Hamarosan ingyen nyílik a kertekben: igazi életelixírt készíthetsz rózsából, hozzuk is a titkos receptet

A keleti gyógyászatban és konyhaművészetben is évezredek óta használják a rózsavizet, de manapság a kozmetikumok fontos alapanyaga is, mivel segít bőrünk megfelelő pH szintjének fenntartásában. De mi teszi ezt az illatos vizet oly különlegessé? Hogyan álljunk neki, ha magunk szeretnénk saját rózsavizet készíteni?

Évszázadok óta az egyik legtitokzatosabb és legillatosabb esszencia az egészség- és szépségápolásban a rózsavíz. A keleti gyógyászatban és konyhaművészetben is széles körben használják. A legkiválóbb minőségű rózsavíz általában a Damaszkuszi rózsából (Rosa damascena) készül, amelynek különösképp kellemes illata, ám gyógyító hatása miatt is keresett. A rózsavíz készítése egyébként egy összetett folyamat. Először a friss rózsasziromleveleket vízgőz felett párologtatják, majd a gőz hűtésével és kondenzálásával keletkezik a rózsavíz, amelyet gyakran desztillált vízzel hígítanak. Az így kapott rózsavizet szűrik és tisztítják, hogy a legmagasabb minőségű terméket kapják.

Miért olyan drága a rózsavíz?

Az ár részben azon ritka és munkaigényes folyamatnak köszönhető, mely a rózsaolaj kinyerésével jár. Továbbá a Damaszkuszi rózsa magas ára is hozzájárul a rózsavíz költségéhez. Az igazán különleges esszencia literéért 30 ezer forintot is elkérnek, de kisebb, 1,5-2 dl-es kiszerelésben 1000-1500 forint körül mozog az ára.

Lássuk csak, mi mindenre használhatjuk!

Az egészségügyi és szépségápolási területeken a rózsavizet gyakran használják arctisztítóként, tonikként vagy akár parfümként is. A hagyományos gyógyászatban gyulladáscsökkentő és nyugtató tulajdonságai miatt alkalmazzák, például a bőr irritációjának enyhítésére vagy a stressz csökkentésére. A rózsavíz felhasználása egyszerű, és otthon is könnyen elkészíthető. Egyszerűen permetezhető az arcbőrre vagy hajra, használható borotválkozás utáni tonikként, vagy akár egy pohár vízbe keverve fogyasztható is.

A rózsavíz serkenti a kisebb vérerek keringését a bőr felszíne alatt, így csökkenti a visszerek megjelenését.

Fenntartja a bőr megfelelő pH szintjét, nyugtatja a pattanást, bőrgyulladást és ekcémát.

Nyugtatja, hidratálja, és revitalizálja a bőrt, illetve segít a sebek és vágások gyógyulásában.

A rózsavíz nem csak felfrissíti az arcbőrt, de fertőtleníti is.

Antioxidáns tulajdonságai miatt erősíti a bőrsejteket és regenerálja a bőrszövetet.

Serkentő sajátosságai miatt jól kezelhető vele a hajhullás.

Hidratál és táplál, ezért javítja a haj minőségét.

Kitűnően kezelhető vele az enyhe fejbőrgyulladás és a gombás fertőzés okozta korpásodás.

Revitalizálja az öregedő bőrt, hatékony a ráncok ellen.

Különleges aromájú ételeket is készíthetünk vele

A rózsavíz egy illatos és ízletes összetevő, amely gyakran használatos a gasztronómiában, különösen a Közel-Kelet és az India konyhájában.

Édes ételekben: Gyakran használatos édes desszertek, például rózsavizes sütemények, sütemények és fagylaltok készítéséhez. Adj hozzá egy kevés rózsavizet a tésztához, a krémhez vagy a mázhoz, hogy egyedi, virágos ízt kölcsönöz az ételeknek. Italokban: Adj hozzá egy kevés rózsavizet italaidhoz, például limonádékhoz, koktélokhoz vagy teákhoz, hogy frissítő és különleges ízt kaphatsz. Sós ételekben: Bár kevésbé gyakori, de a rózsavizet néha használják sós ételekben is. Néhány receptben rizshez vagy fűszeres ételekhez adják, hogy különleges, virágos ízt kölcsönözzenek neki. Díszítés: A rózsavíz szép és illatos díszítőelem lehet. Spriccelj egy kevés rózsavizet desszertek vagy italok tetejére, meglátod, milyen csodát tesz!

Figyelem, fontos azért megjegyezni, hogy a rózsavíz nagyon intenzív ízű! Ezért is érdemes kis mennyiséggel kezdeni, aztán ízlés szerint növelni az adagot. Másrészt mindig olyan minőségű rózsavizet használjunk, ami tiszta és természetes!

Mit tegyünk, ha felbontottuk egy rózsavizes üveget? Meddig áll el?

A rózsavíz általában hűvös, sötét helyen, jól lezárva tartva meg erejét, és legfeljebb egy évig őrzi meg frissességét és hatékonyságát. A pontos eltarthatósági idő azonban a termék minőségétől és tárolási körülményeitől is függ.

Készíthetsz magad is saját rózsavizet!

Mindössze néhány rózsasziromra lesz szükséged (fogyasztható fajtára, nem arra, ami a virágárusoknál kapható). Mosd meg a szirmokat, majd dobd bele tiszta forró vízbe. Addig forrald, amíg a szirmok fehér színűekké válnak, és a víz átveszi a szirmok színét. Aztán hagyd kihűlni, majd tegyed hűtőbe.

