a strand fürdőterületéből 31 ezer négyzetmétert építési területként használna a Yolle Kft, majd a lídós strandot a feltöltés után átadná üzemeltetésre a siófoki önkormányzatnak. A mederhasználati díj fizetéséről már egyeztetések folytak a strand tulajdonosával, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal, mely állásfoglalása szerint ha a bérlet célja a strand üzemeltetése, úgy négyzetméterenként évi 1 forintért, de legalább évi 10 ezer forintért adnák bérbe a területet.

A lídósítást a siófoki képviselő-testület egyhangúlag támogatta, a pénzügyi és tulajdonosi Bizottság elnöke, Csorba Ottó egy testületi ülésen ezt azzal indokolta, hogy az „az odalátogató kisgyermekesek számára is vonzóbbá tudja tenni a környezetet”.

Egy névtelenül nyilatkozó szakértő nonszensznek tartja a lídósítási ötlet, a déli partra tervezett további kikötőépítéseket pedig rendkívül kockázatosnak.

Hiába emelik meg később a Balaton vízszintjét akár 130 centiméterre, a déli parton ezt követően sem lehet mély merülésű vitorlás hajóknak kikötőt építeni jelentős környezeti és természetvédelmi kockázatok nélkül.

– mondta.

A szakértő szerint a balatonszéplaki kikötő esetében olyan óriási mennyiségű mederanyagot kell a beruházás során megmozdítani, elhelyezni, ami jelentős környezeti kockázatokkal járna, és az sem kizárt, hogy az esetenként több méter mélységből kitermelt mederanyaggal korábbi évtizedekben lerakódott veszélyes anyagokat mozdítanak meg a kikötő kialakítása során.

A másik lehetőség az, ha hatalmas markolókkal esnek neki a mederanyag kikotrásának, de a folyamatos vízmozgás miatt állandóan újratöltődne a kimélyített terület, vagy egy cölöpsor, kőszórásos gát elhelyezésével egy „medencét” hoznak létre, előre meghatározva a kikötő majdani méreteit, és ezt követően kezdik el a kikötő területéről a mederanyag eltávolítását, magyarázta a szakértő. Éppen a vízszint folyamatos változása miatt kivitelezhetetlen a lídósítás a szakértő szerint, ráadásul ezzel a megoldással gyakorlatilag feltöltik a Balaton egy eddig is eléggé frekventált területét.

A 24.hu információi szerint a kikötőépítéssel szemben lakossági ellenállás szerveződött, sokan pedig nemcsak az ötletet ellenzik, hanem azt is, hogy semmilyen lakossági fórumot nem tartottak az ügyben. A már meglévő és a tervezett kikötő két új építésű lakópark előtt terül el, júliusban az egyikben lakógyűlést tartottak a témában, ezen Kenesei István is részt vett. A lakók megszavazták, hogy jogi képviselők kijelölésével ügyfélként jelentkeznek be az önkormányzatnál, így próbálják megakadályozni a kikötő bővítését.

