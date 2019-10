Sokakat megmozgat a Magyar Falu Program: legalább 266 buszra lehetett pályázni

A falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére, illetve a meglévő gépjárművek cseréjére biztosítanak - idén 4 milliárd forintos - forrást, ami legalább 266 busz beszerzését teszi lehetővé, tudatta Gyopáros Alpár. Elmondása szerint, hétfő reggel 303 pályázatot regisztráltak, de az utolsó napon "felerősödő aktivitás" miatt becslése szerint további száz-kétszáz pályázat "jó eséllyel" még a nap folyamán beérkezik.

Minden pályázat esetében a beadási határidő lejártától számított 60 napon belül születik döntés, de a gyakorlat azt mutatja, hogy már 50 napon belül tudnak nyerteseket hirdetni. A pályázati támogatást még ebben az évben kifizetik, így a nyertesek az idén beszerezhetik a buszokat.

A falu- és tanyagondnokok az "intézményhiányos" kistelepüléseken az óvodások és iskolások, valamint a betegek szállítását végzik, emellett segítenek a többi közt a gyógyszerkiváltásban és az étkeztetésben is. A szolgálatok fenntartását segítő, településenkénti 2,5 millió forintos állami támogatás összegét jövőre 4 millió 250 ezer forintra emelik.

A támogatásra jogosult települések száma két éven belül akár ötszázzal is bővülhet, ugyanis a korábbi 600 fős lélekszámhatárt januártól 800-ra, 2022-től pedig ezerre emelik, mondta a kormánybiztos, jelezve, hogy a buszbeszerzési pályázatot várhatóan a következő években is kiírják. A falvak és az ötezer lélekszám alatti települések 10 466 pályázatot nyújtottak be az ez évre meghirdetett 16 kiírásra.

Fotó: MTVA/Jászai Csaba